Muž s pověstí zachránce digitalizace. Státu pomáhám jenom kvůli Jurečkovi, říká

Před necelými třemi lety se stal šéf lidovců Marian Jurečka ministrem práce. Tehdy hledal někoho, kdo na jeho resortu vybuduje kompletní tým na oblast IT. Na základě doporučení si vybral Karla Trpkoše, který má nyní v Česku pověst zachránce digitalizace. A to přesto, že i jeho ministerstvu práce kontrolní úřad nedostatky v digitalizaci vyčítá.

Už na první pohled je nepřehlédnutelný. Karel Trpkoš má vysokou a štíhlou postavu, čemuž určitě napomáhá i to, že běhá, plave, věnuje se bojovým sportům a je také příslušníkem aktivních záloh 43. výsadkového praporu. Jeho okolí na něm oceňuje také to, že dobře dokáže vysvětlit složité věci.

Zvláště, když jsou jeho oborem IT technologie a v současnosti velmi propíraná digitalizace státu, kvůli které začal na jaře 2022 pracovat pro stát. Šéf lidovců a ministr práce Marian Jurečka z něj udělal na svém ministerstvu ředitele sekce informačních technologií, dočasně také vedl Úřad práce.

"Nepřišel jsem pomoci s digitalizací ani tak kvůli samotnému státu, ale hlavně jsem chtěl pomoci Marianu Jurečkovi. Měl jsem na něj vynikající reference. Slyšel jsem, že se nebojí pustit do náročných věcí. Tak jsem si řekl, že do toho půjdu. A baví mě to a vidím v tom smysl," popisuje Trpkoš.

Na ministerstvo přišel z ČEZ, kde pracoval od poloviny roku 2020 jako ředitel pro digitální transformaci. Předtím působil přes 15 let v softwarové společnosti Unicorn, kde prošel několika vedoucími pozicemi.

Jurečka tvrdí, že když nastupoval na ministerstvo a sháněl experta na IT, dostal na Trpkoše od lidí z branže hned několik tipů. "Výhodou bylo, že měl nejen zkušenost z privátní sféry, ale také v posledních třech letech z ČEZ. Takže si byl vědom rozdílností procesů mezi privátní a státní sférou, mnohem více věděl, do čeho asi půjde. Nešel k nám na ministerstvo za větším výdělkem, ale hlavně proto, že chce něco ve svém životě vrátit této zemi," vysvětluje Jurečka.

Trpkoš na jeho ministerstvo přicházel s úkolem co nejvíce pohnout s digitalizací. Aby lidé stojící dlouhé fronty například na vyplacení sociálních dávek měli k dispozici moderní úřad, se kterým mohou komunikovat online. Trpkoš se svým týmem stojí například za zjednodušením systému vyřizování dávek, žádosti je možné podávat online přes systém Jenda.

"Ve službách naší klientské zóny se můžeme srovnávat s bankovními aplikacemi. Systém Jenda si uživatelé hodně chválí," tvrdí Trpkoš. Dodává však, že měl štěstí na lidi, kteří s ním na ministerstvo přišli.

Jeho zpráva měla Bartošovi pomoct, ne ho vyhodit

Teď ale pár dní Trpkoš a jeho tým pracují na úkolu, který stál místo ve vládě dnes již bývalého ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti). Toho odvolal premiér Petr Fiala (ODS) kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení. Řízením ministerstva po Bartošovi pověřil premiér dočasně Jurečku, se kterým přišel na post náměstka i Trpkoš.

Náměstkovo jméno zaznívalo často i během Bartošova vyhození z vlády. Ještě před jeho odvoláním vypracoval Trpkoš se svými lidmi a s odborníky z ministerstva financí a dopravy analýzu, která popsala chyby Bartošovy digitalizace.

Trpkoš nyní tvrdí, že analýza nevznikala proto, aby mohl být Bartoš odvolán. Jejím hlavním cílem bylo popsat, co všechno je potřeba udělat k nápravě. Dosluhující předseda Pirátů opakovaně sliboval, že se chyby časem vyladí. Jenže postupně odkládal termíny, kdy se tak stane. Nejprve k tomu mělo dojít v červenci, pak v srpnu a nakonec až v září. Trpkoš nyní upozorňuje, že náprava bude trvat minimálně několik měsíců, mluví se i o roku a půl.

Trpkoš však u digitalizace stavebního řízení bude jen chvíli. Až Jurečka předá práci Bartošově nástupci, kterým by se v úterý měl stát končící karlovarský hejtman Petr Kulhánek (STAN), vrátí se Trpkoš zase na ministerstvo práce. Do té doby chce digitalizaci stavebního řízení rychle nastartovat a následně projekt předat dalším.

Nedostatky má i Jurečkovo ministerstvo

I na Jurečkově ministerstvu ho ale ještě čeká práce. Podle nedávné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu zde nebyly vybrané klíčové IT projekty letos v únoru ani po deseti letech dokončené. Lidé sice mohou komunikovat s Úřadem práce nebo Českou správou sociálního zabezpečení v některých případech elektronicky, úředníci však data přepisují ručně, kopírují je a tisknou.

Trpkoš tvrdí, že po příchodu na ministerstvo musel začít prakticky od nuly, a je proto logické, že některé věci ještě nestihl dotáhnout do konce. Kromě toho namítá, že ne se vším, co zpráva kontrolního úřadu obsahuje, souhlasí.

Jurečka věří, že jeho muž na IT projekty dokončí. "Je to člověk, který tlačí na výkon, kvalitu a termíny. Chce mít jasně měřitelné indikátory, což není vždy něco populárního. Určitě ze začátku ne všichni na ministerstvu byli z jeho přístupu nadšení, ale čas ukázal, že ta práce má smysl," říká Jurečka.

Video: Takto digitalizujeme poskytování sociálních dávek, vysvětlují Jurečka a Trpkoš