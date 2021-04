Předseda ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala oznámil, že koalice sbírá podpisy k tomu, aby se uskutečnila mimořádná schůze sněmovny. Jediným bodem by bylo vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. "Jsme přesvědčeni, že v politice není možné jen taktizovat," uvedl Fiala s tím, že požádají o hlasy na svolání takové schůze Piráty a STAN. Ti jsou ale zatím proti postupu koalice Spolu.

Přesně v polovině dubna přišel lídr koalice Spolu Petr Fiala s ultimátem: "Pokud premiér Andrej Babiš nepožádá do týdne Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry své vládě, začneme sbírat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře." Uplynuly necelé dva týdny a Fiala v úterý před polednem potvrdil, že hlasy začne koalice skutečně sbírat. "V politice není možné sedět se založenýma rukama a přihlížet tomu, co se děje, co se nám tu nelíbí, a nepokusit se nic udělat," uvedl.

Podle jeho slov je koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 přesvědčena, že správná politika sleduje hodnoty, principy, respektuje pravidla hry a nějaké cíle. "To je třeba mít na paměti, když se rozhoduje, co uděláme dál. Jenom taktizovat, bát se, sedět se založenýma rukama není podle nás žádná cesta," vysvětloval Fiala.

Trvá na tom, že v parlamentní demokracii není možné, aby vládl kabinet, který nemá důvěru většiny sněmovny. "Kdybychom na tento princip rezignovali, tak se nám to nevyplatí. Takže my jsme se rozhodli, že v prvním kroku chceme zjistit, zda vláda důvěru má, nebo nemá. Začneme sbírat podpisy pro svolání mimořádné schůze, na které bychom vyslovovali vládě nedůvěru," popsal postup předseda ODS.

K němu se přidali také dva další předsedové, Marian Jurečka za lidovce a Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. "My jsme si vědomi, že jsme opravdu ve složité situaci, která tady v posledních letech nebyla. Na druhou stranu musím říct, že v takové situaci bychom nebyli, kdyby tady byly dodržovány základní, elementární pravidla politické kultury," řekl Jurečka. Za normálních okolností by nebyl ve vládě ani Babiš, ani někteří další vládní politici, sdělil dál Jurečka a poukázal na to, že vládě věří jen jedenáct procent lidí.

Vláda většinu ve sněmovně ztratila

Šéfka TOP 09 například připomněla kauzy spojené s Andrejem Babišem a kritizovala vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) za to, že dosud nevysvětlil, proč se chystal na návštěvu Ruska. "Celá řada posledních událostí dává další a další argumenty pro to, proč tato vláda nesmí mít dále důvěru," uvedla Adamová. "Pevně věříme, že i ostatní ve sněmovně jsou si vědomi toho, že v naší ústavě je jasně psáno, že vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně, a my musíme v takovém okamžiku konat. Nemůžeme se chovat alibisticky a přešlapovat na místě," tvrdí.

Zástupci koalice Spolu argumentují také tím, že vláda ANO a ČSSD přišla ve sněmovně o většinu poslanců, protože komunisté nedávno oznámili, že už ji nebudou dál podporovat. "Je třeba zjistit, zda je tomu tak, že vláda už nemá důvěru, nebo má důvěru. Pokud se ukazuje, že se neopírá o většinu, tak je to potřeba pojmenovat a je potřeba ji poslat pryč, do demise. Každý den, který ta vláda vládne a tváří se, že je legitimní, že to je vláda s důvěrou, to škodí této zemi," vysvětluje Petr Fiala.

Není ale vůbec jisté, že by komunisté zvedli ruku pro nedůvěru vládě. Komunisté totiž dlouhodobě avizují, že Babišův kabinet je jim rozhodně bližší než cokoli, za čím by stál Fiala. Někteří komentátoři a politologové poukazují na to, že komunisté by hlasovali pro nedůvěru vládě jen v případě, že by byli domluveni na postupu s prezidentem Milošem Zemanem.

Pokud by totiž sněmovna vyslovila nedůvěru vládě, byl by na řadě prezident. Je přitom pravděpodobné, že by Zeman buď nechal dovládnout nynější kabinet v demisi, což naznačil i ve svém posledním rozhovoru v televizi Prima, nebo by pověřil vedením vlády někoho, kdo je mu blízký. Podobně to udělal v roce 2013, kdy navzdory většině ve sněmovně jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka, který pak v demisi vládl téměř půl roku.

Spor mezi koalicí Spolu a Piráty se STAN

Fiala sdělil, že při sbírání hlasů k mimořádné schůzi se obrátí pouze na Piráty a STAN. "Budeme se obracet na strany demokratické opozice, aby se připojily i svými podpisy a mohli jsme mimořádnou schůzi svolat," řekl Fiala. "Jsme přesvědčeni, že kdo se k té nedůvěře nepřipojí, tak vlastně nějakým způsobem toleruje nebo umožňuje vládu Andreje Babiše. Budeme apelovat na demokratickou opozici, aby se k nám připojila," dodal.

Jenže předsedové Pirátů a STAN zatím naposledy v pondělí žádali Fialu a další zástupce koalice Spolu, aby si snahu o vyslovení nedůvěry Babišově vládě ještě rozmysleli. "Pokračovali jsme ve snaze je přesvědčit, že nedůvěra vládě není v současné chvíli tím nejšťastnějším řešením. Bohužel jsme ke shodě nedošli," přiznal předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Bartoš společně s předsedou STAN Vítem Rakušanem chtějí jít jinou cestou. Prosazují, aby se poslanci usnesli na rozpuštění sněmovny, po kterém by následovaly předčasné volby. "Pokud dojde ve středu v Senátu ke schválení volebního zákona, budeme jednat se všemi relevantními politickými aktéry a začneme shánět podpisy k rozpuštění sněmovny. Následovat by pak měly předčasné volby, ve kterých už budou mít vše v rukách voliči," avizuje Bartoš, podle kterého je snaha vyslovit nedůvěru vládě nezodpovědná vůči občanům.

Podobně kritický je k plánům koalice Spolu také Rakušan. "Přenechat karty hradní klice v době, kdy jsme v diplomatickém sporu s Ruskem, by bylo hazardem s bezpečností celé země. Naším cílem je předejít dalším zmatkům ve společnosti, pomoci k uklidnění situace a vrátit zemi do správných rukou, tedy občanům. Snažili jsme se to koalici Spolu vysvětlit," řekl.

O napjaté atmosféře mezi oběma koalicemi svědčí také slova předsedkyně TOP 09. "Mrzí nás, že ještě minulý týden po prvním jednání s koalicí Piráti a STAN jsme měli jasné stanovisko, že půjdeme do nedůvěry společně. Toto stanovisko se během pár dní u konkurenční koalice změnilo. Ale právě to nám dává zároveň nějakou naději, že jestliže tady za pár dní změní názor o 180 stupňů, tak je tady pořád prostor pro opětovnou změnu," prohlásila Markéta Pekarová Adamová.

V čem se obě koalice shodnou, je to, že za jednu z možných cest považují rozpuštění sněmovny. Petr Fiala v úterý avizoval, že koalice Spolu podpoří i tuto variantu. Rozdíl je ale v tom, že Piráti se STAN považují tuto možnost za nejlepší, koalice Spolu ji označuje za variantu druhou až po pokusu o vyslovení nedůvěry vládě.