Kličkující vůz ohrožoval auta v protisměru. Policie naměřila řidiči přes 4 promile

Policisté řidiči osobního vozu na Blanensku naměřili přes čtyři promile alkoholu, na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Padesátiletý muž nyní bude čelit trestnímu stíhání pro ohrožení pod vlivem návykové látky. Na policejním webu o tom v úterý informoval mluvčí Petr Vala.
Jednání muže si v neděli odpoledne všimli řidiči na silnici z Blanska směrem na Lipůvku. Hned několik z nich volalo na tísňovou linku poté, co se na silnici setkali s kličkujícím autem, které nebezpečně přejíždělo do protisměru a ohrožovalo ostatní. Na místo tak vyjeli blanenští dopravní policisté, kteří se v okolí právě nacházeli.
Vůz zastavili nedaleko Svinošic. "Už první okamžiky naznačovaly, že řidič nebude v nejlepší kondici. Střízlivost pak skutečně vyloučila dechová zkouška, která ukázala hodnotu přes čtyři promile. V úžasu nebyli jen policisté, ale i samotný řidič," uvedl Vala. Nicméně tak vysoký výsledek, který hraničí s vážným poškozením zdraví, potvrdila i opakovaná zkouška. Řidič se hlídce doznal, že od rána prokládal pivo vodkou.
Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz, o jeho odvoz domů se musela postarat rodinná příslušnice. Nyní bude muž čelit trestnímu stíhání pro ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento čin mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
