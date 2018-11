Babišův syn byl na Ukrajině v rukou obdivovatelky Kremlu, tvrdí novináři z Kyjeva

Natálie Sedlecká a Maxim Savčuk jsou investigativní novináři z kyjevské redakce Rádia Svoboda. Ve své čtvrteční reportáži se pokusili zmapovat osobnost ukrajinské přítelkyně Andreje Babiše mladšího Jelizavety. Ten se s mladou Ukrajinkou údajně seznámil během svého loňského pobytu na anektovaném Krymu. Podle serveru iRozhlas poté z jejího bydliště v ukrajinském Krivém Rogu odeslal české policii e-mail, že byl na Krym nuceně zavlečen svým opatrovníkem Petrem Protopopovem. A že se ho tím jeho otec, český premiér Andrej Babiš, snaží "uklidit" před vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo. V ní Babiš ml. figuruje jako jeden z obviněných.

Jak dlouho jste pátrali po ukrajinské přítelkyni Andreje Babiše mladšího?

Natálie Sedlecká: Narazili jsme na ten případ v ukrajinském tisku, hlavně v souvislosti s událostmi na Krymu. Zajímavé to bylo i proto, že syn českého premiéra tvrdil, že tam byl unesen proti své vůli.

Stejně jako že tam projel z ruské strany. Tedy ze země, která tento ukrajinský ostrov obsadila. Takový krok - vjezd na Krym z Ruské federace - je přímým porušením ukrajinského zákonodárství.

Existovaly různé verze toho, jak se tam Andrej Babiš mladší dostal, zda svobodně, nebo pod nátlakem, a kolegové z Českého rozhlasu nás upozornili na jednoho důležitého svědka - Ukrajinku z Krivého Rogu. Proto jsme ji začali hledat. Zabýváme se vyšetřováním korupčních kauz, proto máme pro takové hledání docela dobré nástroje i zdroje informací.

Co jste o ní na začátku věděli?

Natálie Sedlecká: Jen velmi málo. Přibližný věk, region a skutečnost, že má syna. Proto nebylo pátrání jednoduché, ale nakonec jsme tu osobu našli a vydali se do jejího rodného města.

Přítelkyni Andreje Babiše mladšího Jelizavetu jste v ukrajinském Krivém Rogu nakonec nezastihli, nicméně mluvili jste tam s její matkou. Vypadala zaskočeně a ne příliš informovaně…

Maxim Savčuk: Podle mě šlo o její první setkání s novináři. My jsme si nedělali příliš velké iluze o tom, že se s námi Ludmila (matka přítelkyně Andreje Babiše mladšího Jelizavety - pozn. red.) bude vůbec bavit. Bylo to ale nakonec naopak. Šlo o velmi otevřenou a kontaktní osobu. Její dcera jí toho o Andrejovi určitě hodně povídala, protože nám popisovala některé detaily.

Její dcera Jelizaveta, přítelkyně Andreje Babiše mladšího, která se nyní nachází ve Švýcarsku, s vámi ale nakonec odmítla mluvit i po síti Skype. Jak si to vysvětlujete?

Natálie Sedlecká: Pro nás to bylo trochu překvapivé. Předpokládali jsme, že jako přítelkyně Andreje Babiše mladšího, která celou kauzu prožila vedle něj, nebude mlčet, když se dozví, že se jeho popis událostí nyní řada dalších lidí snaží znevěrohodnit. V době, kdy se nacházel přímo u ní doma (v Krivém Rogu - pozn. red.), přece psal do Prahy na policii dopis, že ho na Krym odvezli proti jeho vůli.

Pokud mu stála po boku, mohla by věrohodně popsat, jak to všechno bylo. Ale ona odmítla. Má na to samozřejmě právo. Tvrdí, že jde o soukromé věci. Je klidně možné, že jí nedochází vážnost situace, ve které se sama ocitla. Možná prostě chce mít klid. Možné jsou i další příčiny, ty ale neznáme.

Ve své reportáži jste zveřejnili řadu soukromých fotografií Jelizavety z jejích sociálních sítí, aniž byste jí například rozostřili obličej. Bylo to podle vás nutné?

Natálie Sedlecká: Bavili jsme se o tom mnohokrát, ale nakonec jsme se shodli na tom, že veřejný zájem zde převažuje. Jelizaveta sama na svém veřejném účtu na síti VKontaktě (ruská obdoba Facebooku - pozn red.) zveřejnila v minulosti řadu soukromých fotografií s Andrejem Babišem mladším. Pokud bychom tyto snímky nenašli my, našli by je jiní novináři.

A neposlední řadě, podle mých informací se o tuto ženu zajímají vyšetřovatelé jako o svědka důležitých událostí. S Andrejem Babišem mladším se pravděpodobně zasnoubili, nacházejí se teď oba ve Švýcarsku, ona se tedy stala součástí rodiny, která je v epicentru kauzy jménem "Čapí hnízdo".

Co je tedy z vašeho vyšetřování o této ženě doposud známé?

Maxim Savčuk: Víme, že jí je 30 let a má jedenáctiletého syna. Na Ukrajině žila ve dvou místech - v Krivém Rogu a na okupovaném Krymu. Soudě z fotografií na sociálních sítích zastává proruské názory. Svůj vztah s Andrejem Babišem mladším se podle všeho nijak nepokoušela skrývat. Mluvila o něm se svou matkou a chlubila se řadou snímků na veřejně přístupných sociálních sítích.

Část českých analytiků a médií upozorňuje v jejím případě na možné bezpečnostní riziko. Jelizaveta mohla být podle nich napojena na ruské tajné služby a být jejich "vábničkou", díky které se dostaly do blízkosti rodiny českého premiéra a mohly získat některé kompromitující informace.

Natálie Sedlecká: Pro to neexistují důkazy. Fakta jsou ale následující: Petr Protopopov (placený český průvodce Andreje Babiše ml. ruského původu - pozn. red.) přivezl Babiše mladšího do Krivého Rogu (města na východní Ukrajině - pozn. red.) v polovině prosince minulého roku. Zanechal ho tam s touto ženou a odjel. Na Ukrajinu se vrátil až po Novém roce. Dá se tedy říct, že Andreje Babiše mladšího svěřil do rukou Jelizavetě. Sám navíc nepopírá, že je oba seznámil. To podle mě mluví samo za sebe o tom, jak důvěryhodnou osobou pan Protopopov je.

Ve své reportáži poukazujete i na krátké setkání 11letého syna Jelizavety s ruským premiérem Dmitrijem Medvěděvem na Krymu krátce po ruském obsazení ukrajinského poloostrova v roce 2014. Vypadá to, jako byste naznačovali přímější spojení mezi touto ženou a ruskými úřady. Nemohlo jít ale o běžné setkání s občany, do něhož se tento malý kluk prostě připletl?

Natálie Sedlecká: Samo o sobě samozřejmě toto setkání o ničem nevypovídá. Ale osvětluje to trochu politické názory té dámy. Žije tak trochu napůl na Ukrajině a na obsazeném Krymu. Šla (v roce 2014 - pozn. red.) se synem vítat ruského premiéra, který přijel oslavovat na čerstvě obsazené území. Létá pravidelně do Moskvy, hlavního města země, kterou Ukrajina oficiálně označila za agresora. Líbí se jí "svatojiřské stužky", které jsou pro velkou řadu Ukrajinců symbolem proruského separatismu a jsou v této zemi nyní oficiálně zakázané. To vše o jejích politických názorech i možných rizicích leccos napovídá.

