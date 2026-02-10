Havlíček v nemilosti šéfa vlády? Mezi odboráře dorazil Babiš bez něj, měl vysvětlení

Konec těžby uhlí a krize ocelářství. Dva problémy, které dopadají na český těžký průmysl, se minulý týden zhmotnily ve Slezsku. Smuteční akcí havířů a protestním mítinkem ocelářů. A byť do Ostravy přijel premiér Andrej Babiš i vládní zmocněnec Filip Turek, ten nejpovolanější - ministr průmyslu - chyběl. Vyrazil do Berlína. Podle některých médií je Karel Havlíček u Babiše v nemilosti.
Stonava, čerstvě ukončená těžba uhlí.
Bartovice, vyhaslé pece a odstavená koksovna v Nové huti.
Dolní Vítkovice, dávno zrezavělý ocelářský provoz.
Tyhle tři zastávky po cestě, která autem zabere slabou půlhodinu, každému připomínají zásadní potíže, jež nyní před Moravskoslezským krajem a jeho průmyslem stojí.
A všechno jsou to místa, na něž se v poslední době upíná velká pozornost. Naposledy ve čtvrtek proběhl pod starou vítkovickou pecí číslo jedna protestní mítink odborářů. Několik stovek se jich tu sešlo, aby hlasitě demonstrovali za zachování výroby oceli v Evropě a dali najevo svůj nesouhlas se systémem emisních povolenek.
„Dlouho plánované jednání“
Bylo to jen den poté, co se ve Stonavě a v Ostravě definitivně Česko rozloučilo s posledními vytěženými kilogramy černého uhlí a havířským řemeslem. Společnost OKD se teď musí přeorientovat na jiný byznys, aby přežila a udržela alespoň několik stovek pracovních míst.
Stejně jako ve čtvrtek ve Vítkovicích se ani ve středu ve Stonavě neobjevil jinak velmi aktivní ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Právě agendy jeho resortu se přitom nynější industriální potíže Moravskoslezského kraje velmi úzce týkají.
Sám Havlíček vysvětluje, že musel na zásadní cestu do Německa. „Měl jsem dlouho plánované důležité jednání v Berlíně s německou ministryní hospodářství, s německým ministrem pro digitalizaci a další,“ reagoval na dotazy deníku Aktuálně.cz.
„Pan Havlíček sem byl zvaný,“ popisuje Roman Ďurčo, předseda odborového svazu KOVO. „Dopředu jsme věděli, že má nějaké jednání,“ dodává odborový předák.
„My si to dělíme. Myslím, že ho tady bohatě zastupuju,“ tvrdí premiér Andrej Babiš (ANO), který na čtvrteční odborářský mítink dorazil jen chvíli před Filipem Turkem (za Motoristy), vládním zmocněncem pro oblast Green Dealu. Doplnili je ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) a havířovský radní a ostravský hejtman v jedné osobě Josef Bělica (ANO).
„Přijdeme sem do regionu na několik dnů, já jsem to slíbil, půjdeme znovu do té Dolní Lutyně,“ oznamuje Babiš to, že prý i s Havlíčkem vyrazí do míst, kde se diskutovalo o stavbě kontroverzní gigafactory. V pondělí 9. února pak oba muži společně vyrazili do Mnichova.
Chybějící Havlíček a přítomnost Babiše nicméně v Ostravě opět oživila debaty, které se vedou už několik týdnů a zesílily po lednovém sněmu hnutí ANO. Tam ministr průmyslu jako staronový místopředseda získal víc hlasů (207) než Babiš (196) obhajující post šéfa hnutí.
„Problém pro hnutí i pro vládu“
Tedy že vztah mezi oběma muži už není tak úzký, jako tomu bývalo dřív. Třeba web Neovlivni.cz před několika dny napsal, že Andrej Babiš má s Karlem Havlíčkem problém a ten u něj upadl v nemilost. To by byla obrovská změna oproti minulosti: Havlíček totiž patřil mezi ty nejoddanější kolegy, které Babiš ve své těsné blízkosti měl a spoléhal se na ně.
„Pro hnutí ANO je tandem Babiš - Havlíček klíčový,“ reaguje politolog Josef Mlejnek. „Pokud by v něm začalo skřípat, mohl by to být pro hnutí i pro vládu docela problém,“ doplňuje jedním dechem.
Aleš Michal, Mlejnkův kolega z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, popisuje, že případný nesoulad mezi oběma politiky se zatím do koaličního kabinetu nepřenesl. „Nezdá se, že by spor mezi Andrejem Babišem a Karlem Havlíčkem měl jakkoliv dopadat na vládu. Vychází to pravděpodobně z toho, že si Havlíček uvědomuje svou pozici,“ přibližuje Michal.
„Navíc jádrem konfliktu má být to, že se ministr průmyslu ne úplně korektně vyjadřoval o alternativních mocenských řešeních střetu zájmu. Už proto je mu tedy patrně jasné, že nyní situaci nemůže z mocenského hlediska nikterak eskalovat,“ pokračuje Michal.
„Neočekávám, že by to mělo nějaký dopad ani dovnitř hnutí ANO, ani do fungování vlády. Andrej Babiš je emotivní politik, do střetů se svými spolupracovníky se dostává často, a pokud nejsou jejich problémy medializované, málokdy to nějaké další důsledky má. Karel Havlíček je navíc jeho klíčovým spolupracovníkem, tam by jakýkoliv větší rozkol byl určitě problematický i pro Babiše samotného,“ doplňuje ještě politolog Michal.
Samotný Havlíček dotazy na údajné potíže v soužití s Babišem v textovkách odbývá smějícími se emotikony. „Je to úplná blbost,“ tvrdí. „Jsem s premiérem takřka denně. Ale jsme velmi vytížení a není v silách být všude spolu, navíc to není nezbytné. Aleš je místní, já musel být v Berlíně,“ vrací se k minulému týdnu, když v Ostravě vystoupil i ministr práce Juchelka.
Ve Vítkovicích premiér Babiš, ministr Juchelka a zmocněnec Turek chlácholili hlasité odboráře. Ministr průmyslu Havlíček nepřijel (5. 2. 2026)
Jsme na křižovatce, můžeme skončit i na okraji, říká sociolog Gabal a vysvětluje proč
„Svým postojem bychom neměli obtěžovat a měl by být odvozený od toho, aby nás druzí mezi sebou chtěli,“ soudí sociolog a bývalý politik Ivan Gabal. „Nemáme zase tak velkou váhu, abychom se prosadili silou. Musíme ale být atraktivním partnerem, se kterým ostatní chtějí spolupracovat,“ dodává.
Konec neomezené rychlosti v Německu? Ekologové chtějí, aby se řidiči dálnici ploužili stovkou
Ekologická organizace Deutsche Umwelthilfe spolu s dalšími usiluje o zavedení a zpřísnění rychlostních omezení v Německu. Opírá se přitom o rozhodnutí Spolkového správního soudu, podle něhož musí tamní vláda přijmout přísnější opatření ke snížení emisí CO2.
Čeká mě mnoho operací, přiznala Vonnová. Prozradila i děsivou diagnózu
Americká lyžařka Lindsey Vonnová uvedla, že při pádu v olympijském sjezdu v Cortině d'Ampezzo utrpěla komplexní zlomeninu holenní kosti, jež si vyžádá mnoho operací.
Britský premiér Starmer odmítl výzvy k rezignaci kvůli skandálu s Mandelsonem
Britský premiér Keir Starmer v pondělí večer na schůzce s labouristickými poslanci odmítl výzvy k rezignaci, kterým čelil v souvislosti s vazbami bývalého velvyslance v USA Petera Mandelsona na amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Starmer se dočkal potlesku a podpory velké části zákonodárců, píší britská média.