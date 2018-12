Foto: Hluchého syna otec zavrhl. V "zemi spravedlivých" dnes dávají postiženým naději

před 1 hodinou

Jedenáctiletý Farma je hluchoněmý a rád by pracoval u policie, tělesně postižená Wendabo (12) prý bude učitelkou, neslyšícího Latifu (16) to táhne k řemeslu truhláře. Díky začleňování dětí s postižením do škol mají v posledních letech v africkém Burkina Fasu ke splnění vysněných povolání mnohem blíž. Díky inkluzi, na níž se v Česku nejen mnozí politici dívají skrz prsty, se dnes v této zemi na západě Afriky mnohé děti mohou dostat alespoň k základnímu vzdělání. V "zemi spravedlivých", jak se název státu překládá, pomáhá vláda i neziskové organizace. Zpravodaj Aktuálně.cz navštívil čtveřici škol. Slyšel v nich o příběhy o dřívější krutosti, ale i o naději.