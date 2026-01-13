Přeskočit na obsah
"Jste normální?" Moderátorka Perkausová zabránila krádeži, vytrhla zloději mobil z ruky

Viet Tran

Česká moderátorka Eva Perkausová zasáhla proti drzému zloději. Tvář hlavní zpravodajské relace televizní stanice CNN Prima NEWS si všimla muže, který sebral telefon spícímu návštěvníkovi obchodního centra. Jakmile se odhodlal ke krádeži a pomalu odcházel pryč, konfrontovala ho. „Jste normální?“ obořila se na něj Perkausová, která pak zveřejnila záběry krádeže na svých sociálních sítích.

OC Chodov Cinema City slavnostní předpremiéra ONEMANSHOW Eva Hecko Perkausová
Moderátorka Eva PerkausováFoto: Profimedia
Moderátorka večerních zpráv seděla se svou matkou u dětského koutku uvnitř obchodního domu, když si všimla opodál podřimujícího muže v tmavé bundě. „Říkám jí: ten je odvážný, usnout takhle s telefonem na stole. To mu někdo akorát ukradne,“ okomentovala situaci.

„Na to se určitě chystá ten kluk, co stojí vedle,“ doplnila její matka a poukázala na mladíka v kapuci, který se začal v tichosti motat kolem stolu. Chvíli koukal na spícího muže, poté se opravdu odhodlal ke krádeži. „Hele, už ho bere,“ zpozornila matka Perkausové.

Mladík zkrátka nenápadně sebral mobil nic netušící oběti ze stolu a pokusil se pomalu odkráčet pryč. V tu chvíli ale netušil, že si celé jeho počínání natáčí Perkausová. Ta se rozhodla okamžitě zasáhnout.

„Jste normální? Můžete mu ten telefon vrátit?“ obořila se na něj nahlas moderátorka. Jakmile se přiblížila, hned mu vytrhla ukradený mobil z ruky. Následně zamířila za spícím mužem a probudila ho, aby mu předala telefon zpět.

Kdy a kde se krádež přesně odehrála a jak na záchranu jeho cennosti reagoval skoro okradený muž, Perkausová ve svém příspěvku nezmínila, redakce ji proto požádala o upřesnění. V komentářích se moderátorka nicméně dočkala obří vlny pochval za duchapřítomnost.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington

ŽIVĚTrump vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protestech. Pomoc je prý na cestě

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protivládních protestech a zmocnili se institucí v zemi. Pomoc je podle šéfa Bílého domu na cestě. Trump v posledních dnech íránskému režimu opakovaně pohrozil americkou intervencí na ochranu demonstrantů a v noci na dnešek uvalil 25procentní clo na země obchodující s Íránem.

