Katolická fakulta nemůže zvolit nového děkana. Soud přiznal Brožovi odklad jeho odvolání

Nejvyšší správní soud přijal odkladný účinek Jaroslavu Brožovi ve stížnosti proti odvolání z funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dočasně tak znemožnil volbu nového děkana. K té bude moct dojít, až Nejvyšší správní soud vydá konečné rozhodnutí ohledně Brožovy stížnosti. Vyplývá to z usnesení soudu, o kterém ve středu informoval Deník N.
Brože, který vedl fakultu od května 2024, odvolala bývalá rektorka univerzity Milena Králíčková z funkce na návrh akademického senátu loni v únoru. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Rektorka však Brože odvolala loni v létě podruhé.
Odvolaný děkan se znovu bránil žalobou, té už soud odkladný účinek nepřiznal. Vydal ale návazná usnesení, kterými zakázal do pravomocného rozhodnutí volbu nového děkana katolické fakulty a rektorce Králíčkové pověřovat vedením fakulty třetí osobu. Loni v prosinci pak městský soud Brožovu žalobu zamítl.
„Nejvyšší správní soud nyní rozhodl o přiznání odkladného účinku a konstatoval můj návrat do funkce děkana, a to do doby vydání konečného rozhodnutí soudu. Fakulta však i nadále zůstává pod nucenou správou rektorátu Univerzity Karlovy. Budu proto spolupracovat s panem rektorem na stabilizaci fakulty a zajištění jejího řádného fungování,“ sdělil Brož ve vyjádření. Na usnesení soudu ve středu upozornil Deník N.
Rozhodnutí o odkladném účinku spočívá v tom, že až do skončení řízení před Nejvyšším správním soudem se pozastavují účinky výroku rozsudku Městského soudu v Praze z 11. prosince 2025, stojí v usnesení.
Soud také pozastavil účinek rozhodnutí Králíčkové o odvolání Brože z funkce děkana z února loňského roku. Nového děkana měl akademický senát fakulty volit na svém zasedání příští týden. Do volby se přihlásili dva lidé, kromě Brože také církevní právník Jiří Dvořáček.
Fakultu nyní vede rektor univerzity Jiří Zima, od konce loňského září je v nucené správě. Tu na ni uvalilo ministerstvo školství v důsledku sporů, které na fakultě panují několik měsíců a týkají se toho, kdo ji má vést po odvolání Brože.
Pokud by nebyly právní účinky výroku pravomocného rozsudku městského soudu a rozhodnutí Králíčkové o odvolání Brože odloženy do doby, než Nejvyšší správní soud o stížnosti rozhodne, hrozí podle soudu riziko vzniku situace, kdy by mohla být funkce děkana katolické fakulty obsazena dvěma osobami.
Univerzita Karlova v tuto chvíli analyzuje, jaké jsou reálné dopady rozhodnutí Nejvyššího správního soudu na fungování fakulty v souvislosti s její stále trvající nucenou správou. „Je třeba zdůraznit, že rektor Univerzity Karlovy opakovaně upozorňoval na riziko důsledku stále nedořešených soudních sporů v širší souvislosti s odvoláním děkana Brože a vyhlášením děkanských voleb akademickým senátem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy po projednání s bývalou rektorkou v lednu 2026, toho času nucenou správkyní fakulty,“ uvedla škola.
Fakulta chtěla nového děkana volit loni na podzim, Městský soud v Praze to ale akademickému senátu zakázal do doby, než pravomocně rozhodne o Brožově žalobě. Brož i Dvořáček kandidovali i v podzimní zrušené volbě, stejně jako genealog a teolog Petr Nohel.
„Prodlužuje se období nejistoty“
„Mrzí mě, že se řešení celé situace opět oddaluje a prodlužuje se období nejistoty. Ta nedopadá pouze na instituci jako celek, která se v tomto režimu nemůže plně rozvíjet, ale velmi konkrétně i na jednotlivé zaměstnance fakulty,“ vysvětlil v reakci předseda akademického senátu fakulty Vopřada.
Vopřada uvedl, že před vyhlášením volby od rektora neobdržel informaci o tom, že by považoval vyhlášení volby za rizikové. „V tuto chvíli nemám od rektorátu ani jeho právního odboru k dispozici stanovisko, jakým způsobem bude proces volby děkana katolické fakulty dále probíhat; s ohledem na aktuální situaci však předpokládám její odložení,“ dodal předseda akademického senátu fakulty.
ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, tvrdí Zelenskyj
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
ŽIVĚ Evropská komise požádala o vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů Babiše
Evropská komise zaslala do Česka dopis, v němž žádá vysvětlení, jakým způsobem Česko brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Chce také ujištění, že Agrofert nedostane evropské peníze, dokud situace nebude vyjasněna. Ve středu to napsal server Seznam Zprávy. Babiš tvrdí, že odstranil střet zájmů tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.
ŽIVĚNudný, lživý projev, odtržený od reality milionů Američanů. Demokraté Trumpa strhali
Americký prezident Donald Trump přednesl dosud nejdelší projev o stavu unie. Někteří demokratičtí politici opustili předčasně projev republikánského prezidenta. Další ho bojkotovali. Nepřišla na něj zhruba polovina demokratů ze Sněmovny reprezentantů i Senátu. Demokraté posléze podrobili projev o stavu unie tvrdé kritice.
Crosby bude po olympijském střetu s Gudasem mimo hru ještě nejméně měsíc
Hokejista Sidney Crosby bude kvůli zranění z olympijského turnaje chybět Pittsburghu v NHL nejméně čtyři týdny. Kapitán Penguins i kanadské reprezentace nedohrál čtvrtfinále s Českem a na led už ve zbývajících zápasech v Miláně nevyjel.
Blamáž ve Vídni. Král zachránil město před Osmany, ale s pomníkem je problém
Ve Vídni znovu ožil kontroverzní spor o památník Jana III. Sobieského. Projekt sochy polského krále, který v roce 1683 sehrál klíčovou roli při porážce osmanských vojsk, město před loňskými komunálními volbami zastavilo kvůli obavám z „podněcování islamofobních a protitureckých nálad“. Polské velvyslanectví i rakouská opozice však nadále trvají na jeho realizaci.