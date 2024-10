Hluboce se omlouvám, kál se Jurečka před úřednicí. Digitalizace možná začne od nuly

Místopředseda vlády Marian Jurečka (KDU-ČSL) při setkání s lidmi ve Starém Městě u Uherského Hradiště řekl, že problémy s digitalizací stavebního řízení jsou mnohem větší, než si sám původně myslel. "Hluboce se za stát a za vládu omlouvám," prohlásil. Nevyloučil přitom, že se s digitalizací začne úplně od začátku.

Sotva na začátku července ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením dnes už bývalého ministra Ivana Bartoše spustilo digitalizaci stavebního řízení, začali se ozývat někteří nespokojení úředníci. Jejich kritiku v pondělí slyšel i ministr Marian Jurečka při lidovecké akci s názvem Pojďme si to vyříkat. Když mu jedna z pracovnic stavebního úřadu popisovala, na jaké těžkosti narážejí, dával jí za pravdu.

"Hluboce se za stát a vládu omlouvám. Vinu nebudu svalovat jenom na ministerstvo pro místní rozvoj a Ivana Bartoše, ale kladu si za obrovskou vinu, že jsme do toho někdy v dubnu nesekli a neřekli: Není to připravené, toto se pustit nesmí, radši to o půl roku odložme," prohlásil Jurečka.

Po odvolaném Bartošovi totiž Jurečka na pár dnů resort převzal, od úterý už ho vede nový ministr Petr Kulhánek ze STAN. Jurečka je ale součástí týmu, který má problémy s digitalizací řešit.

"Za těch čtrnáct dnů, co se v tom s ministrem dopravy Martinem Kupkou hrabeme, jsem fakt 'fascinovaný' tím, v jakém průšvihu to bylo. Říkám to na rovinu i s ohledem na to, že jsem neměl detailní znalosti, abych byl schopen to takto říct. Lidé na ministerstvu pro místní rozvoj to museli vidět, přesto to nechali ministra spustit," kál se před úřednicí Jurečka.

"Za půl roku se to zhojit nedá"

Zároveň vysvětloval, že se vláda pokusí propojit původní systém stavebního řízení s novým, kvůli čemuž brzy změní i zákon. "Tento hybridní systém budeme schopni nahodit během osmi až deseti týdnů. Ale bude trvat minimálně další rok až rok a půl, než se najde plnohodnotně správně fungující systém, tak jak říká nový zákon. Bohužel je tam celá řada vážných pochybení ministerstva pro místní rozvoj, to se nedá zhojit do půl roku," tvrdil Jurečka.

Úřednice ale namítala, že to znamená další rok práce v systému, ze kterého jsou zoufalí. Jurečka ji přesvědčoval, že poslal na ministerstvo pro místní rozvoj své nejlepší lidi, aby s digitalizací pomohli. "Tyto lidi tam nechám ještě několik týdnů, aby pomohli tento obrovský průšvih státu dostat do roviny, že budete schopni stavební řízení alespoň nějak rozumně odbavovat. Zbytek se bude muset udělat, podle mě, velmi pravděpodobně, na úplně novém systému."

Samotný Jurečkův resort má přitom s digitalizací značné problémy, konstatoval před měsícem Nejvyšší kontrolní úřad. "Ani po deseti letech nebyly vybrané klíčové IT projekty v resortu ministerstva práce a sociálních věcí ještě dokončeny. Úředníci musí řadu operací řešit manuálně. Občané zase musí i nadále dokládat informace, kterými již státní správa disponuje," zjistili kontroloři. Upozornili také, že ministerstvo a správa sociálního zabezpečení utratily stovky milionů za informační systémy, které nikdy neuvedly do provozu.

"Lepší začínat na zelené louce"

Marian Jurečka dokonce řekl, že s digitalizací stavebního řízení se možná začne od začátku. "K tomu to v zásadě směřuje. Věcná i právní stránka v tento okamžik hovoří, že by bylo lepší začínat na zelené louce," uvedl s tím, že konečné rozhodnutí udělá vláda 16. října.

Podobně kriticky mluví o současném stavu také ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který s Jurečkou a nyní i novým ministrem Petrem Kulhánkem pracují na nápravě. Bývalý ministr Ivan Bartoš před odchodem z funkce kritiku vesměs odmítal a trval na tom, že se digitalizace i přes některé potíže daří.

"Stavební řízení se od začátku července rozjelo a postupně jsme je zbavovali chyb. Podíl dokončených řízení roste rychleji než podíl běžících a tempo odbavování se stále zrychluje. Odvolání premiéra Fialy přišlo ve chvíli, kdy se vše reálně posouvá kupředu," prohlásil Bartoš v rozlučkovém videu.

Pochybení uznal jen v tom, že úředníky neupozornil, že ze začátku budou problémy. "Mou zásadní chybou ale bylo, že jsem měl před jeho spuštěním explicitněji a jasněji informovat, že systém budou provázet porodní bolesti a bude dodán, vzhledem k zásahům antimonopolního úřadu, jen v omezené podobě. A připravit tak na to také stavební úřady a hledat cesty, jak jim ulevit. Což se nestalo a za to se omlouvám," řekl.