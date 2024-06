Lidovci se pustili do Bartoše kvůli digitalizaci. Spadl jste z jiné planety, řekli mu

Lidovci a Piráti se netají tím, že z vládní koalice mají k sobě nejdále, což vede k jejich častým sporům. Ten aktuální se týká digitalizace stavebního řízení, kterou má na starosti předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Za tři roky nic neudělal," kritizuje Bartoše místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. A ke kritice se přidal i šéf lidovců Marian Jurečka.

S blížícím se startem digitalizace stavebního řízení, která má začít už od pondělí, houstne atmosféra ve vládní koalici vůči předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi. Kabinet Petra Fialy označil tuto digitalizaci za jednu ze svých priorit celého vládního období. Bartoš sliboval, že vše zvládne, ale přitom čelí kritice od některých úředníků i komunálních politiků. A teď se k nim přidal druhý muž KDU-ČSL, což vyvolalo emoce mezi politiky obou vládních stran.

"Obrovská ostuda v oblasti digitalizace i v oblasti bydlení. Ivan Bartoš sedí ve vládě tři roky a neudělal nic," rozčílil se na sociálních sítích místopředseda lidovců Jan Bartošek. Mimo jiné reagoval na informace, podle kterých například Bartošovo ministerstvo údajně nepřipravilo úředníky na start stavebního zákona. K tomu například Seznam Zprávy v tomto týdnu uvedly, že na radnici v Poděbradech, v Semilech a v Praze 1 poslalo ministerstvo na digitalizaci notebooky s nabíječkami se zástrčkou pro britskou síť, takže jsou v Česku nepoužitelné.

Byť jde jen o dílčí problém, Bartošek a další upozorňují na stížnosti úředníků, že neměli čas se dostatečně na digitalizaci stavebního řízení připravit. Podobné informace přineslo letos v únoru Aktuálně.cz, kterému odborníci sdělili, že přípravy nové podoby stavebního řízení nejsou zdaleka v takové fázi, jak by bylo potřeba. Ministr Bartoš tehdy výtky odmítl a podobně reaguje i v současnosti na kritiku Bartoška či jiných.

"Nejdřív jsem si musel promnout oči, jestli mě nešálí zrak a opravdu je to váš komentář. Takový zbytečný kopanec bych čekal spíš od Kláry Dostálové. No jo, máme po volbách, máme před volbami a někdo toho zlého muže u lidovců hrát musí," zareagoval Bartoš na Bartoška a zmínil i opoziční poslankyni hnutí ANO a zároveň exministryni pro místní rozvoj, která Bartoše kvůli digitalizaci často kritizuje.

Bartoš namítá, že ministerstvo pro místní rozvoj dodalo k digitalizaci stavebního řízení novou techniku do 600 stavebních úřadů po celém Česku. "To je 4500 notebooků a 9000 monitorů. I když si některé úřady dávaly s podpisem smlouvy načas, je už většina balíčků v cíli. Díky centrálnímu nákupu obcím odpadla práce s administrativou a vybavení je po množstevní slevě o polovinu levnější. Pro úřady úplně zdarma," hájil se ministr, podle kterého veškeré přípravy běží podle plánu. "Od prvního července bude informační systém pro úředníky plně funkční. Státní správu digitalizujeme v posledních dvou letech nejrychleji v historii České republiky," prohlásil.

Jenže některé radnice mají obavu z toho, zda je vše připraveno. Stěžoval si například náměstek pardubického primátora z hnutí ANO Jan Hrabal, který "tak strašidelně řízený a připravovaný projekt nepamatuje". Pochyby zůstávají i v lidovci Bartoškovi. "Zatím mi nejen při přípravě stavebního zákona připadáte, že jste spadl z jiné planety. Snad se vám podaří vrátit se nohama pevně na zem a s digitalizací a dostupným stavebním řízením něco udělat," sdělil.

Máme k sobě ve vládě nejdál, řekl Jurečka o vztahu lidovců a Pirátů

K lidovecké kritice Bartoše se přidal i jejich předseda a ministr práce Marian Jurečka. "Chápu lidskou chybu, když někdo pošle špatné zásuvky. Je mi jasné, že za to nemůže Ivan Bartoš a zbytečně se to zveličuje. Ale podle toho, co nám říkají tajemníci z mnoha měst nebo úředníci na obcích, tak mají opravdu všichni velké obavy z platnosti nového zákona o stavebním řízení," řekl Aktuálně.cz Jurečka.

"Patrně šlo všechno naplánovat lépe a s daleko větším předstihem. Na jeho místě bych rozhodně tyto obavy nezlehčoval," uvedl Jurečka k Bartošově počínání.

Jurečka zároveň potvrdil, že spory mezi Piráty a lidovci nejsou nijak nahodilé, protože na mnoho věcí mají odlišné pohledy. "Určitě k sobě máme nejdál ze všech stran vládní pětikoalice. Stojíme úplně někde jinde než oni. Třeba legalizace marihuany, pohled na manželství a další záležitosti. Ale třeba u některých věcí v sociální politice se dokážu s Piráty shodnout více než s jinými," prohlásil Jurečka.

Na otázku, jak moc je reálné, že by jedna z těchto stran opustila vládní pětikoalici, Jurečka odpověděl, že lidovci mají zároveň k Pirátům mnohem blíže než k dvěma opozičním stranám, tedy k ANO a SPD. "Pro mě jsou Piráti demokrati, kteří to nejen deklarují, ale také se tak chovají. Není to strana jednoho muže, není to strana k naplňování byznysových plánů jednoho muže. Je to strana, která má jasnou orientaci v zahraniční a bezpečnostní politice. V tom jsou mi mnohem bližší než hnutí ANO a SPD," řekl předseda lidovců.