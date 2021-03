Jak doma léčit covid a kdy už volat záchranku? Odpovídáme na nejčastější otázky

Pokud máte lehčí dechové obtíže, základní dechová cvičení můžete provádět sami doma. Dbejte však na váš aktuální zdravotní stav. Dechové cvičení vám hlavně nemá být nepříjemné.

Společnost všeobecného lékařství radí několikrát denně v sedě pětkrát za sebou provést hluboký nádech, po nádechu vždy zadržet dech a počítat do pěti, poté následuje výdech. Po této sérii se pokuste s pusou zakrytou kapesníkem hluboce odkašlat. Celý cyklus zopakujte ještě jednou. Při tomto cvičení prosím dbejte na bezpečné prostředí, nelze vyloučit mírné motání hlavy nebo mžitky před očima.

Respirační fyzioterapeutka Kateřina Neumannová z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého poznamenává, že by při dechových cvičeních měl pacient zaujmout co nejvíce napřímené držení těla, a to v jakékoliv poloze. „Je důležité neprovádět během dechových cvičení usilovné nádechy a výdechy, výdech by měl být alespoň o jednu dobu delší než nádech,“ dodává fyzioterapeutka.

Jestli u bezpříznakových pacientů s covidem pomohou preventivní dechová cvičení, není možné říci, podle Neumannové k tomu neexistují studie.