Po prodejkyni falešných titulů a maturit jde policie. Je opatrnější, ale prodává dál

"Nabízím pomoc ve zprostředkování - prodej maturitního vysvědčení, výučního listu či vysokoškolského diplomu," píše se v inzerátech, které se půl roku objevují na internetu. Jejich autorku reportéři Aktuálně.cz dvakrát přistihli při prodeji padělaných dokumentů. Případem už se zabývá policie. Přesto žena podle zjištění redakce ve svém byznysu pokračuje.

Reportéři nejprve zareagovali na inzerát nabízející maturitní vysvědčení. Zhruba čtyřicetiletá žena, která vystupovala pod jménem Jedličková, jej prodávala za 29 tisíc korun. Vysvědčení vzdáleně připomínalo skutečné. Bylo na oficiálním tiskopisu, obsahovalo vodoznak, QR kód, razítko i podpisy ředitele a třídní učitelky z již zrušené střední školy. To mělo znesnadnit odhalení. Reportéři poté ženu natočili, když jim chtěla padělek předat. Po odhalení identity novinářů ve spěchu odjela.

1:11 Video: Michaela Prešinská

Den po zveřejnění článku podává téměř stejný inzerát, mění jen adresu zašifrovaného e-mailu. Reportéři reagují znovu, tentokrát objednávají bakalářský titul z Českého vysokého učení technického. Prodejkyně je už opatrnější, přesvědčuje ji až fotografie občanského průkazu. Za papír, který má dosvědčovat vystudování oboru softwarový inženýr, chce 70 tisíc. Při předání u obchodního centra pak žena před reportéry opět utíká.

Případem už se zabývá policie, podle informací Aktuálně.cz zatím kvůli prodeji maturitního vysvědčení. Trestní oznámení za padělání diplomů podává také České vysoké učení technické.

Přesto žena falešné dokumenty nabízí dál. V červnu v dalším inzerátu s názvem "prodej vzdělání" opět mění jen šifrovaný e-mail. Za bakalářský diplom chce 80 tisíc korun, za magistra v oboru finance na Vysoké škole ekonomické žádá 100 tisíc.

Když reportéři prodejkyni odepisují, že je to hodně peněz a zda je v ceně i diplomová práce či záznam na škole, žena reaguje: "Záznam na škole určitě není, to by nestálo desetitisíce, ale spíš miliony, pokud by to dneska vůbec někdo ještě dělal. Je to cena školného za jeden rok na soukromé vysoké škole," přesvědčuje. Tvrdí ale, že diplom je originální a má náležitosti jako vodoznak, razítko a podpisy.

Zajímá se o nejvyšší dosažené vzdělání. Domnělý zájemce odepisuje, že má jen základní školu. "No tak potřebujete ještě maturitní vysvědčení, nebo ne?" snaží se prodejkyně. Reportéři ale trvají jen na titulu. Žena poté žádá údaje, které má na diplom natisknout.

Záloha v kryptoměně

Tentokrát už je znatelně opatrnější než dříve. Chce fotografii občanského nebo řidičského průkazu. "Klidně si skryjte veškeré údaje včetně fotky, jen ať je vidět jméno a příjmení. Je to jen pro kontrolu, zda jednám opravdu s vámi jakožto s osobou, která dané údaje poslala," říká.

A nově požaduje i zálohu. "Na vaší práci se začíná dělat, jakmile je uhrazena platba zálohové částky, z důvodu úhrady nákladů na vyhotovení," říká. Náklady přitom pravděpodobně nepřesahují dvacet korun. Podle ukázek, které reportéři zhlédli, má padělatelka přístup k originálním tiskopisům firmy SEVT. Nejsou volně v prodeji, je možné je objednat jen po registraci a pro školu. Jeden stojí 13 až 16 korun.

Jak ale uvádějí instituce, jejichž dokumenty falšuje, padělky se od skutečného diplomu či vysvědčení liší. Nesedí podpisy, u maturitního vysvědčení pak třeba předměty. U diplomu dokonce chybí ochranné prvky, nesedí vodoznak ani logo a také formulace jsou odlišné než na originálu.

Padělatelka požaduje zálohu 53 tisíc korun. Posílá adresu své kryptoměnové peněženky. Redaktoři se ptají, zda jí mají poslat desítky tisíc a doufat, že nejde o podvod. Žena se už neozve.