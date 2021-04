Policie hledá dva muže s ruským pasem. Když vybuchl sklad Vrbětice, byli v Česku

Národní centrála proti organizovanému zločinu pátrá po dvou mužích s ruskými pasy, kteří se v říjnu 2014 pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Prokazovali se ruskými pasy se jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Mělo by jít o ty samé muže, kteří se v roce 2018 pokusili novičokem otrávit bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér a ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu oznámili, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU.

Podle fotografií i jmen z pasů mužů, po nichž česká policie pátrá, jde o stejné muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) žádá o pomoc v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti, uvedla NCOZ.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách.

Muži se na území ČR podle NCOZ pohybovali od 11. do 16. října 2014. Podle týdeníku Respekt, který odkazuje na informace od policie, přiletěli do Prahy pravidelnou linkou Aeroflotu z Moskvy. Po krátkém pobytu v Praze se přesunuli do Ostravy, kde bydleli v malém hotelu. 16. října pak odjeli do Rakouska a odletěli zpět do hlavního města Ruska.

Prokazovali se ruskými pasy se jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, následně pasem Moldavska na jméno Nicolai Popa a pasem Tádžikistánu na jméno Ruslan Tabarov.

Jako účel cesty uvedli návštěvu právě skladu ve Vrběticích, ke které se objednali, a to emailem zbaveným veškerých metadat - nebylo tedy možné určit, odkud byl odeslán. Vstup měli povolen od 13. do 17. října, sklad číslo 16 vybuchl 16. října v 9:25.

Policie sice nemá důkaz, že by byli muži během tohoto období ve Vrběticích opravdu přítomni, považuje to ale za vysoce pravděpodobné - hlavními indiciemi je jejich pobyt Česku v daném období, přesun na Moravu, kde se sklad nachází, žádost o návštěvu skladu, užití krycích pasů a také spojení s otravou agenta Skripala.

Útok na Skripala Británie připisuje mužům stejného vzezření s pasy na jméno Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Média tyto muže identifikovala jako agenty vojenské tajné služby GRU Alexandra Miškina a Anatolije Čepigu. Rusko podíl na útoku na Skripala odmítlo.

Pokud někdo hledané dva muže viděl, nebo něco ví o jejich pohybu a činnosti na území ČR, má se ozvat operačnímu středisku NCOZ na telefon 241 768 649, případně může v běžné pracovní době volat na telefon 974 760 530 olomoucké expozitury NCOZ, uvedl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. "Podávání informací z trestního řízení má v této věci vyhrazeno Krajské státní zastupitelství v Brně," doplnil.

Rusko údajně nemůže vydat dva ruské občany Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, protože je to v rozporu s ruskou ústavou. Agentuře Interfax to řekl nejmenovaný, údajně dobře informovaný zdroj.

Ústava Ruské federace zakazuje vydání ruských občanů obviněných z trestných činů na cizím území, řekl zmíněný zdroj. Současně podle něj ruské zákony umožňují rozhodnout o vydání ruských občanů, pokud "zahraniční vlády předloží materiály svědčící o jejich vině".

