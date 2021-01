Pandemie utlumila silvestrovské oslavy, čísla nakažených jsou přesto v Česku rekordní

Dnes začíná tradiční Tříkrálová sbírka, kterou od roku 2000 pořádá Charita ČR na pomoc lidem v nouzi. Kvůli nynějším opatřením proti šíření koronaviru ale na rozdíl od minulých ročníků nevyjdou do ulic koledníci v kostýmech biblických mudrců. Lidé mohou do sbírky přispět on-line na webu sbírky www.trikralovasbirka.cz, a to libovolnou částkou.