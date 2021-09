V Česku přibylo 303 nakažených. Ze sousedů je na tom nejhůře Rakousko, nejlépe Polsko

V případě zhoršení epidemické situace by se mohla omezit kapacita přednášek na vysokých školách, řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO) na Radiožurnálu. Akademický rok začíná ve většině škol na přelomu září a října. Podle něj se momentálně počítá s tím, že školy budou moct začít semestr prezenčně. Sám by ale doporučoval dělat velké přednášky on-line. "Já předpokládám (…), že pokud by docházelo ve společnosti k omezení nějakých akcí, tak by se to mohlo na podzim propsat i do nějaké kapacity přednášek," řekl ministr Radiožurnálu.