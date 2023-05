Někteří se můžou cítit ohroženi, vyrazím do ulic jim důchody vysvětlit, říká Jurečka

Předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka je přesvědčený, že vláda neměla jinou možnost než právě teď oznámit změny v důchodech a konsolidační balíček. V rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že pozdější změny by způsobily lidem mnohem větší problémy. "Díky nynějším krokům můžeme udržet důstojné důchody i pro budoucí generace. To je důležitá zpráva pro lidi pod 40 let," tvrdí.

Oznámili jste dlouho očekávané změny v důchodech a úsporný balíček. Jaké čekáte reakce veřejnosti? Chystáte se mezi lidi vyrazit a vysvětlovat jim, proč jste se k tomu kroku rozhodli? Jsem si vědom, že to je velmi důležité. Na informování veřejnosti jsme se s předstihem chystali. Spustíme mimo jiné kampaň v rozhlase, televizi a na sociálních sítích, před chvílí jsme spustili také speciální webovou adresu, kde jsme podrobně popsali vše kolem důchodů. Vyrazíte mezi lidi? Máme naplánovanou sérii setkání s veřejností, a to jak já, tak další kolegové z KDU-ČSL. Rozhodně počítám s tím, že budu lidem všechno vysvětlovat. Neobáváte se reakce veřejnosti na úsporné kroky vlády? Jsem si vědom, že postup naší vlády může být vnímaný na první pohled kriticky a někteří lidé se můžou cítit i ohroženi. Pokud ale myslíme vážně slova o tom, že nám záleží na naší budoucnosti a budoucnosti našich dětí a vnuků, tak vláda musí udělat to, co nyní oznámila. Související Velký balíček úspor přehledně. Vláda představila změny v daních, penzích i dotacích Přehled Bylo skutečně nezbytné tyto změny provést právě teď, a ne třeba později? Toto občas slýchám. Mohl bych alibisticky říct, ať začne se změnami ministr, který přijde například za osm let. Jenže potom by společenské a ekonomické následky mohly být mnohem větší. Teď to můžeme udělat s relativně minimálními dopady, některé změny naběhnou do roku 2030, kdy se nám začne situace výrazně zhoršovat. Díky nynějším krokům můžeme udržet důstojné důchody pro současnou i budoucí generaci. To je důležitá zpráva pro lidi mladší 40 let. Kdy začnou platit ve čtvrtek oznámená opatření kolem důchodů? Změny pro předčasné důchody a snížení valorizace už od příštího roku. Zbytek velkého balíku důchodové reformy začne nabíhat od ledna 2025, do něj už zapracujeme principy pro výpočet odchodu do důchodu v závislosti na vývoji dožití, budou tam i principy, aby zvyšování důchodů bylo udržitelné. Začnou platit také úpravy sociálního a zdravotního pojištění u lidí, kteří pracují na dohodu o provedení práce, kde budeme eliminovat kumulaci těchto dohod. Úprava bude také u osob samostatně výdělečně činných, kde bude postupný nárůst minimálního odvodu na sociálním pojištění. Někteří odborníci volají po zásadnější reformě důchodů a upozorňují, že budoucí důchodci musí počítat s tím, že moc peněz od státu nedostanou. Budoucí důchody ale každopádně stále poměrně slušně porostou, jen se zpomalí jejich růst. Často dostáváme za vzor zahraničí. Když se podíváte například do Německa, tak jejich systém je čistě zásluhový. Jejich důchody tvoří hokejku, pomaličku narůstají a pak najednou velmi vyrostou u lidí, kteří měli během života vysoké příjmy. Zatímco u nás pod 15 tisíc korun bere důchod minimální počet lidí, průměrný důchod bude v červnu zhruba 20 050 korun a nejčastěji ho lidé dostávají ve výši 21 tisíc korun. To znamená, že náš systém je opravdu velmi solidární. My tuto solidaritu nadále zachováváme a u minimálního garantovaného důchodu ji o trochu navyšujeme. Nepanuje ale stále obecné přesvědčení, že německý důchodce si může cestovat po světě a český ve většině případů maximálně po naší vlasti? Srovnejme si mladou rodinu s dvěma malými dětmi s průměrnou domácností důchodců. Situace takové rodiny je složitější. Dva důchodci v domácnosti se mají poměrně dobře. Horší situace je u důchodců, kteří žijí sami. Neměli jsme ale jako společnost po roce 1989 přece jen větší očekávání či sny o životní úrovni, platech i důchodech? Tyto sny se do určité míry naplnily. Za 30 let je posun české společnosti obrovský. Nemůžeme se dívat jenom na německý plat, ale také na německé náklady. K Německu se přibližujeme. Podívejte se, jak předbíháme některé jiné země Evropské unie, třeba Portugalsko.

