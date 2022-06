Hlubuček prodal městské pozemky. Skončily u sponzorů jeho koalice či u známého

Ještě jako starosta Prahy-Lysolají prodal Petr Hlubuček ze STAN v roce 2017 bez tendru městské pozemky. Luxusní čtvrť na nich staví sponzoři TOP 09 i Starostů tvořících jeden klub v pražském zastupitelstvu. Ve prospěch stejného developera Hlubuček jednal i při dalším projektu na Palmovce. Spoluvlastní ho maltská firma řízená mužem, který peníze pomohl odklánět kolumbijské zpěvačce Shakiře.

Nová vilová čtvrť v pražských Lysolajích nabízí kupcům lákavé vyhlídky. Domy tu vyrůstají obklopené přírodou, v těsném sousedství Šáreckého údolí. Developer hlásí, že v areálu bude restaurace, společenský dům, obchody a služby, mateřská škola, park i hřiště. Výměnou chce za některé domy i 27 milionů korun. Zájemce uklidňuje, že čtvrť vzniká v úzké spolupráci s městskou částí a že "budou v Lysolajích vítání".

Až do policejního zásahu proti místnímu starostovi Petru Hlubučkovi visela na webových stránkách jeho fotografie s citátem: "Věřím, že Zátiší bude vzorovým příkladem spolupráce samosprávy a soukromého sektoru, který oslovuje všechny generace." Teď je Hlubuček ve vazbě kvůli podezření z korupce, které se podle policistů dopustil vyváděním peněz z Dopravního podniku Hlavního města Prahy. Mimo jiné v souvislosti s dalšími stavebními projekty.

Lysolajské Zátiší buduje společnost Landia na 40 tisících čtverečních metrů půdy v severozápadním okraji městské části. Letos se výstavba dokončuje. Původně šlo o městské pozemky, jejichž prodej bez výběrového řízení inicioval v roce 2016 právě Hlubuček.

Město se půdy vzdalo na základě posudku, který ji ohodnotil na 80 milionů korun, nakonec od developera dostalo 100 milionů. Aktuálně.cz a HN mají k dispozici oponentní expertizu, která uvádí, že posudek má závažné vady, a je tudíž nepravdivý. Další odhad mluví o hodnotě 200 milionů. Část parcel už developer prodal - skončily například u šéfa městské firmy Pražská vodohospodářská společnost, kterého dosadil Hlubuček. A také u jeho kolegy.

Hlubuček poté pomohl Landii prosadit i další developerský projekt na půdě města nazvaný Palmovka One. Firma ho se o něj dělí s neznámým spoluvlastníkem skrytým za maltského manažera, který pomáhal skrývat stamiliony kolumbijské zpěvačce Shakiře.

Do vypuknutí kauzy pražského dopravního podniku šéfoval Hlubuček buňce STAN v hlavním městě. Jeho strana a také TOP 09, které před komunálními volbami v roce 2018 vytvořily koalici Společné síly pro Prahu, dostávaly sponzorské dary od firem budujících Zátiší a Palmovku One. Hlubučkův advokát Lukáš Trojan uvedl, že nemá mandát tuto záležitost komentovat. Předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil sdělil, že dary spadají do předchozího volebního období, zmíněné firmy nezná a nejednal s nimi.

"Projekt je v pořádku," řekla dosavadní místostarostka Lysolají Dana Malečková ze STAN, která v pondělí Hlubučka ve funkci starosty nahradila.

Sponzoři koalice a půda bez tendru

Starostům a nezávislým poslaly firmy ze skupiny Landia v roce 2018 sponzorský dar 100 tisíc korun. TOP 09 od nich do roku 2016 dostala 230 tisíc. V roce 2018 jí navíc přišlo 750 tisíc od firmy Revis. I ta se na budování domů v Zátiší podílela. Její logo bylo uvedeno na plotě stavby, nyní je pryč. "Dělali jsme inženýrské sítě na základě vítězství v tendru, který zadávala Landia," řekl na dotaz reportérů obchodně-ekonomický ředitel Pavel Hájek.

Městská firma plánovala Revis koupit. S podporou TOP 09 Revis se věnuje výstavbě plynovodů a dalších inženýrských sítí. HN už v roce 2019 informovaly, že městská firma Pražský plynárenská chtěla tehdejšího druhého největšího sponzora TOP 09 koupit. Nápad, který TOP 09 podporovala, zablokovali Piráti.

Pražské plynárenské v tu dobu šéfoval Pavel Janeček, kterého se zástupci Spojených sil pro Prahu opakovaně zastávali, když ho chtěl primátor Zdeněk Hřib (Piráti) odvolat.

Nakonec Janečka dozorčí rada odvolala loni v lednu. Piráti jej kritizovali například za to, že plynárny figurují v policejní kauze krácení daní.

Reportéři se Landie a Revisu ptali, zda sponzorské dary s jejich projektem na někdejších městských pozemcích souvisejí. Landie to odmítá. Revis na dotaz zaslaný e-mailem ani sms už nereagoval.

"Hlubuček mi osobně po volbách v roce 2018 říkal, že Landia posílala přes Revis na naši kampaň miliony. Tehdy jsem ještě netušila, že to mohlo být výměnou za městské pozemky," řekla Aktuálně.cz pražská radní Hana Korda Marvanová, která tehdy za STAN kandidovala. Později se s Hlubučkem dostala do konfliktu a letos v září bude v komunálních volbách na kandidátce koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Za "primárně pracovní" označil svůj vztah s Hlubučkem Kamil Hošťák, šéf Landia Management. "Zejména ve spojení se společným rozvojem čtvrti v Lysolajích. Je to opravdu velká a koordinačně složitá akce," řekl Aktuálně.cz a HN. S nabídkou na odkup půdy podle něj přišla Landia, proces byl transparentní a schvalovali ho zastupitelé.

Neúplné podklady pro zastupitele

Kromě vedení Lysolají museli prodej pozemků v roce 2017 odsouhlasit i pražští zastupitelé. Zpráva, kterou k tomu dostali, je ale zavádějící. Mluví o tom, že "pozemky budou prodány nejvýhodnější nabídce". Lysolaje ale nevypsaly žádné výběrové řízení, v němž by nejlepší nabídku hledaly. Pozemky prodaly přímo Landii.

Materiály, na základě kterých zastupitelé prodej odmávli, hovoří také o prodeji "za cenu obvyklou". Ze znaleckého posudku jsou v dokumentech jen první tři strany.

Redakce ho ale mají k dispozici celý. Vypracovala ho společnost Equita Consulting, která předpokládaný výnos z prodeje stanovila na téměř 224 milionů korun. Následně od částky odečetla veškeré náklady developera - třeba na vybudování inženýrských sítí a komunikací, nebo na služby právníků a realitní agentury. Od ceny znalec odečítal i zisk developera. Nakonec tak dospěl ke zhruba 80 milionům.

Výnos pro kupujícího, riziko pro městskou část

Reportéři získali hodnocení posudku od znalecké kanceláře Dušek, která odhad kritizuje. Její expertizu si nechala zpracovat skupina občanů nespokojená s prodejem pozemků. Z hodnocení plyne, že v Lysolajích nešlo o cenu obvyklou, kterou při prodeji městského majetku vyžaduje zákon. Zvolená metoda hledala podle kanceláře Dušek nejvýhodnější cenu pro kupujícího, nikoli pro městskou část.

"Jedná se především o garantovaný výnos pro kupujícího a přenesení rizik na prodávajícího s předpokladem poklesu cen stavebních pozemků v Praze," uvádí oponentura s tím, že ceny pozemků v hlavním městě naopak stoupají. Navíc dle ní není jasné, jak znalec na výchozí předpoklady přišel. "Posudek je nepřezkoumatelný a z pohledu zadavatele nepravdivý a nevýhodný," dodává.

Autor původního posudku ale trvá na tom, že chybu neudělal. "Kritika je neoprávněná a není žádným způsobem odůvodněná," odpověděl na dotaz redaktorů Leoš Klimt z firmy Equita.

Problém ale vidí protikorupční experti. "V odůvodněných případech je možné městský majetek prodávat i za nižší cenu. Taková odůvodnění bývají často dost problematická, což je i tento případ. Původní posudek se nedá považovat za nestranný. Jeho metoda nesplňuje zákonné požadavky na stanovení ceny obvyklé, výpočet značně poškozuje prodávajícího," zhodnotil vedoucí analytik Transparency International Marek Chromý.

Hlubučkův úřad městské části nakonec pozemky prodal za 100 milionů korun. Například podle údajů cenové mapy CeMap se tak velký pozemek v Lysolajích mohl v roce 2017 prodat za 270 milionů. I při odečtení nákladů na zasíťování pozemku, které původní posudek vyčíslil na 67 milionů, přesahuje rozdíl 100 milionů.

Piráti, kteří mají na magistrátu primátora Zdeňka Hřiba, Aktuálně.cz a HN řekli, že už podali na základě své předchozí analýzy trestní oznámení na neznámého pachatele. "Původní záměr vypadal dobře, šlo o domov důchodců se startovacími byty, projekt byl vytvořen s participací místních. Proto pro projekt spolu s koalicí tehdy hlasovala i většina klubu Pirátů. Jak se ukázalo, dostali jsme neúplné podklady a Lysolaje, kde vládl Petr Hlubuček, prodaly pozemky pod cenou," reagoval předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Posudky Equity v prominentních kauzách Posudek od společnosti Equita Consulting sehrál důležitou roli v kauze tisku jízdenek pražského dopravního podniku . Expertiza, kterou si objednala sama městská firma, konstatovala, že nebylo možné v této kauze určit škodu. Soud pak lobbistu Ivo Rittiga a někdejšího řiditele dopravního podniku Petra Dvořáka osvobodil. Equita zpracovávala posudek i pro kauzu prodeje jízdenek. V něm se píše, že podniku možná žádná škoda nevznikla, jelikož případnou výhodnost či nevýhodnost zakázky nelze s žádnou jinou srovnat.

. Expertiza, kterou si objednala sama městská firma, konstatovala, že nebylo možné v této kauze určit škodu. Soud pak lobbistu Ivo Rittiga a někdejšího řiditele dopravního podniku Petra Dvořáka osvobodil. Equita zpracovávala posudek i pro kauzu prodeje jízdenek. V něm se píše, že podniku možná žádná škoda nevznikla, jelikož případnou výhodnost či nevýhodnost zakázky nelze s žádnou jinou srovnat. V kauze nákupu letadel CASA posudek Equity předložil obžalovaní. Konstatoval, že obvyklou cenu nelze určit. Exministryni obrany Vlastu Parkanovou pak soud zprostil viny.

Část půdy získal manažer dosazený Hlubučkem

Okamžitému zahájení výstavby bránila podle původního posudku nedostatečné kapacita kanalizace. Tu má na starosti Pražská vodohospodářská společnost, jejíž součinnost potřebovala Landia v posledních letech u několika dalších projektů.

Část pozemků, které Hlubuček prodal Landii, už znovu změnila majitele. Za jednu z parcel podle kupní smlouvy z roku 2020 zaplatil 13,7 milionu korun právě předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti Pavel Válek. Do funkce v městské firmě ho o rok dříve prosadil Hlubuček, který ho představil jako jediného kandidáta. Jako náměstek měl agendu v gesci.

Válek redakcím řekl, že si nevzpomíná, kdo ho na Hlubučka navedl, aby se u něj o funkci přihlásil. Bydlení si ale podle svých slov našel přes internet. "S panem Hlubučkem to nemá souvislost," prohlásil.

Vedlejší parcelu koupil od developera Válkův vodárenský kolega Jakub Hanzl. S manželkou za ni zaplatil 12 milionů. V obou případech se cena vyšplhala na více než devět tisíc korun za metr. Po třech letech tedy Landia utržila přibližně čtyřnásobek původní ceny. Válek uvedl, že Hanzlovi místo doporučil on.

Rychlého zhodnocení dosáhla v Zátiší i Hanzlova obchodní partnerka Katrin Günther. V roce 2020 pořídila další z parcel zhruba za 12 milionů, o tři čtvrtě roku později ji prodala o 2,4 milionu dráž.

K novým majitelům se ale dostaly i další pozemky. Za 50 milionů nakupovali loni v březnu mluvčí tehdejší vlády Andreje Babiše z ANO Jana Adamcová a její manžel. "Pana Hlubučka vůbec neznáme, pozemky jsme koupili od firmy Landia," uvedl Jiří Adamec. Za další půdu zaplatil 12,5 milionu manažer stavební firmy Syner Jakub Dratva.

Developer uspěl také u dopravního podniku

Zatímco v lysolajském Zátiší už Landia výstavbu dokončuje, odstartovala mezitím ještě větší výstavbu na městských pozemcích, přímo nad stanicí metra Palmovka. Projekt zahrnuje stovky bytů a desítky obchodních ploch za více než miliardu korun.

V roce 2018 schválila smlouvu dozorčí rada dopravního podniku, v níž seděl Hlubuček. Končící vedení magistrátu v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou z ANO projekt Palmovka One odsouhlasilo až po prohraných komunálních volbách v roce 2018 těsně před koncem rady. Hlubuček byl zastáncem projektu i v následujícím období, kdy se stal náměstkem primátora.

Prodej pod cenou v éře Pavla Béma I v případě někdejších městských pozemků na Palmovce existují vážné pochyby, že se jich město zbavilo za přiměřených podmínek. V roce 2012 případ popsali Reportéři ČT.

Na uniklých odposleších konzultoval s vlivným podnikatelem Romanem Janouškem v roce 2007 projekt někdejší ředitel odboru obchodních aktivit pražského magistrátu Petr Ďurica.

Dopravní podnik schválil prodej někdejšího autobusového nádraží v roce 2009 pod vedením generálního ředitele Martina Dvořáka v éře primátora Pavla Béma z ODS. Bez tendru firmě Akvo Praha, která předtím měla nádraží za symbolický nájem pronajaté na 99 let.

Firma dopravnímu podniku za bezmála 20 tisíc metrů čtverečních zaplatila 116 milionů korun. Realitní experti takovou cenu v centru Prahy označili za silně podhodnocenou.

Podle smluv v nové stavbě zůstane zachovaný autobusový terminál; ten si od developera dopravní podnik pronajme na 50 let za 127 milionů.

Pozdější pražský primátor Bohuslav Svoboda z ODS na projekt poslal auditory. Odblokoval se až za éry Adriany Krnáčové z ANO.

O stavbu na Palmovce se původně ucházel developer Discovery Group, více než deset let neúspěšně. K průlomu došlo teprve poté, co zájem projevila Landia ovládající v zastřešující firmě Akvo Praha podle notářského zápisu 35 procent. "Vše se dojednávalo na oficiální úrovni. Samozřejmě jsme museli projekt obhájit i u politické reprezentace," uvedl šéf Landie Hošťák na dotaz, zda projekt řešil s Hlubučkem.

Jinak ale mluví radní Marvanová. "Hlubuček trval ve více případech na tom, že musím Landii vycházet vstříc. O tomto projektu se mnou hovořili ještě před volbami. Říkala jsem jim, že to takhle udělat nejde, že je to pro Prahu nevýhodné," odpověděla redakcím.

Kdo ovládá většinu firmy, které politici projekt svěřili, jasné není. Pětašedesát procent je napsaných na společnost Medina Finance se sídlem na Maltě, která má neznámé vlastníky. Hošťák tvrdí, že jde o "fondovou strukturu" a faktickým majitelem je Discovery Group.

Malťan a spojení s pražskou TOP 09

Na valné hromadě za firmu vystupoval Malťan Elian Mallia. V únicích dokumentů Paradise Papers figuruje jako zástupce 17 dalších firem v daňovém ráji. Přes jednu z nich například zpěvačka Shakira přeposílala v přepočtu tři čtvrtě miliardy korun. Když to vyšlo najevo, čelila obvinění z krácení daní.

Právě na Palmovce zahajovali v květnu Starostové a nezávislí kampaň do podzimních komunálních voleb. "Není náhodou, že pro zahájení zvolilo hnutí právě nevzhledný brownfield na pražské Palmovce. Podle Hlubučka jde o smutné memento toho, jak nezodpovědně město spravovaly dřívější administrativy," uvedla strana na svém webu.

Po obvinění z korupce při zakázkách dopravního podniku Hlubuček v politických funkcích skončil. Sdělení obvinění mají redakce k dispozici. V jednom z případů podle něj požadoval úplatek pět milionů korun za to, že přes tehdejšího člena vedení dopravního podniku Mateje Augustína projde smlouva na přestavbu okolí stanice metra Nádraží Holešovice. Schůzku dle policistů zprostředkoval bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák.

Policisté zachytili, jak se o projektu Hlubuček radil se šéfem pražské TOP 09 Pospíšilem. Z policejního usnesení však neplyne, že by Pospíšil o popisovaných záměrech věděl. TOP 09 uvádí, že kvůli neshodám s Hlubučkem ho kolegové odvolali ze zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu.

Jinak je na tom Pospíšilův dlouholetý poradce Jiří Fremr, který organizoval kampaň strany v posledních komunálních volbách. "Já ti říkám, Jirko, žádný strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást," zachytily odposlechy podnikatele a někdejšího spolupracovníka Radovana Krejčíře Michala Redla, který mluvil právě k Fremrovi. Bylo 19. listopadu 2020. Dnes je Redl obviněný společně s Hlubučkem, Fremr stíhaný není.