Cílem už není diagnóza, ale pomoc dítěti. Jak inkluzi zvládají učitelé a jak rodiče?

Zkušenosti se společným vzděláváním (inkluzí) má skoro každý

Většina zapojených škol má zkušenosti se začleňováním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do výuky. Nejčastěji mají učitelé zkušenosti v rozmezí dvou až pěti let, ovšem 26 procent z nich dokonce uvedlo období delší než 16 let. Více než čtvrtina dotázaných učitelů (27 procent) uvedla, že vzdělává více než deset dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se učitelé setkávají se sociálním znevýhodněním, s vývojovými poruchami učení, s vadami řeči a vývojovými poruchami chování.