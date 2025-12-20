"Jen popsal Fialovo dědictví". Okamura žehlí ministrova slova o muniční iniciativě

"Ministr obrany Zůna popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy. Neoznamoval nová rozhodnutí". Špičky SPD začaly dnes ve velkém vysvětlovat páteční výroky nového šéfa resortu nominovaného právě Okamurovou stranou. Dušují se, že muniční iniciativu i nákup F-35 ještě prověří. Na sociálních sítích se mezitím rozjela smršť komentářů.
Peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině. Na síti X to dnes uvedl předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala, který také poznamenal, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) na páteční tiskové konferenci jen popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy (ODS).
Špičky SPD dnes začaly ve velkém vysvětlovat, co vlastně nový ministr obrany přesně řekl. Zvláště poté, co se na sociálních sítích objevila smršť komentářů příznivců Tomia Okamury, kde se podivují nad postojem nového ministra a žádají, aby ho odvolal nebo mu alespoň domluvil, jak si všimly Novinky.cz.
Zůna v pátek řekl, že podpora Ukrajiny bude pokračovat, Česko stojí na její straně a agresorem je Rusko. Pokládá ale za nutné hledat optimální cesty podpory napadené země. SPD, která nominovala Zůnu do kabinetu ANO, SPD a Motoristů, přitom prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu i české muniční iniciativy. Zůna ale poznamenal, že iniciativu v zásadě nikdo nezpochybňuje, o jejím osudu rozhodne vláda jako celek.
"Politika se nedělá podle titulků ani podle jedné věty vytržené z projevu. Jasně a bez obalu: žádné peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině," reagoval dnes Fiala. Cílem je podle něj válku co nejrychleji ukončit.
"Ministr obrany Zůna popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy. Neoznamoval nová rozhodnutí. Česká muniční iniciativa se prověří, stejně jako nákup F-35. Stát zkontroluje veškeré kontrakty. Proto zachovejme klid a rozvahu. Rozhodnutí, která se týkají bezpečnosti a veřejných peněz, vyžadují čas a pečlivé posouzení. Unáhlené soudy a mediální zkratky k porozumění nepřispívají," vysvětloval Fiala.
Podobně se v pátek na facebooku vyjádřil předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura. "Žádné peníze českých občanů na nákup zbraní, munice a podporu války na Ukrajinu nepůjdou," poznamenal. Také podle něj vystoupil Zůna s informativním projevem, v němž popisoval situaci a východiska, která nová vláda zdědila po předchozí.
Muniční iniciativu Okamura označil za naprosto netransparentní. Česko na ní spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. Letos Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů. Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v pondělí o muniční iniciativě jednat s ředitelem české Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) Alešem Vytečkou.
Nákup letounů F-35 si pak podle Okamury Česko nemůže dovolit. Zůna v pátek nicméně řekl, že ministerstvo obrany bude pokračovat ve strategických a významných modernizačních projektech, včetně právě nákupu amerických F-35.
Až cílová fotografie zničila český sen. Maděrová zářila při thrilleru v Davosu
Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila druhá v paralelním slalomu Světového poháru v Davosu, premiérové vítězství jí těsně uteklo. O výsledku její finálové jízdy s Italkou Elisou Caffontovou musela rozhodnout cílová fotografie.
ŽIVĚZastavte čistky Motoristů v Černínském paláci, vyzvali Starostové Babiše
Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ve výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO kritizuje reorganizaci na ministerstvu zahraničí pod vedením Motoristů. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz.
ŽIVĚRusko nás chce odříznout od Černého moře, naléhá Zelenskyj. Oděsa čelí tvrdým útokům
Rusko v Oděské oblasti drtivě útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se tím snaží Ukrajinu odříznout od Černého moře.
Ukrajinci drtivou většinou odmítají odevzdat Donbas. Na jistý kompromis by ale kývli
Nový průzkum veřejného mínění ukázal, že drtivá většina Ukrajinců není ochotna přistoupit na mírové podmínky, které by znamenaly úplné vyklizení Doněcké oblasti. Navzdory pokračujícím ruským útokům na energetickou infrastrukturu a sílícímu diplomatickému tlaku ze strany Spojených států zůstává odhodlání obyvatel bránit integritu země vysoké.
Je dobře, že Zaby trénuje s Němci, řekla Ledecká. Parťák z dětství ji triumfem nadchl
Lyžařku Ester Ledeckou potěšilo páteční vítězství Jana Zabystřana v superobřím slalomu Světového poháru ve Val Gardeně, označila ho za zcela zasloužené. Trojnásobná olympijská vítězka to řekla dnes v nahrávce pro média. Ocenila práci jeho týmu, rodiny i německé reprezentace, s níž Zabystřan od loňska trénuje.