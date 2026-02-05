To moje krvavé oko... A ten můj tlak... Babiš s Havlíčkem jako dva pacienti v čekárně

Premiér Andrej Babiš a jeho první zástupce ve vládě i v hnutí ANO Karel Havlíček spolu mluví nejčastěji o vládnutí či různých plánech a problémech Česka. Ovšem když se „zadaří“, může jejich hovor připomínat stesky seniorů, kteří lamentují nad svým zdravím v čekárně u lékaře. Což předvedli oba politici ve svém podcastu „Sorry jako“.
„Spouštěčem“ celé debaty na téma jejich vlastních zdravotních neduhů bylo zakrvácené oko Andreje Babiše. Tedy problém, který ho už trápí několik dní a je nepřehlédnutelný. Jeho fanoušci, nebo spíše především fanynky, mají o jeho zdraví obavu. Takže jedna z nich se ho zeptala na tento zdravotní problém a on se pustil do vysvětlování v podcastu Sorry jako.
„Praskla mně žilka, jak jsem spal v Davosu. Já jsem to ani nepocítil, ale ráno mi říkali kolegové, že mám oko jak terminátor, plné krve. Teď mi prasklo tohle,“ ukazoval „parťákovi“ v podcastu Karlu Havlíčkovi pravé oko a dodal, že dříve měl problémy pro změnu s levým. Mimochodem, v Davosu spal z 20. na 21. ledna.
U toho ale Babiš nezůstal, vzal si do ruky mobilní telefon a začal číst zprávu od svého očního lékaře. „Můj oční říká, že krev se vstřebá, že to potrvá týdny a že na oční mám jít v případě, že by se mi zhoršilo vidění. Ale já vás vidím dobře, takže nejdu na oční,“ pokračoval předseda vlády a z jeho dalšího vysvětlování vyplynul jeden vážný problém – že prožívá dny, kdy se hodně rozčiluje.
„Ke krvácení dochází v noci, kdy po aktivaci parasympatiku dojde ke snížení krevního tlaku, pak během snění, když máte sny, a rozčilují vás tyto sny, tak tělo reaguje a zvýší se tlak,“ četl dál lékařskou zprávu, ve které stálo i to, jak zásadní je pro oko pojivová tkáň, kterou Babiš nemá ve spojivce. „Ve spojivce není žádné pojivo. Kapilára praskne a spojivka se zalije krví. Píše můj doktor,“ šel Babiš do nejmenších detailů a ještě prozradil, že si kape do okna dvakrát denně jodid draselný a dává si vitamín C.
Na jeho stesky vzápětí navázal Havlíček, který je stejně jako Babiš známý tím, že minimálně spí a pracuje denně často od rána do pozdního večera. O to překvapivější bylo, když Havlíček Babišovi řekl: „Mně v noci poslední dobou zvoní v uších.“
„Zvoní?“ přeptal se Babiš a Havlíček mu začal vysvětlovat, že to je zvýšeným tlakem. „Tak si ho měřím. Mám dceru na medicíně a musím jí každé ráno nahlásit, jaký jsem měl tlak. Ale docela dobrý, není špatný," mávnul rukou Havlíček. A Babiš přiznal, že má stejný problém.
„No, já beru lék na tlak,“ upozornil a sdělil, že ve vzpomínaném Davosu byl dost vynervovaný, takže se nevyhnul měřené tlaku také. „Přišli mi změřit tlak, měl jsem 145/87. To jsem byl tedy dost vynervovaný,“ postěžoval si Havlíčkovi, který ještě dodal: „To je trochu zvýšený tlak.“
Některé jejich pravidelné posluchače a voliče ovšem mohl tento dialog nejen vystrašit, ale i překvapit. Protože skutečně oba mluví mnohem častěji o tom, jak se cítí v kondici, jak nesmírně moc pracují a jak se chystají jet v podobném duchu další roky. Havlíček Aktuálně.cz nedávno řekl, že má brzy ráno po probuzení tolik energie, že když políbí manželku, „tak manželce se rozsvítí hlava jako semafor“.
Pokud jde o Babiše, ten je známý tím, že o své zdraví velmi dbá, často chodí na různé preventivní prohlídky a velmi často k nim vybízí i veřejnost. Například v předvolební kampani v loňském roce začínal spoustu mítinků s voliči upozorněním, aby nezapomněli chodit na preventivní prohlídky kvůli stále obrovským počtům pacientů s rakovinou.
Z minulosti je zřejmé, že jeho zdravotní stav se zhoršoval v době, kdy byl premiérem. Takže když odcházel na konci roku 2021 do opozice, posteskl si, že potřebuje zhubnout, zase začne pořádně cvičit a chystá se spávat více než pět, šest hodin. V dalších letech si zdraví většinou pochvaloval a podělil se i o výborné výsledky různých testů. Některé mu údajně ukázaly, že výsledky odpovídají muži mladšího věku, než je jeho 71 let. Ale teď začal zase vládnout a kdoví, co to s jeho zdravím udělá…
