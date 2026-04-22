Senior podezřelý z vyhrožování výbušninou v budově vnitra skončil v cele

Sedmasedmdesátiletý muž z Mělnicka, který podle policie v úterý vyhrožoval umístěním výbušniny do objektu ministerstva vnitra, skončil v policejní cele. Kriminalisté v případu prověřují podezření z šíření poplašné zprávy.
Oznámení o události dostali policisté v úterý v 16:20. Neznámý muž vyhrožoval telefonicky uložením výbušniny do objektu ministerstva vnitra. Policistům se podařilo do 40 minut zjistit, odkud volal, a v místě bydliště začali se seniorem vyjednávat. Stále totiž vyhrožoval a nechtěl byt opustit. V legálním držení měl mít jednu zbraň, která je nahlášena jako ztracená. Po půlhodinovém vyjednávání se muž ještě před příjezdem zásahové jednotky vzdal policii.
"Podezřelý muž z Mělnicka je umístěn v policejní cele a nyní probíhá prověřování a zajišťování důkazních prostředků pro podezření z možného šíření poplašné zprávy. Pro tento čin jsou prozatím zahájeny úkony trestního řízení," uvedla ve středu policie.
