Kdo zapálil zastupiteli auto? Hluboká nad Vltavou vypsala odměnu

Rada Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku vypsala odměnu 200 000 korun pro člověka, jenž pomůže objasnit motiv zapálení aut místního zastupitele. Policie zadržela dva muže, kteří jsou z požáru obviněni. Stíhaní však zatím neřekli, z jakého důvodu auta zapálili. Odměnu nebude krýt rozpočet města, částku mezi sebou vyberou hlubočtí zastupitelé.
"Chceme jednoznačně ukázat, že máme zájem na dopadení skutečných pachatelů. Nejde jen o samotný útok, ale především o to, kdo za ním stojí. Takové jednání nemá v naší společnosti místo a musí být důsledně vyšetřeno," uvedl starosta města Tomáš Jirsa (ODS). Rada také rozhodla, že podá trestní oznámení na neznámého pachatele.
Jirsa zopakoval, že mu vadí spekulace o případném politickém pozadí celého útoku. "Je nepřijatelné, aby byl takto závažný trestný čin bez jakýchkoli důkazů spojován s představiteli města. Taková tvrzení poškozují lidi, kteří se dlouhodobě věnují rozvoji Hluboké, a zároveň odvádějí pozornost od toho podstatného a to od dopadení skutečných pachatelů," řekl starosta.
Auta shořela v noci na 25. února. Vozy patří městskému zastupiteli Martinu Veberovi (Hluboká pro rodinu) a oheň způsobil škodu 200 000 korun. Podle něj za útokem stojí fakt, že kritizuje některé projekty, které by v okolí mohly vzniknout. Jde například o možnou výstavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu, velkou fotovoltaickou elektrárnu v Mydlovarech nebo spalovnu nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína.
Policie o několik dní později zadržela dva muže, které následně z útoku obvinila. "Ale přesný motiv jejich činu stále není známý," řekl ve středu ČTK jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
