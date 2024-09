Poslanci chtěli na poslední chvíli zablokovat návrat Babišova rádce do mediální rady

Poslanecká sněmovna chtěla zabránit tomu, aby se spolupracovník hnutí ANO Andreje Babiše vrátil do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Obrátila se s mimořádnou prosbou na Nejvyšší správní soud, kde nyní spor o jeho působení v radě probíhá. Poslanci však neuspěli. Daniela Köppla odvolali z rady právě kvůli jeho angažmá pro Babišovo hnutí, pak s ním ale prohráli soudní spor.

"My jsme s kampaní začínali relativně pozdě. Na druhou stranu naší výhodou je, že pana Babiše všichni znají a všichni vědí, co všechno dokáže," řekl marketingový expert Daniel Köppl ve volebním studiu České televize loni 14. ledna, kdy vrcholilo první kolo prezidentských voleb. Andrej Babiš byl hlavním sokem Petra Pavla, který nakonec v souboji o Pražský hrad zvítězil.

Také kvůli tomuto angažmá v Babišův prospěch Poslanecká sněmovna odvolala Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, v níž působil od července 2021. Podle sněmovny se provinil proti základním hodnotám člena rady, kterými jsou nestrannost a nezávislost. Loni v květnu však po Köpplově žalobě Městský soud v Praze rozhodnutí poslanců zrušil.

Sněmovna proti tomu podala stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. A doprovodila ji výzvou, k níž se přistupuje výjimečně. Požádala soud, aby pozastavil platnost rozsudku, díky němuž může Köppl opět zasednout v radě. Poslanci ho tím chtěli odstavit do doby, než soud rozhodne o samotné stížnosti. Se svou snahou však neuspěli.

Odkladný účinek nelze přiznat

"Stěžovatelka (sněmovna) se fakticky snaží docílit odvrácení účinku pravomocného rozsudku městského soudu pouze z důvodu jeho tvrzené nesprávnosti. Takové posouzení v řízení o návrhu přiznání odkladného účinku nelze učinit," odmítl soudce Aleš Roztočil v usnesení, které vynesl o prázdninách a jež redakce získala.

Sněmovna návrh vysvětlovala tím, že z pohledu práva by jí Köpplovým návratem do vysílací rady vznikla nevratná újma. Verdikt Městského soudu v Praze považuje za nepřípustný zásah soudní moci do svobodné vůle zákonodárců. Újmou by podle poslanců bylo, kdyby se podle nich nepřijatelný rozsudek naplnil tím, že by Köppl opět usedl v radě.

Soudce Roztočil ale takový pohled nepřijal. Podle něj je smysl přiznání odkladného účinku kasační stížnosti opačný. Před nevratnou újmou má chránit někoho, vůči komu veřejný orgán uplatnil svou pravomoc. A v tomto případě jsou pozice jasné: veřejným orgánem vystupujícím proti jednotlivci je Poslanecká sněmovna.

Klíčové zákonné podmínky pro člena vysílací rady § 7, (12) Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

"Členové Rady nesmějí zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch." § 7, (14)

"Pokud vykonávají vedle své funkce výdělečnou činnost, jsou povinni činit tak způsobem, který neohrozí řádný výkon funkce člena Rady. Členové Rady smějí vykonávat vědeckou, pedagogickou, literární, publicistickou a uměleckou činnost, pokud tato činnost nenarušuje důstojnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost Rady."

Poslanci navíc žádost o odkladný účinek postavili na argumentech, jež se týkají samé podstaty sporu, tedy zda smí justice zasahovat do kompetence sněmovny. Ale o tom Nejvyšší správní soud rozhodne až při vyřízení stížnosti. "Stěžovatelka tedy neuvedla žádné skutečnosti, které by přiznání odkladného účinku odůvodňovaly," píše soudce.

Práce pro poslance ANO

Poslanci odvolali Köppla loni v květnu. Vyčetli mu práci nejen pro Babiše v době prezidentské kampaně. Köppl se v červnu 2022 stal hlavním asistentem místopředsedy sněmovny Karla Havlíčka (ANO), za další čtyři měsíce začal jako asistent pracovat i pro poslankyni ANO Janu Pastuchovou. Nově je asistentem také poslankyně ANO Lenky Dražilové, u Havlíčka mezitím skončil.

"Poslanecká sněmovna je přesvědčena, že se Daniel Köppl dopustil jednání, které jednoznačně narušuje jeho nestrannost a nezávislost, respektive zpochybňuje i důvěru v nezávislost a nestrannost rady jako celku. Jmenovaný vystupoval ve prospěch politického hnutí ANO," stálo mimo jiné v usnesení, jímž sněmovna Köppla zbavila funkce.

Köppl navíc inkasoval z transparentního účtu hnutí ANO pět tisíc korun za to, že při příležitosti senátních voleb na podzim 2022 zpracoval pro hnutí analýzu chování voličů v Karlovarském kraji vypracovanou na základě veřejného průzkumu. V tamějším obvodu zvítězila bývalá poslankyně ANO Věra Procházková.

"Odvolání jako politický krok"

"Pokus o mé odvolání vnímám pouze jako politický krok, protože dosud nikdo nebyl schopen říct, jakou část zákona jsem měl porušit," řekl už dříve Aktuálně.cz Köppl. Podotkl ale, že coby Havlíčkův asistent byl "na některých poradách, které souvisely s koordinací prezidentské kampaně" a měl "obecné povědomí o tom, jak kampaň bude probíhat".

Odmítl však, že by se podílel na její podobě. Že se pohyboval v Babišově volebním štábu a jeho jménem v České televizi komentoval strategii kampaně, prý nelze vykládat jako práci v jeho prospěch. Také zdůraznil, že není členem ANO. Proto podal na sněmovnu kvůli svému odvolání žalobu, které Městský soud v Praze letos v květnu přisvědčil.

"Z odůvodnění by mělo být rovněž zřejmé, které skutečnosti a na základě jakých důkazů uznala Poslanecká sněmovna za prokázané a jakými úvahami se přitom řídila, a dále jak se vypořádala s vyjádřením dotčeného člena Rady, proč odmítla jeho tvrzení nebo návrhy a jakými úvahami se přitom řídila." Rozsudek Městského soudu v Praze z 23. května 2024

Usnesení sněmovny o Köpplově odvolání obsahovalo vysvětlení, čím se měl provinit. Jenže už se nevypořádalo s argumenty, jimiž se Köppl bránil. Poslanci je ignorovali. "Soud proto nemohl postupovat jinak než napadené rozhodnutí zrušit," stojí v rozsudku soudce Marka Bedřicha. Podle něj sněmovna vystupovala jako správní orgán, jehož závěry justice může přezkoumávat.

Kdy Nejvyšší správní soud vyřídí stížnost poslanců, není jasné. Mluvčí sněmovny Martina Lustigová k podání uvedla jen to, že městský soud spor posoudil nesprávně. To ale nemusí Köppla zajímat. "Je opět členem rady, vykonává agendu a účastní se zasedání rady," řekl Aktuálně.cz šéf Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Bartoš.

