Žalobce: Podezřelých bylo v případu Babiše juniora víc, měli postupovat zcela jinak

Nanejvýš kázeňský postih hrozí dvojici policistů, kteří prověřovali podezření z možného únosu syna premiéra Andreje Babiše na Krym. Potomek předsedy vlády se tam ocitl v průběhu rozkrývání kauzy Čapí hnízdo. Když policie objasňovala jeho zmizení poprvé, případ odložila. Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřovala, zda se policisté právě tímto postupem nedopustili trestného činu. Dozorující žalobce Ondřej Štastný v pondělí rozhodl, že zákon neporušili. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje důvody svého závěru.

Na základě čeho jste dospěl jako dozorový státní zástupce k závěru, že se kriminalisté při objasňování možného únosu syna premiéra Andreje Babiše nedopustili trestného činu?

Trestní řízení vedené Generální inspekcí bezpečnostních sborů, které jsem dozoroval, trvalo od 10. ledna letošního roku, vedlo se pro podezření z trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Prokázalo se, že jednání policistů není trestným činem. Vyšlo najevo, že se dva příslušníci svými pochybeními, která jsou celkově méně závažná, mohli dopustit kázeňského přestupku podle služebního zákona. Jejich pochybení nebyla ale tak závažného charakteru, aby dosahovala intenzity trestného činu. Byť byla a bylo jich vícero, tak není namístě je kriminalizovat.

Lze říci, jaká byla povaha zmíněných pochybení?

Moc ne. Obecně řečeno šlo o nedůslednost při prověřování prvotního podání, které mělo vypadat zásadně jinak. Ale nelze říci, že policie nedělala nic.

Chápu to správně tak, že policie zkrátka nedostatečně vyhodnotila poznatky, nešla patřičně do hloubky, případně nekontaktovala osoby, které měla?

Dá se to tak říci.

V médiích se objevila informace, že policisté měli prozradit detaily z prověřování okolí premiéra Andreje Babiše. Můžete se k tomu vyjádřit?

To jsou detaily, které komentovat nemůžeme. Policii jsem se v rámci opatření, která jsem učinil, snažil věc podrobně vylíčit a vysvětlit, proč to není trestný čin, ale jen možný přestupek. Jinak jsem vázaný mlčenlivostí.

Týdeník Respekt počátkem června také uvedl, že v jednu chvíli směřovalo prověřování ke sdělení obvinění policistům. Bylo to tak?

Nerad bych se pouštěl do interních věcí, ale obecně mohu říci, že na tuto věc byly různé právní názory. To bylo také důvodem, proč jsem konečné rozhodnutí vydal sám. Mám za to, že v těchto situacích by měl rozhodovat státní zástupce.

Babiš mladší na Krymu Andrej Babiš mladší zmizel na Krym na podzim 2017. Právě tehdy Poslanecká sněmovna podruhé vydala premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání kvůli možnému dotačnímu podvodu při budování farmy Čapí hnízdo. Seznam Zprávy loni v listopadu upozornil, že Babiš mladší se na Krymu ocitl nedobrovolně a právě kvůli vyšetřování Čapího hnízda. Žalobci v tu chvíli kauzu znovu otevřeli, pod dozorem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ji policie prověřuje pro podezření z trestného činu zavlečení. Aktuálně se čeká na právní pomoc švýcarských orgánů. Babiš mladší žije s matkou v Ženevě.

Z toho mi vychází, že GIBS byla připravena policisty obvinit, ale po konzultaci s vámi k tomu nepřistoupila.

Ne, toto rozhodně nemůžu potvrdit. Bylo na to jen více různých názorů z hlediska právního hodnocení.

Je pouze na policii, zda zahájí kázeňské řízení

Byly od první chvíle podezřelí dva policisté?

Počet podezřelých se v průběhu řízení vyvíjel, ale nakonec to skončilo tak, že podezřelí z kázeňského přestupku jsou nakonec dva policisté.

To znamená, že podezřelých bylo v průběhu prověřování i více?

V jednu chvíli jich bylo více, v jinou méně. Ale to je v prověřování běžné, že se to vyvíjí podle toho, jak se zjišťují a ověřují informace. Toto prověřování bylo relativně komplexní, proto trvalo několik měsíců. Nakonec se to ustálilo na počtu dvou podezřelých.

V čem spočívalo toto trestní řízení?

Byly to výslechy, zadával se znalecký posudek, podrobně se vyhodnocovaly listinné materiály, to byly ty hlavní úkony.

Zaujalo mě, že se zadal znalecký posudek. Na co se zpracovával?

Obecně jen mohu říci, že to byl znalecký posudek z oboru kybernetika.

Byla tato trestní věc něčím specifická, nebo na ní bylo nejzajímavější jen jméno, kterého se nepřímo týkala?

Škála pochybení policejního orgánu, které prověřuje GIBS a které my dozorujeme, je poměrně široká, takže bych neřekl, že tento případ byl z odborného hlediska speciální. Bylo to spíše zajímavé pro média. Jinak tato věc z hlediska komplikovanosti a skutkové podstaty nebyla zásadní.

Existuje proti vašemu rozhodnutí opravný prostředek, může se proti němu někdo odvolat?

Neexistuje, protože to je opatření státního zástupce, které není napadnutelné. Policie už to má od včerejšího dne v rukou, aby rozhodla o dalším postupu.

Říkám správně, že vaše rozhodnutí o kázeňském řízení je pouze možností pro policii, nikoliv pokynem?

To mi ani nepřísluší. Případné kázeňské řízení je plně v kompetenci Policie ČR. Je pouze na ní, jak se rozhodne a zda vyhodnotí, že je namístě v případě zmíněných dvou policistů zahájit kázeňské řízení. V případě trestního řízení můžeme dávat policii závazné pokyny, ale v kázeňském řízení to tak není.