Marketér ANO na úřad přivedl muže, který vylepil pomlouvačné letáky. Neznám ho, tvrdí

V pondělí 30. října se necelé tři hodiny před schůzí středočeského zastupitelstva objevily na úřadu letáky spojující hejtmanku Petru Peckovou s kriminální kauzou Dozimetr, která se týká zakázek pražského dopravního podniku. Věcí se zabývá policie. Podle serveru Neovlivní.cz plakáty vylepil muž, kterého na úřad přivedl marketér ANO Daniel Köppl.

Kamerový systém úřadu zachytil Köppla, jak přichází s mladíkem a pohybuje se s ním po budově. Právě Köpplův doprovod později - už sám - vylepil plakáty, kvůli kterým podalo vedení Středočeského kraje trestní oznámení.

Mluvčí úřadu David Šíma potvrdil, že mají podezření ohledně pachatele a úřad má k dispozici dostatečné záznamy a svědectví k prokázání konkrétních osob. "V dané věci bylo ze strany hejtmanky Peckové podáno trestní oznámení, stejně tak byla i krajským úřadem celá záležitost předána policii k prošetření," potvrdil redakci Neovlivní.cz mluvčí Šíma.

Köppl přiznal, že v tuto dobu úřad navštívil. Tvrdil však, že s vylepováním plakátů nemá nic společného. Podle svého vyjádření pomohl mladému muži dostat se dovnitř úřadu. "Měl jsem tam nějaké jednání, máme tam lidi. Nesl jsem tam jenom dokumenty," reagoval na dotaz, za kým tehdy šel.

Zároveň tvrdil, že muže, se kterým přišel, nezná. "Nevím, kdo to je. Kouřil jsem před budovou a on mě oslovil, jestli bych ho dokázal dostat do úřadu. Tak jsem to udělal. Byl to nějaký student, ale neznám ho," řekl Köppl. Někteří uživatelé sociální sítě X mladíka ztotožnili jako člena mladého ANO Tomáše Grose.

Kamerové záznamy navíc ukazují, že se oba muži pohybovali po budově společně. Zároveň se mladý muž procházel po chodbách se stejnou bílou obálkou, jakou držel při příchodu na recepci Köppl. Na záznamech je i vidět, jak mladý muž právě z této obálky vytahuje papíry, které později lepí na chodby úřadu.

Přesto Köppl popírá, že se na lepení letáků podílel. "Naopak jsem se snažil mluvit s našimi lidmi, aby to na sítích nešířili dál. Přišlo mi to takové laciné," tvrdil marketér hnutí ANO, který před časem kvůli spolupráci s hnutím Andreje Babiše přišel o post v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Vrátná úřadu uvedla, že i přes její naléhání marketér ANO s doprovodem prošli bez identifikace. Dodala, že jí tvrdil, že jen odevzdají nějaké papíry a hned jsou zpátky. "Nechala se umluvit," řekl Neovlivní.cz zdroj obeznámený s její výpovědí.

Plakáty spojující hejtmanku Petru Peckovou s kauzou Dozimetr se objevily v budově úřadu krátce před zasedáním zastupitelstva. Zastupitelé ANO již předtím avizovali, že chtějí zařadit kauzu Dozimetr na program schůze. Pecková očekává, že ANO zaplatí škodu za vyčištění chodeb, nástěnek, pánských toalet a dalších míst, kde byly plakáty vylepené. Výši nákladů vyčíslí úklidová firma. "Přijde mi to zvrácené, je to absolutně neetické," uvedla Pecková.

Hejtmanka zároveň opakovaně odmítla jakékoli spojení s kauzou Dozimetr. "Nikdy jsem nebyla ani policií pozvána na výslech," dodala.