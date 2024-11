Hranice odchodu do důchodu se posune na 67 let, schválili poslanci. Piráti odešli

Sněmovna schválila důchodovou reformu s pomalejším růstem věku pro odchod do penze o měsíc ročně místo až dvou měsíců a s věkovou hranicí 67 let. Ve vládní novele omezila přibližně na desetinu původně navrhovaný okruh pracovníků v náročných profesích s nárokem na dřívější odchod do penze bez jejího krácení. Zásadní opoziční pozměňovací návrhy dolní komora odmítla.

Penzijní novelu sněmovna schválila hlasy 103 ze 188 přítomných poslanců v podobě, jak se na ní dohodl koaliční tábor. Zvedli pro ni ruku zákonodárci vládních ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 a nezařazený poslanec Ivo Vondrák (dříve ANO). Proti hlasovali zástupci opozičních ANO a SPD. Piráti odešli z jednacího sálu, nesouhlasili s omezením předčasných penzí v náročných profesích.

Hnutí SPD neprosadilo zamítnutí předlohy. Zástupci ANO a SPD slibují, že pokud se dostanou k moci, změny v důchodech zruší. Závěrečné schvalování předlohy se protáhlo na čtyři jednací dny. Debata vyplnila celkem asi 15,5 hodiny. Předlohu nyní dostanou ke schválení senátoři.

Omezení dřívějších penzí pro náročné profese, jak je navrhli Jan Jakob (TOP 09) a Marek Benda (ODS), zprvu vyvolalo neshody i v samotné koalici. Reforma původně počítala s tím, že by nárok na dřívější důchod měli pracovníci nejrizikovější čtvrté kategorie i části třetí kategorie, kteří pracují s fyzickou zátěží, vibracemi, v chladu či teple.

Zaměstnavatel by za ně platil o pět procentních bodů vyšší odvody. Bez krácení pobírané částky by mohlo jít do důchodu až o pět let dřív asi 120 tisíc lidí. Schválený poslanecký návrh ponechává dřívější penzi jen pracovníkům čtvrté kategorie, jichž je podle zdůvodnění nejvýše 15 tisíc. Koalice se shodla na řešení, že pracovníkům spadajícím do čtyř rizik třetí kategorie mají zaměstnavatelé povinně přispívat čtyřmi procenty mzdy do třetího penzijního pilíře na individuální účty. Pokud lidé v rizikové profesi odejdou do předčasného důchodu, podle schválené úpravy Martina Dlouhého (TOP 09) už v ní nebudou smět dál pracovat.

Neúspěšné návrhy

Pomalejší zvyšování věku pro odchod do důchodu o měsíc ročně do hranice 67 let se do novely dostalo na návrh skupiny koaličních poslanců v čele s Jiřím Navrátilem (KDU-ČSL). V 67 letech by měli odcházet do důchodu lidé narození po roce 1988. Opoziční ANO a SPD neprosadily ponechání současné hranice 65 let. Původní vládní verze reformy počítala s nepravidelným posouváním věkové hranice podle doby dožití ročně nejvýš o dva měsíce bez zastropování. Důchodový věk se zvyšuje už teď, a to u mužů o dva měsíce ročně a u žen obvykle o čtyři. Na současnou hranici 65 let se měl dostat ve 30. letech tohoto století.

Obě opoziční hnutí neprosadila vyškrtnutí pasáže, podle níž se má mezi lety 2026 až 2035 snižovat výpočet nových penzí. Započítávat by se měla postupně každý rok menší část výdělku. Opatření, stejně jako prodlužování věku pro odchod do důchodu, má podle vlády přispět k udržitelnosti a snížení schodků důchodového systému.

Sněmovna upravila na návrh skupiny koaličních poslanců kolem Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) výchovné. Podle reformy by se mělo dál vyplácet jen na třetí a další dítě a na první dva potomky by je nahradilo započítání fiktivního výdělku. Má platit pravidlo, podle kterého bude výchovné činit nejméně 500 korun na dítě.

Celkem poslanci hlasovali o třech desítkách pozměňovacích návrhů. Poslanci ANO neprosadili například návrat původních pravidel běžných valorizací důchodů se započítáním poloviny růstu reálných mezd místo třetiny a pravidel mimořádných zvyšování penzí při vyšší inflaci, které nahradil dočasný přídavek. Sněmovna odmítla také zmírnit pravidla pro předčasné důchody a přidat penzistům od ledna 500 korun nad pravidelnou valorizaci.

SPD neuspělo například s úpravou, která ponechávala nynější podmínky takzvaných odložených důchodů, když reforma předpokládá jejich zmírnění. Jiné úpravy tohoto hnutí se týkaly obnovy valorizace zásluhové části předčasných důchodů a jejich nižšího či žádného krácení v případě, že lidé odpracovali aspoň 40 či 45 let. Nyní už opoziční Piráti neprosadili valorizaci rodičovského příspěvku podle stejných pravidel, jaká platí pro penze.

Sněmovna schválila i další koaliční pozměňovací návrhy. Týkají se promítnutí nového institutu partnerství do zákona o důchodovém pojištění, zavedení zdravotního a důchodového pojištění pro prezidentovu manželku nebo partnerku, úhrady nákladů za posílání penzí do ciziny a digitálního podpisu žádostí a převodu důchodové agendy vězeňské služby a celníků pod ministerstvo vnitra.

Podle individuálního návrhu Vojtěcha Munzara (ODS) upravila dolní komora doplňkové penzijní spoření. Jde například o některá hlediska investování v účastnických fondech a o podmínky nakládání s penězi účastníků před blížícím se důchodovým věkem.