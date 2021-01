"Lidé padají jako mouchy." Zvěsti o covidu šly zpočátku do extrému. Nevyplatilo se to

Na konci ledna minulého roku už většina lidí na světě věděla o tom, že se v Číně šíří záhadná respirační nemoc. Tehdy ještě neměla jméno, jisté bylo jen to, že jde o nový druh koronaviru. Do zpravodajství o něm kvůli nedostatku informací a strachu pronikaly neověřené informace a videa. Třeba záběry zničehonic padajících lidí na ulicích.

Videa pronikla globálně do všech typů médií. Informovaly o nich prokazatelně britské bulvární deníky The Sun nebo The Daily Mail. Zprávu o lidech, kteří padají jako mouchy, ale přinesl i seriózní The Guardian.

Netrvalo dlouho a zvěsti o náhlých kolapsech si všimla i česká média. Podívejte se v reportáži výše, jak se před rokem o covidu-19 informovalo a jaké to mohlo mít následky pro další zvládání pandemie.

2 minuty je autorský formát vedoucího videotýmu Aktuálně.cz Martina Krepindla a grafika a střihače Jakuba Zuzánka.