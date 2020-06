Hřibův náměstek Hlubuček má koronavirus, do karantény musí radní i další úředníci

Náměstek pražského primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN) byl v úterý pozitivně testován na covid-19, oznámil to na svém Twitteru. V pondělí se přitom zúčastnil jednání, na němž bylo přítomných 11 pražských radních a další zaměstnanci, ti nyní musí všichni do karantény.

"Včera v průběhu dne jsem se přestal cítit dobře, večer jsem si pak naměřil teplotu 37,8 stupňů Celsia. Protože jsem se chtěl zachovat správně, zůstal jsem dnes doma a nechal se testovat. Mé obavy se naplnily, před malou chvílí mi byl potvrzen pozitivní test na covid-19," napsal Hlubuček v úterý na svém Twitteru.

Hlubuček informoval, že je nyní izolován a svou práci bude vykonávat z domova, pokud mu to zdravotní stav dovolí. "Informace o pozitivním testu je pro mě nová, nezbývá než řešit co přijde den za dnem. Budu veřejnost informovat," doplnil s tím, že nyní budou hygienou kontaktováni všichni, kdo s ním přišli do styku.

To zasáhne celé užší vedení Prahy, Hlubuček se totiž v pondělí zúčastnil několikahodinového jednání na magistrátu, kde bylo přítomno všech 11 radních, několik náměstků, asistentů, předsedů výborů a dalších zaměstnanců úřadu. Koronavirem se tak mohlo nakazit až několik desítek lidí.

"Situace je v řešení krajské hygienické stanice, která bude trasovat kontakty a navrhne příslušná opatření. Vzhledem k tomu, že se zasedání městské rady účastnili všichni členové rady a část ředitelů a předsedů výborů, je pravděpodobné, že všichni tito účastníci půjdou do preventivní karantény. Hlavní město bude respektovat veškerá opatření tak, aby zabránilo případnému šíření onemocnění," uvedl magistrát v tiskové zprávě.

"Všichni, kteří se zúčastnili rady, teď musí do karantény, takže celé vedení města. To by se nestalo, kdyby rady probíhaly online, jak jsem navrhoval. Bohužel byli koaliční partneři proti," konstatoval na svém Twitteru také pražský primátor Zdeněk Hřib. Magistrát tak nyní řeší, jakým způsobem se uskuteční plánované čtvrteční jednání zastupitelstva.

"Prověřujeme nyní možnost organizace on-line celého čtvrtečního zastupitelstva, což je však podstatně složitější než on-line jednání rady. Je tam navíc jmenovitě hlasování, přenos videa pro veřejnost, možná vystoupení občanů a další specifika," dodal Hřib.

Podle něj probíhala zasedání rady on-line v době nouzového stavu, po jeho skončení se ale začali radní opět scházet fyzicky. "Rady jsme dělali v průběhu nouzového stavu on-line, ale bohužel po jeho ukončení si vynutili koaliční partneři opět osobní účast na jednání. Proto teď jdeme všichni do karantény," řekl serveru Novinky.cz.

Inkubační doba onemocnění je podle odborníků až dva týdny, náměstek tak mohl být přenašečem již v době, kdy se zúčastnil dvou akcí v pražské zoologické zahradě, otevíral novou cyklostezku z Černého Mostu nebo když děkoval dobrovolným hasičům v Praze právě za pomoc při koronaviru. O dalším postupu a případném testování těch, kteří s náměstkem přišli do styku, tak nyní musí rozhodnout pražské hygienická stanice.

Petr Hlubuček (46) je zastupitelem hlavního města Prahy a náměstkem pro životní prostředí. Deset let je starostou městské části Praha Lysolaje.

V uplynulých měsících bylo na pražském magistrátu nakaženo několik úředníků. Od poloviny března byl na čas kvůli koronaviru uzavřen odbor evidence majetku. Nákaza se na odboru prokázala u dvou zaměstnanců a asi padesátka lidí byla v karanténě. Kromě odboru evidence majetku se nákaza objevila také na odboru územního rozvoje.

V Praze bylo od začátku března zjištěno 2231 případů koronaviru. Podle údajů pražské hygienické stanice od pondělí přibylo devět nových případů. Praha je nemocí covid-19 v Česku nejvíce zasažená. Na 100 tisíc obyvatel připadá v hlavním městě více než 176 nakažených, uvádí ministerstvo zdravotnictví. Z nemoci covid-19 se dosud v metropoli vyléčilo 1449 lidí, s nákazou zemřelo 92 lidí. V celém Česku bylo od začátku epidemie potvrzeno 10 095 případů.