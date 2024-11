Připomíná to vtip s vlakem v Sovětském svazu, řekl Jurečka před jednáním o důchodech

Poslanci v pátek schválili důchodovou reformu, která postupně prodlouží věkovou hranici pro odchod do důchodu na 67 let. Zástupci koalice a opozice se před hlasováním o ní názorově střetli, někteří sahali ke vzájemným slovním útokům. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) vyprávěl staré vtipy.

Vzpomněl jsem si na ten vtip ještě z éry komunismu, začal Marian Jurečka, když mluvil o přístupu opozice k důchodové reformě. Následně líčil, jak jede v Sovětském svazu vlak, kterému se pokazí lokomotiva. "Soudruzi řeší, co s tím. A protože se ji nedaří opravit, zatáhnou záclonky a tváří se, že vlak jede," pokračoval s tím, že podobně je to s přístupem opozice k důchodové reformě. I když ví podle Jurečky, že je potřeba, tak se tváří, že potřeba není.

Sotva tento vtip pronesl, odešel prosazovat v závěrečném čtení reformu před celou Poslaneckou sněmovnu, kde se stal terčem kritiky opozičních poslanců. Jeden za druhým mu tvrdili, že žádnou reformu ve skutečnosti nedělá a že změny, které prosazuje, poškodí seniory. Exministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO tvrdila, že žádné změny nyní nejsou potřeba.

"Zastavte se. Zamyslete se. A raději dnes nedělejte nic, než abyste pro tento zákon zvedli ruku," obrátila se Schillerová na vládní poslance. Podle ní reforma nepřinese do sociálního systému ani jedinou korunu a nikomu neprospěje. Následně přirovnala vládu k radním v Kocourkově.

"Uškodíte lidem a ještě budete příštím generacím k smíchu. Marian Jurečka z okna usoudil, že lidé chodí do důchodu moc brzy a to je podle něj důvod, proč je naše státní kasa na suchu. A tak si usmyslel, že nechá lidi pracovat o dva roky déle. Bouchnul šampaňské, nazval to reformou a začal se tvářit jako Marie Terezie v kalhotech," pokračovala v kritice Schillerová, což vyvolalo Jurečkovu reakci.

"Je mi líto, ale paní Schillerová lhala. Vy jste lhala. Protože říct tady, že tato důchodová reforma nepřináší lidem nic pozitivního, je lež," prohlásil ministr. Podle něj změny přinesou užitek všem rodičům v Česku, všem pečujícím, všech vdovám a vdovcům a také všem manželům a manželkám. "Týká se to všech, kteří poctivě pracovali alespoň 35 let. I vaši poslanci některé změny podporovali. Takže tady nelžete," ohrazoval se Jurečka před hlasováním.

Reformu nakonec schválilo 103 ze 188 přítomných poslanců. Zvedli pro ni ruku zástupci vládních ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 a nezařazený poslanec Ivo Vondrák, který byl dříve v ANO. Proti hlasovalo ANO a SPD. Piráti odešli z jednacího sálu, protože nesouhlasili s omezením předčasných penzí v náročných profesích.

Podle poslanci schválené reformy by se měl o měsíc ročně prodlužovat věk odchodu do důchodu až k hranici 67 let. Původně navrhovaný okruh pracovníků v náročných profesích, kteří by chodili do důchodu dříve bez krácení jeho výše, se omezil přibližně na desetinu.

Reformu nyní dostanou ke schválení senátoři a následně prezident. Šéfka poslaneckého klubu ANO už oznámila, že její hnutí napadne reformu u Ústavního soudu.