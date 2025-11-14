"Tohle jsem si nikdy nedovolil." Naštvaný Jurečka se opřel do Juchelky

Hnutí ANO obvinilo tento týden ministra práce a sociálních věcí (MPSV) Mariana Jurečku (KDU-ČSL), že ve svém rozpočtu na příští rok záměrně naplánoval o 32 miliard korun méně, než kolik je ve skutečnosti potřeba.
"Škrtl na nezaměstnanosti tři miliardy, na důchodech 6,8 miliardy korun," řekl deníku Aktuálně.cz pravděpodobný ministr práce Aleš Juchelka (ANO). "Je to 'brutus'," dodal.
Například na výdaje na superdávku (zcela nová dávka, která slučuje přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení - pozn. red.) prý počítá rozpočet pro příští rok se čtyřiadvaceti miliardami korun. Podle Juchelky ale bude potřeba o 5,6 miliardy korun víc. Informace prý má od úředníků z ministerstva práce. Podrobnou tabulku, ze které Juchelka čerpá, má nyní k dispozici i deník Aktuálně.cz.
Místopředseda hnutí a Juchelkův stranický kolega Karel Havlíček už dřív směrem k chybějícím miliardám v resortu práce řekl, že "úředníci se přestávají bát a začínají mluvit".
Pod nátlakem rozpočet zkreslili
Úředníci podle něj pod nátlakem nepřiznali v rozpočtu Jurečkova ministerstva povinné výdaje, uvedl Havlíček v neděli na CNN Prima News. A naznačil, že záměrně zkreslili plán výdajů, protože bylo před volbami a bylo potřeba šetřit.
Podle tabulky, kterou má deník Aktuálně.cz k dispozici, přitom vychází požadavky jednotlivých útvarů MPSV dokonce o 36 miliard korun víc. Minimum, které ale úředníci požadují navíc, je právě oněch necelých dvaatřicet miliard korun, vysvětluje Juchelka.
Peníze, o kterých hnutí ANO tvrdí, že na ministerstvu práce chybí, jsou rozdíl mezi tím, co dosluhující vláda naplánovala na příští rok, a tím, co jednotlivé útvary resortu práce požadovaly. A právě v tom je to podle Jurečku podpásovka.
|Povinné výdaje MPSV
|Plán na rok 2026
|Požadavky útvarů MPSV
|Důchody
|729,1 mld.
|+ 6,9 mld.
|Státní sociální podpora a pěstounská péče
|50,1 mld.
|+ 6,5 mld.
|Superdávka
|24 mld.
|+ 5,6 mld.
|Nemocenská
|52 mld.
|5
|Hmotná nouze vč. humanitární dávky
|11,8 mld.
|+ 4,8 mld.
|Dávky pro zdravotně postižené
|4,2 mld.
|0
|Náhradní výživné
|0,43 mld.
|0,06
|Ostatní dávky
|0,001 mld.
|0
|Podpora v nezaměstnanosti
|18,2 mld.
|+ 3,1 mld.
|Příspěvek na péči
|47,4 mld.
|+ 2,2 mld.
|Insolvence
|0,4 mld.
|0,05
|Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
|14,6 mld.
|Výdaje na odškodňovací zákon
|0,4 mld.
|2,2
|Celkem
|952,6 mld.
|+ 36,5 mld. (ne méně než 31,6
"Vždycky chtějí víc, je to blábol"
"Vždycky, opakuji, vždycky ty útvary mají vyšší požadavky, každý rok," řekl Jurečka deníku Aktuálně.cz. Jde o účinnou vyjednávací taktiku.
"Nebudu komentovat, že nějaký úředník dá takovou tabulku budoucímu ministrovi, který možná ani ministr nebude," rýpnul si naštvaný Jurečka do Juchelky. "Já jsem si nedovolil oslovit úředníky, dokud moje jméno nebylo odesláno ke jmenování ministrem," tvrdí Jurečka.
Připouští ale, že poslanec má samozřejmě právo se úředníků ptát a ti poskytovat součinnost. "Ale tohle odmítám," říká Jurečka, "že chybí 32 miliard, to je úplný blábol," zdůrazňuje.
Odhadem se bude muset podle Jurečky v příštím roce řešit v mandatorních - tedy zákonem daných výdajích - asi osm až dvanáct miliard korun. Tedy méně než polovina sumy, kterou zveřejnili Havlíček s Juchelkou.
Končící ministr práce zopakoval svá dřívější slova, že nikdy nelze na miliardu přesně dopočítat, kolik se v následujícím roce vydá například na důchody. Anebo i na zmíněnou superdávku. "Nikdy nevíte, kolik přesně lidí bude pobírat důchod anebo zmíněnou superdávku," říká.
Peníze na důchody nechybí
"Ale odmítám, že by chyběly peníze na důchody, to tedy naprosto odmítám," uzavírá Jurečka.
Jurečkovi dává za pravdu předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. "Já za rozpočtovou radu říkám, že jsme se dívali na to, jak jsou spočítány důchody na příští rok, a určitě tam nevidíme žádnou zvláštní díru, prakticky žádnou," řekl Hampl ve čtvrtek večer v pořadu 360° na CNN Prima News.
"Je to spočítáno dobře oproti tomu, jak to bývalo někdy i v minulosti," dodal.
"Určitě nejsme schopni napočítat díru na ministerstvu práce v mandatorních výdajích ve výši 32 miliard korun," upozornil Hampl s tím, že vůbec nerozumí tomu, jak toto číslo vzniklo.