Senior podezřelý z vyhrožování výbušninou v budově vnitra skončil v cele

ČTK

Sedmasedmdesátiletý muž z Mělnicka, který podle policie v úterý vyhrožoval umístěním výbušniny do objektu ministerstva vnitra, skončil v policejní cele. Kriminalisté v případu prověřují podezření z šíření poplašné zprávy.

Ilustrační fotoFoto: Lukáš Bíba/Economia
Oznámení o události dostali policisté v úterý v 16:20. Neznámý muž vyhrožoval telefonicky uložením výbušniny do objektu ministerstva vnitra. Policistům se podařilo do 40 minut zjistit, odkud volal, a v místě bydliště začali se seniorem vyjednávat. Stále totiž vyhrožoval a nechtěl byt opustit. V legálním držení měl mít jednu zbraň, která je nahlášena jako ztracená. Po půlhodinovém vyjednávání se muž ještě před příjezdem zásahové jednotky vzdal policii.

"Podezřelý muž z Mělnicka je umístěn v policejní cele a nyní probíhá prověřování a zajišťování důkazních prostředků pro podezření z možného šíření poplašné zprávy. Pro tento čin jsou prozatím zahájeny úkony trestního řízení," uvedla ve středu policie.

Nejnovější
The NASA Artemis II crew pose for a photo

Nečekaná komplikace po návratu z vesmíru. Astronautka se po přistání učí znovu chodit

Po návratu na Zemi čekal astronauty z mise Artemis II úkol, který žádný simulátor plně nenahradí: znovu se naučit chodit. I po relativně krátké misi se totiž lidské tělo brání návratu do gravitace, kterou dřív považovalo za samozřejmost. Video astronautky Christiny Kochové ukazuje, jak křehká je rovnováha mezi vesmírem a Zemí. A také jak dlouho trvá ji znovu najít.

Russian President Putin chairs Security Council meeting outside Moscow

„Putin naštval i běžné Rusy.“ Expert říká, co vůdci škodí a proč dochází vojáci

„Situace je horší, než se předpokládalo.“ To je jen příklad zpráv, které se v poslední době objevily ve státem ovládaných médiích v Rusku. A například ruský ekonom Roman Nigmatulin varuje, že hospodářství začíná připomínat stav po rozpadu Sovětského svazu na začátku 90. let. Mezitím klesá i popularita Vladimira Putina. Nejen o těchto tématech v pořadu Spotlight News hovořil rusista Karel Svoboda.

Nad zničeným černobylským reaktorem roste nový sarkofág. Dovolí stavbu rozebrat

ŽIVĚ Rusko cíleně vysílalo drony směrem k Černobylu, upozorňují Ukrajinci

Rusko při svých útocích na cíle na Ukrajině opakovaně vysílalo drony a rakety na letovou dráhu v blízkosti odstavené Černobylské jaderné elektrárny, čímž zvýšilo riziko rozsáhlé nehody, sdělil agentuře Reuters ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko. Ukrajina si v neděli připomene 40. výročí jaderné katastrofy v Černobylu v roce 1986.

