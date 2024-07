Kopanec od lidovců nechápu. Jsme si vzdálení, žene je ideologie, říká Bartoš

Pirátům se před měsícem nepovedly evropské volby, v nichž obhájili jen jeden mandát. Nyní jejich šéf a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš schytává kritiku za digitalizaci stavebního řízení od vlastních koaličních partnerů. Bartoš se ale kvůli neúspěchům nechystá odcházet z čela Pirátů. Neviděl by v tom přínos pro stranu. V rozhovoru pro Aktuálně.cz odráží i neshody v koalici.

Máte za sebou čerstvý neúspěch v evropských volbách, kde jste ztratili dva mandáty. Pokud to v krajských volbách neotočíte a zažijete další debakl, není čas na Piráty bez Ivana Bartoše v čele?

Kdybych byl zodpovědný za řízení evropské kampaně, tak bych to už nyní zvažoval. Ale u nás jsou role lidí zodpovědných za kampaň jednotlivých voleb dost různé. Odstoupit by možná bylo zajímavé gesto, ale neviděl jsem v tom žádný přínos z pohledu Pirátské strany, ale ani z pohledu našeho angažmá ve vládě a úkolů, které před sebou máme.

Takže jako předseda nezodpovídáte v symbolické rovině za to, jak se straně daří u voličů?

V symbolické rovině ano. Ale předsednictvo strany bylo zvoleno v lednu. I já jsem byl zvolen s docela silnou podporou. Snažili jsme se postavit kampaň na našich úspěších v Evropském parlamentu. Výsledky stále analyzujeme, ale není to tak, že by Piráti ztratili voliče. Pouze naší chybou v kampani se nám nepodařilo zdůraznit důležitost voleb. Republikový výbor Pirátů nám dal mandát ke změnám ve straně, které jsou podstatné nejen pro efektivní řízení kampaně, ale i proto, aby linka pirátských výsledků posílila. Máme hmatatelné výsledky, ale ne úplně každý o nich ví.

Nyní je to o krajských volbách a někdy koncem roku budeme volit i lídra pro sněmovní volby. Uvažuji o tom, že bych se o místo ucházel, ale ještě je to před námi daleko. Je jasné, že u kampaní má být jasné, kdo má za ně zodpovědnost, přičemž hodně z ní nese zejména lídr.

Jediná pirátka, která v evropských volbách uspěla, je Markéta Gregorová, která patřila ke kritičtějším hlasům vašeho vedení. Kritizovala i účast Pirátů ve vládě. Nepřemýšlíte nad tím, jestli voliči nechtějí trošku jiné Piráty, než reprezentujete vy?

Vrátím se k našemu působení ve vládě. Ministr zahraničí Jan Lipavský a já jsme hodnoceni jako nejdůvěryhodnější politici vlády. Nechci to zjednodušovat na to, že voliči Pirátů si nepřejí, abychom byli ve vládě. Výsledek v evropských volbách byl zklamáním, ale i takové SPD, které je opoziční stranou, v eurovolbách dopadlo velmi špatně. Přitom role opozice jako kritika jim dává lepší pozici.

Mávat bílou vlajkou a odcházet z vlády kvůli neúspěchu není cesta. Politika je o úspěších, ale je i o neúspěších. Piráti nemají v DNA, že by se vzdávali. Kdo není schopný unést i moment neúspěchu, do politiky by neměl chodit. Je třeba dál pracovat a přetavit to ve výsledek ve volbách.

My jsme liberální, lidovce žene ideologie

Od července se digitalizuje stavební řízení. Místopředseda lidovců Jan Bartošek vám ale přesto vytkl, že jste za tři roky v jeho digitalizaci nic neudělal. Budou se strany vlády proti sobě do příštích sněmovních voleb vymezovat podobně jako teď vy a lidovci?

Reakci Jana Bartoška na Twitteru jsem nepochopil. Myslím, že si do mě kopnul spíš za to, že jsem se kriticky vyjádřil k nápadu lidovců více zdanit bezdětné rodiny. Digitalizuje se nejrychleji v historii. Projekty jdou jeden za druhým. Kritika nebyla oprávněná. Byl v ní zmíněn i ministr práce Marian Jurečka, u něj přitom nevidím, že by v projektech, které dodáváme na centrále, s něčím fakticky pomáhal, jak se snažil Jan Bartošek naznačit. Byť i ministerstvo práce masivně digitalizuje.

Nemyslím si, že jde o znamení neshody v koalici. Ale v otázkách týkajících se konzervativních a liberálních hodnot jsme si s lidovci ve vládě prakticky nejvíce vzdálení. My jsme liberální strana, která pracuje s fakty a daty, nikoliv ideologií, která je silným motorem lidovců.

Takže se jako Piráti nebudete chtít ve vládě zviditelnit, abyste nalákali voliče do sněmovních voleb v roce 2024?

Od začátku, co jsme vstoupili do vlády, poslouchám, že se ztrácíme. Jenže když se podívám na trvalé průzkumy, Piráti jsou dlouhodobě druhá nejsilnější vládní strana. Voliči si to tedy asi nemyslí, protože máme deset až jedenáct procent v průzkumech. Byť uznávám, že evropské volby nedopadly dle našich představ.

Skrze naše kanály skládáme účty svým voličům neustále. Otázkou ale je, jestli to dokážeme sdělit v danou chvíli všem lidem. Evropské volby ukázaly, že tam musíme zabrat, a řešilo to i širší vedení strany.

Výtky ohledně digitalizace ale nejdou jen od lidovců. Nový digitální systém hlásil v den spuštění problémy. Na Praze 12 úředníci pro Seznam Zprávy při uvedli, že není stabilní přihlášení, nedostanou se do všech funkcionalit. Na stavebním úřadě v Liberci zase vypadává. Z Prahy 2 si stěžují, že do systému nelze zadat adresa, pouze katastrální území, a není možné filtrovat záměry v konkrétních regionech a ukazují se výsledky za celou republiku. Jak jste tedy spokojen se spuštěním systému?

Po technické stránce byl start úspěšný. Některé úřady měly potíže s nastavením rolí úředníků v systému - řadu z nich jsme pomohli správcům sítě ještě během pondělí vyřešit. Podobné potíže se při startu takhle komplexního informačního systému objevují běžně i v podnikové sféře. Bohužel ve státním sektoru nemáte možnost si třeba vymezit menší okruh uživatelů, na kterém si aplikaci ozkoušíte.V tuto chvíli jsou pro nás právě takové připomínky, zpětná vazba a požadavky úředníků klíčové. V několikadenních odstupech bude systémy upravovat a doplňovat. Během několika měsíců se dostaneme do stavu, kdy budou výrazně lepší než ty stávající, které se využívaly doposud.

A co říkáte na stížnosti úředníků, že neměli čas na digitalizaci se dostatečně připravit?

Stavebním zákonem nastolujeme v dané oblasti největší změnu za 35 let. Samotný zákon byl schválen už loni. Tisíce úředníků jsme už od prosince školili v tom, jak bude fungovat a jaká zjednodušení přináší, jaké stavby se kde řeší. Ale o školení by mohl být větší zájem. V systému stavebního řízení bylo minulý týden přihlášeno asi 2700 úředníků, přitom je zhruba třikrát tolik těch, kdo s tím potom budou pracovat. Budu vypouštět i naučná videa, protože jsem sám řekl, že ministr nemá spouštět systém, který nedokáže sám ovládat.

Vládou v červnu prošel zákon o podpoře bydlení, ale aby mezi ministry došlo ke kompromisu, museli jste udělat ústupky. Přitom dostupnost bydlení jste si určili jako jednu z priorit. Proč v koalici není shoda ani na takto klíčových problémech?

Myslím, že shoda je. Spíš jsme se bavili o parametrech a bylo nutné si detaily doladit. Kompromis je dobrý a bude funkční. Výhrada byla, zda nám nabobtná počet lidí, kteří se budou zabývat podporou. Ale 1,6 milionu lidí v Česku se v nějaké životní fázi může dostat do problému udržet si stávající bydlení. Musí přece existovat nástroje mimo klasický sociální systém, které jim pomohou tyto situace řešit.

Chci, abychom měli šťávu, ale nevracel bych se do minulosti

Po volbách jste oznámil změny uvnitř Pirátů. Šéf vašich poslanců Jakub Michálek říká, že se potřebujete vrátit do doby, kdy se vaše kampaně zapisovaly do dějin politického marketingu. Zmiňoval například vězeňský autobus z roku 2017. Jak to chcete udělat?

Nemyslím si, že bychom měli oprášit volební autobus. Dívat se do minulosti nechci. Něco jsme dělali, něco fungovalo. Je to spíš o tématech, která v kampani otvíráte. Je to o tom zaujmout a upozornit na témata, která jsme vyřešili ve vládním angažmá. Kampaň má ostré lokty. Byť spolu strany v koalici spolupracují, jsme konkurenti. Ale vždy jsme vedli pozitivní kampaň. Někdy to prostě má šťávu a někdy ne. Já chci, aby mělo.

Budete hledat nové marketéry?

To je interní věc strany. Každý tým má svého stratéga a měl by mít i jasného vedoucího kampaně. Tak by měla být koncipovaná potom i velká kampaň do sněmovních voleb.

Povolební sběr dat agentury STEM o postojích voličů ukázal, že od vás odchází z velké části mladí voliči. U lidí od 18 do 29 let skončili Piráti čtvrtí, mimo jiné za Přísahou a Motoristy. Proč už neumíte tolik přilákat mladé lidi, kteří bývali vaší doménou?

Je mi 44 let. Když jsme začínali před 15 lety, byl na vzestupu Facebook se svými algoritmy, které byly velmi přívětivé zejména pro ty, kteří začínali od nuly, neměli žádné sponzory a neplatili si kampaně. Stálo to na přirozené aktivitě. Piráti jsou velmi aktivní, proto měli poměrně široký zásah. Ale svět se za posledních 15 let hodně zrychlil, musíme bez dlouhého vysvětlování jasně mířit na problém. V tom se musíme zlepšit.

Důležité je, jestli lidi mají vůbec šanci politiku s vámi dělat. U nás mladí politici vstupují do strany, kandidují na volitelných místech a jsou úspěšní. Kdo chce dělat politiku, má u Pirátů dveře otevřené. Nečekáme, až se člověk stane seniorním, jako to bývá u některých koaličních partnerů, kteří nemají moc mladých tváří v nejvyšším vedení nebo na kandidátkách.

Je doba influencerů. Pokud jste velký frajer, život se vám daří a hodně to sypete na sítě, máte velmi jednoduché odpovědi na složité otázky. V mediální smršti to může některé lidi oslovit. Ale neříká to nic o těch lidech. Nejhorší je, že když to děláte poctivě, věci nemají jednoduché řešení. Když komunikaci příliš zjednodušíte, jste už na hraně populismu. Byť nemusí jít o nejchytřejší strategii, chci říkat pravdu, jenže ta je někdy delší. Víme, že změna nejde lusknutím prstů, ale u populistů to zatím nikdo nezjistil.

Nefrustruje vás tedy, že část mladých lidí se přiklonila k Filipu Turkovi, zatímco vám podle dat podpora od mladých výrazně klesla?

Nemyslím si, že odešli hlavně k Turkovi. Zatímco pan Turek nějak vystupuje, já si mladých lidí vážím a mám možnost se s nimi potkávat. Budeme ještě analyzovat důvody, proč jsme neuspěli více. Jestli mě to frustruje? Už jsem říkal, že Piráti nemají v DNA prohry nebo sebelítost. Pojďme pracovat víc a úspěch se dostaví, byť je politické prostředí drsné.

Video: Naprostý obrat Babiše. Spojil se s lidmi, kteří brojí proti zájmům Česka (1. 7. 2024)