ANO zkouší novou taktiku pro volby, které mu nikdy nešly. Teď má šanci, míní expert

Opoziční hnutí ANO nominovalo do letošních senátních voleb čtyři současné poslance. Podle místopředsedy hnutí Karla Havlíčka je to jedna z cest, jak konečně uspět ve volbách, ve kterých se jim dlouhodobě nedaří. Politolog Michal Pink nastiňuje, proč má hnutí letos oproti vládním kandidátům navrch a může v Senátu uspět.

Na konci září se konají dvoje volby - do Senátu a do krajských zastupitelstvech. V obou se o zvolení bude ucházet současná poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová. Nejenže bude usilovat o to stát se senátorkou za Sokolovsko, ale hnutí ANO z ní udělalo i jedničku a tedy kandidátku na hejtmanku v Karlovarském kraji. Tou už byla mezi lety 2016 a 2019.

"Kdo mě zná, ví, že jsem člověk, který neumí jen tak sedět za stolem. A podle mého názoru by ANO v Senátu mělo být slyšet a vidět daleko víc. Koalice nás válcuje, Senát jde sněmovně na ruku a mým cílem je tuhle dominanci otupit," vysvětluje Vildumetzová svou kandidaturu do Senátu. Hnutí ANO v 27 obvodech, ve kterých se letos obměňují senátoři, nasadilo 23 kandidátů.

Vildumetzová není jediná poslankyně ANO, která chce vyměnit komory parlamentu a nově zasedat v Senátu. O mandát se uchází i někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková, poslanec Miloslav Janulík či bývalý generální ředitel Hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba. Pokud by je lidé skutečně senátory zvolili, o svůj poslanecký mandát by automaticky přišli.

"Nechci se do Senátu jít schovat, nejsem osamělý vlk, ale jsme dlouhodobě nejsilnější politickou silou v zemi, což je zárukou, že volba má smysl a že v Senátu mohu něco dokázat," říká poslanec Janulík v jednom ze svých předvolebních videí na Facebooku.

Přestože má hnutí ANO skutečně dlouhodobě největší podporu veřejnosti, v Senátu se mu už od svého založení v roce 2012 nedaří. V současnosti má v 81členném Senátu jen pět svých zástupců. Od nasazení známých poslanců do senátních soubojů si nejsilnější opoziční hnutí slibuje, že tyto počty vylepší.

"Před dvěma lety jsme všechny zválcovali v prvním kole, ale ve druhém jsme neuspěli, byť v mnoha obvodech to bylo velmi těsné. To musíme změnit," vysvětluje místopředseda hnutí Karel Havlíček.

V posledních senátních volbách před dvěma lety se do druhého kola dostalo celkem 17 kandidátů hnutí ANO, senátory se ale stali jen tři z nich. Politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity se ale domnívá, že letošní volby by pro hnutí Andreje Babiše mohly dopadnout lépe. Mohou těžit z toho, že ANO je už téměř tři roky v opozici.

"Pokud jste v roli hlasitého kritika koalice, máte výrazně navrch. Navíc jakmile se senátní volby konají zhruba v polovině funkčního období vlády, nejvíce se projevuje takzvaný penalizační efekt pro vládní kandidáty," vysvětluje politolog.

Ne v každém obvodě ale bude mít ANO stejnou šanci. Dlouhodobě se hnutí nedaří například v Praze a okolí. Naopak nejsilnější je na Karlovarsku nebo v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Na Bruntálsku dokonce před dvěma lety uspěl jejich kandidát lékař Ladislav Václavec hned v prvním kole, když získal téměř 60 procent hlasů.

Hnutí ANO v senátních volbách doplácí na jiný volební systém, než který funguje ve sněmovních volbám. Tam se mandáty rozdělují poměrně k tomu, kolik strana získala hlasů. U Senátu na každý obvod připadá jen jeden zákonodárce. Pokud některý z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční podíl hlasů, rozhoduje se ve druhém kole mezi dvěma kandidáty, kteří získali nejvíce hlasů.

Dvoukolový systém podle Pinka znevýhodňuje strany, které polarizují společnost. A to je také důvodem, proč se hnutí ANO dosud nedařilo přetavit sněmovní úspěchy do síly v Senátu. "Přestože hnutí dosahuje ve sněmovních volbách zisků kolem 30 procent, šedesát procent jsou ti, kteří ho nesnáší. Protože do Senátu se volí dvakrát, mobilizace voličů, kteří hlasují proti hnutí ANO, je daleko větší než mobilizace voličů, kteří hlasují pro," vysvětluje.

Hnutí ANO se tak v senátních volbách nedaří podobně jako v minulosti komunistům či momentálně SPD, které dokonce ještě nikdy žádného senátora nemělo, ačkoliv je ve sněmovně už od roku 2017.

Dalším faktorem je nízká volební účast u senátních voleb, která nahrává kandidátům, kteří vystupují za strany s disciplinovanou voličskou základnou, jako je ODS či KDU-ČSL, tvrdí politolog.

Pink se však domnívá, že nasazení poslanců do voleb nebude mít na případní úspěch hnutí ANO ve sněmovních volbách přílišní efekt. "Helena Válková je sice politička, ale nyní nepatří k hlavním křiklounům ve sněmovně, jako je Alena Schillerová nebo Karel Havlíček. U ANO dochází k personální vyprahlosti," tvrdí.

Andrej Babiš si podle něj zásadně drží pod kontrolou výrazné tváře. "Až nebude Babiš, nebude hnutí ANO. Nevychovává si novou generaci nástupců. Ti, kteří byli výrazní, byli odejiti," uvádí.

Video: V Praze kandiduje za Motoristy Boris Šťastný, hnutí ANO ho podporuje (16. 8. 2024)