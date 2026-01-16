Jurečkova poslední bitva. Poslanci se hádali, kolik mají živnostníci platit

Živnostníkům od ledna zdražil život, ne ale na dlouho. Nová sněmovna rozhodla, že se jejich odvody na sociální pojistné mají co nejdřív snížit zpět na loňskou úroveň. Zvyšování prosadila minulá vláda. Bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) se do poslední chvíle snažil na vládní poslance tlačit, ať to nedělají.
Návrh nové vládní koalice počítá s tím, že minimální záloha 5720 korun klesne na nezbytné minimum, tedy 5005 korun. Ke zvýšení na zmíněných skoro šest tisíc korun došlo letos od ledna.
Šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO) připomněla, že jde už o třetí zvyšování odvodů na sociální pojistné v řadě.
Tvrdí také, že takto prudké zvyšování daní má velmi negativní dopad hlavně na drobné živnostníky. „Zejména pro ty, co si otevřeli živnost a vydělávají si jako kurýři, osobní přepravci, kadeřnice, kosmetičky…“ uvedla. To se ale chystá rychle změnit.
„Osoby samostatně výdělečně činné ušetří měsíčně 715 korun. Za celý rok 8580 korun,“ konstatovala Schillerová o novém vládním návrhu.
S odvody se sníží živnostníkům i důchod
Bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) ve sněmovně při projednávání zákona varoval, že je prohlubována nerovnost mezi odvodovým zatížením osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců.
O tom, že živnostníci odvádějí do systému výrazně méně než zaměstnanci, se mluví už dlouho. A to i v souvislosti s tím, kolik lidé pracující jako živnostníci zpět ze systému čerpají, ať už v podobě důchodů, dávek anebo třeba zdravotní péče.
„Hned v úvodní větě řeknu, o co vládě jde, snížit budoucí důchody osob samostatně výdělečně činným měsíčně o 1650 korun,“ začal své vystoupení Jurečka. To je totiž dle výpočtů někdejšího ministra částka, o kterou by se zvýšil důchod živnostníků, pokud by platili vyšší odvody.
„To tady Alena Schillerová záměrně neřekla,“ tvrdil u řečnického pultu.
Jurečka argumentuje, ministerstvo nemá data
Někdejší ministr také po několikáté zopakoval, že jedním z hlavních důvodů zvyšování odvodů byl fakt, že živnostníci mají kvůli minimálním odvodům nízké důchody a často končí na sociálních dávkách.
Když se deník Aktuálně.cz snažil zjistit, kolik takových případů v Česku je, ministerstvo práce uvedlo, že resort takové informace nemá.
„Získání takové informace je teoreticky možné, nicméně v praxi by bylo velmi složité a pravděpodobně i vysoce nákladné. Z tohoto důvodu je možné provést takové zjištění pouze na náklady dotazovatele,“ napsalo tiskové oddělení ministerstva práce v reakci na dotaz deníku Aktuálně.cz loni na konci listopadu.
„Já před tím krokem varuju, pořád ty odvody budou nízké,“ řekl Jurečka ve sněmovně, když se snažil zabránit, aby zákon prošel prvním čtením. Sněmovna nakonec schválila projednávání zákona ve zkrácené třicetidenní lhůtě, aby co nejdřív mohl začít platit. Přestože návrh zatím definitivně neprošel, schválení už nic nebrání.
Juchelka: Rozpočet to unese
„Nezmínili jste důsledky pro lidi. Chápu silné prohlášení před volbami, ale zkuste se nad tím zamyslet,“ naléhal bývalý ministr, který v minulém volebním období coby vládní poslanec zvyšování odvodů pro živnostníky hájil. Teď už v roli zástupce opozice se snažil do poslední chvíle snížení odvodů zabránit.
Navíc tím podle něj státní rozpočet přijde o 3,5 miliardy korun. „Je to ročně minus 3,5 miliardy korun, které si budete muset půjčit,“ prohlásil Jurečka.
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) naopak uvedl, že podle expertů by dopad na státní kasu měl být minus dvě miliardy a podle něj „to rozpočet unese“.
Zvýšené zálohy na odvody, které už od ledna živnostníci platí, bude stát zpětně po vyúčtování vracet.
ŽIVĚJsme na cestě k demokracii, míní Machadová. Chtěla by být venezuelskou prezidentkou
„Jsme už v prvních etapách skutečného přechodu k demokracii,“ řekla na tiskové konferenci po čtvrtečním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová. Připustila, že by se v budoucnosti mohla stát venezuelskou prezidentkou.
Francouzská policie opět vyšetřuje Pelicota, mohl kromě manželky znásilnit i další
Francouzské policejní oddělení pro nevyjasněné případy zahájilo vyšetřování Dominiqua Pelicota, který byl odsouzen k 20 letům vězení za organizování hromadného znásilňování tehdejší manželky Gisèle Pelicotové. Cílem nového vyšetřování je zjistit, zda se Pelicot v minulosti nedopustil dalších závažných zločinů a zda neexistují další oběti. Agentuře AFP to v pátek sdělila francouzská prokuratura.
ŽIVĚUkrajina již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, oznámil ukrajinský ministr Šmyhal
Ukrajina kvůli ruským útokům již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu. V pátek to sdělil ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal, uvedla zpravodajská televize ntv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle portálu listu Ukrajinska pravda prohlásil, že Ukrajina nedokáže pokrýt více než třetinu energetických potřeb. Země chce kvůli energetické krizi dovážet více elektřiny.
„Všichni trpí.“ Ukrajincům doslova dochází energie, situace je kritická
Teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu. Čím dál více obyvatel je pak kvůli ruským útokům v těžkých mrazech bez dodávek tepla i elektřiny. A to i desítky hodin. Ukrajinský prezident se rozhodl vyhlásit stav nouze v energetickém sektoru. Deník Aktuálně.cz mluvil s Ukrajinkou Aljonou Budagovskou z organizace Člověk v tísni, která situaci zažívá na vlastní kůži.
Kupka je hodně jako Fiala, Ivan si musí ještě počkat. Vlivný expolitik hodnotí kongres ODS
ODS nebyla připravená na vládnutí, je rozbředlá a vládne v ní ohlušující ticho. Vítá kandidaturu Radima Ivana, která rozvíří stojaté vody v ODS. Martina Kupku považuje za dobrého ministra, ale příliš navázaného na éru Petra Fialy. Bývalý místopředseda ODS a ministr vnitra Ivan Langer vstoupil do předvolebního dění v ODS zveřejněním tzv. Olomouckých artikulů, které formulují konzervativní vizi ODS.