Katolická teologická fakulta už není pod nucenou správou, oznámilo ministerstvo

Ministerstvo školství poté, co se seznámilo se závěry Nejvyššího správního soudu (NSS), zrušilo nucenou správu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK). Ve čtvrtek o tom informoval mluvčí ministerstva Ondřej Macura. NSS přiznal na konci února odkladný účinek Jaroslavu Brožovi ve stížnosti proti odvolání z funkce děkana katolické fakulty.
Soud tak pozastavil tak rozhodnutí bývalé rektorky UK Mileny Králíčkové o odvolání Brože z loňského února. Do skončení řízení před NSS pozastavil soud i účinky rozhodnutí Městského soudu v Praze z 11. prosince 2025.
O odnětí výkonu působnosti děkana rozhodlo ministerstvo školství loni koncem září v reakci na několik měsíců panující spory o tom, kdo má fakultu vést po Brožově odvolání. Fakultu tak od té doby vedl rektor univerzity, nejprve Králíčková, od února pak Jiří Zima.
Ministerstvo školství se seznámilo se závěry NSS a následně se uskutečnilo správní řízení, v němž rozhodlo o zrušení dříve přijatého opatření spočívajícího v odnětí výkonu působnosti děkana KTF UK, uvedl Macura. Vyjádření akademického senátu fakulty ČTK shání.
Brož je dál považován za děkana KTF UK
Brož je až do konečného rozhodnutí soudu považován za děkana KTF UK se všemi pravomocemi, které se k této funkci vážou, uvedl ve vyjádření na webu UK rektor Zima. Věří, že v následujících dnech a týdnech se i přes konec nucené správy fakulta vrátí k řádnému a předvídatelnému fungování.
"Rád bych, aby byla fakulta opět místem, kde se především dobře studuje, učí i bádá. To je náš největší společný zájem a udělám vše pro to, abychom překlenuli toto nešťastné období a našli cestu, jak vrátit na fakultu klid a prostor pro dobrou práci," uvedl v reakci na zrušení nucené správy Brož.
Fakulta prověří svou ekonomickou situaci, aby zjistila aktuální stav po období nucené správy, uvedla v tiskové zprávě mluvčí fakulty Jana Marešová. Podle vedení fakulty zasahovala Králíčková do chodu fakulty i jejich samosprávných orgánů nad rámec nucené správy, která podle zákona předpokládá pouze nezbytné kroky k zajištění základního fungování.
Brože, který vedl fakultu od května 2024, odvolala Králíčková z funkce na návrh akademického senátu loni v únoru. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Rektorka však Brože odvolala loni v létě podruhé. Brož se znovu bránil žalobou, té už soud odkladný účinek nepřiznal. Vydal ale návazná usnesení, kterými zakázal do pravomocného rozhodnutí volbu nového děkana KTF UK a rektorce nařídil, aby do té doby nepověřovala výkonem funkce třetí osobu. Loni v prosinci městský soud Brožovu žalobu zamítl. Brož podal proti rozhodnutí kasační stížnost k NSS.
Senát KTF UK zvolil Dvořáčka, rektor ho zatím jmenovat nemůže
Akademický senát fakulty na začátku března zvolil kandidátem na děkana církevního právníka Jiřího Dvořáčka. Brož z volby odstoupil. Vyjádřil překvapení nad tím, že volební zasedání nebylo zrušeno vzhledem k odkladnému účinku, který v únoru přiznal Brožově kasační stížnosti NSS.
Rektor na senát apeloval, aby volbu odložil. "Hlasováním byl kandidátem na děkana zvolen Jiří Dvořáček. Tento kandidát však nemůže být za současného právního stavu rektorem jmenován," uvedl Zima. Senát podle něj vyhlásil volby v době, kdy stále trvaly soudní spory o odvolání Brože.
Fakultní senát na volebním zasedání uvedl, že usnesení NSS nezakládá překážku volby nového děkana. "Případné jmenování zvoleného kandidáta rektorem UK může nastat až po skončení řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem," uvedl tehdy senát. Dodal, že nepředjímá rozhodnutí NSS.
