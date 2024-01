"Jako by prodali Karlštejn." Stát udá zámek levně, bude z něj kasino, bojí se obec

Barokní zámek Štiřín je chloubou pětitisícové obce Kamenice nedaleko Prahy. Léta slouží jako luxusní hotel. Vzácné hosty zde ubytovával stát, kterému komplex s rozsáhlým parkem a golfovým hřištěm patří. Nyní je zámek uzavřený a stát se ho chce zbavit. A to se nelíbí místním. Je to pro nás, jako by chtěli prodat Karlštejn a udělat z něj kasino, říká starosta Pavel Čermák.

Podobný hotel by člověk v Česku pohledal. Zámek a konferenční centrum Štiřín zdobily mramorové sloupy a starožitný nábytek, lidem nabízel barokní kapli, golfové hřiště nebo zahradu, která by snesla srovnání s Průhonickým parkem zapsaným na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Povětšinou jej také využívali ti nejvzácnější hosté. Jako majetek státu sloužil třeba pro ubytování zahraničních delegací. Přebývala tady česká fotbalová reprezentace a před šesti lety sem na "teambuilding" vzal tehdejší premiér Andrej Babiš svou vládu. Ministři rozdávali úsměvy, šéf životního prostředí Richard Brabec hrál na piano, pilo se pivo.

"Na tahle setkání se to blokovalo dlouho dopředu. Zaměstnanci vždycky čekali, kdy sem přijede někdo z vlády, udělá si tu mejdan a pak odjede," vypráví Bohumil Skála, který bydlí naproti vjezdu do zámku. "Využívali to ale i místní. Lidé sem jezdili na golf, chodili do restaurace a do parku. Hodně jich tu i pracovalo," dodává.

Jenže v posledních měsících hlavní bránu zdobí symbol přeškrtnutého panáčka s nápisem "vstup zakázán" a upozorněním, že areál střeží kamery. Po parku se prohání jen pár srnek. Místo limuzín ministrů sem jezdí ochranka a občas dodávka stěhováků. "Viděl jsem, jak okny vytahují nábytek," říká Skála.

Podle informací místního starosty Pavla Čermáka šlo o pracovníky ministerstva kultury, kteří vybavení začali převážet na jiné zámky. Stát totiž nepočítá s tím, že bude na Štiříně ještě potřeba. Po letech spekulací se chystá zámek prodat.

"Nemyslím, že je rolí státu provozovat golfové hřiště nebo ztrátový hotelový komplex," řekl už loni v květnu ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), pod jehož resort zámek spadá. V předcházejících deseti letech jeho úřad na místě uspořádal jen sedm akcí a příliš jej nevyužívaly ani ostatní instituce. Za tu dobu přitom dalo ministerstvo na údržbu zámku 260 milionů korun.

Už tehdy narazil ministr na odpor. Sněmovní kulturní výbor se shodl, že by měl zámek jakožto památka přejít pod jinou státní instituci. Jenže o něj žádná v tříměsíční lhůtě zájem neprojevila. Štiřín tak pravděpodobně půjde do dražby. Ředitelka úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu dříve uvedla, že cena areálu může být až 3,5 miliardy korun.

Přichází ale další protesty. Koncem prosince přistál ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi (ODS) na stole dopis, pod kterým se podepsal nejen Čermák, ale také několik známých osobností, které u zámku žijí. Třeba sportovní moderátor Petr Svěcený nebo porodník Antonín Pařízek. "Jen vy jakožto ministr financí můžete odvrátit schylující se skandál, který poznamená náš kraj i republiku už navždy," apeloval starosta v dopise.

Obavy z kasina i z Rusů

"Kamenice by nebyla Kamenicí, kdyby tady před 200 lety nezakotvila rodina Ringhofferů. Je to pro nás, jako by chtěli prodat Karlštejn," vysvětluje starosta Čermák, proč jej možný prodej zámku tak pobouřil.

Naráží na významný pražsko-německý rod podnikatelů, který stál v 18. a 19. století za rozvojem některých z největších průmyslových závodů v Rakousku-Uhersku. Mimo to ale také v Čermákově obci značně investoval do zdejších staveb. Kromě Štiřína také do zámku Kamenice.

"Ten se v 90. letech prodal v dobré víře italskému investorovi, který tvrdil, jak jej zvelebí a bude jej používat k bohulibým účelům. To se ale nestalo. Zámek je zdevastovaný. Současný majitel váhá, jestli jej opravit, bude to stát stamiliony. A my se nyní bojíme, že zámek Štiřín má před sebou podobnou cestu," říká Čermák.

Poukazuje na to, že stát v minulosti sám uznal, že v areálu vidí potenciál, když investoval miliardy do jeho rozšíření. "Poslední investicí bylo v listopadu 2022 otevření dvou nových gastroprovozů za 26 milionů. V prosinci ale přišel z ministerstva zahraničí dopis, že mají všechny propustit," upozorňuje starosta.

V dopise Stanjuru varoval, že podle některých zdrojů se zámku snaží zmocnit skupina napojená na Rusko. "Ruský kapitál má s naším krajem bohaté zkušenosti, když přes britskou a kyperskou společnost budoval blízký luxusní golfový areál Prague Oaks," napsal v narážce na místo, které do léta 2022 vlastnili ruští oligarchové Alexandr Abramov a Alexandr Frolov.

Obává se také, že by se nový vlastník mohl snažit předělat zámek na kasino. O koupi areálu se zhruba před deseti lety zajímal mimo jiné Antonín Šimek, majitel sítě kasin Happy Day a příbuzný známé kolotočářské rodiny Kočků.

"Ten prostor je předurčený pro tento typ podnikání. Hotelový, kongresový, ale i zábavní byznys. A pokud se bavíme o někom, kdo by byl ochotný za to dát tak vysokou částku, jakou by měl podle znaleckých posudků, tak by to musel být extrémně výdělečný byznys," vysvětluje Čermák.

Úřad pro zastupování ve věcech majetkových ale tyto obavy odmítá. Vítěze výběrového řízení vždy prověřuje i s ohledem na příslušné sankční seznamy. "Vzhledem k hodnotě areálu zámku Štiřín se předpokládá i přímá spolupráce s Finančním analytickým úřadem. Regulace hazardních her je pak zcela v kompetenci obce. Doplňujeme, že jelikož se jedná o kulturní památku, bude nový vlastník areálu vázán zákony a pravidly památkové péče," uvádí mluvčí Michaela Tesařová.

Starosta Čermák zároveň upozorňuje, že dražba nemá žádnou spodní hranici. Pokud se nenajde žádný zájemce, může stát zámek teoreticky prodat i za jednu korunu. "Nedává absolutně žádný smysl udělat jednorázový obchod za pár set milionů korun, kvůli kterému stát přijde o několikamiliardovou hodnotu," dodává.

Jeho iniciativu podpořil někdejší dlouholetý ředitel zámku Václav Hrubý. "Finanční prostředky, které stát v minulých letech investoval do obnovy zámeckého areálu, byly peníze nás, daňových poplatníků, proto je žádoucí a veřejným zájmem, aby areál sloužil nám, občanům. Současná politická garnitura, jejíž čas působnosti je omezen volebním obdobím, nemá právo areál prodat do privátního vlastnictví," míní muž, který stál v čele Štiřína mezi lety 1984 a 2019.

Obec chce ordinace i školku. Nereálné, namítá úřad

Se Stanjurou se má Čermák k věci sejít ve čtvrtek. Chce mu představit návrh obce, jak s areálem dál naložit. V části zámku by podle něj mohla vzniknout lékařská ordinace a školka. Další prostory by pak mohl stát dále využívat pro ubytování a kongresy. Zároveň nabízí, že by obec se svými partnery převzala financování projektu.

Ministerstvo financí se odmítlo vyjádřit, jestli bude ochotné přistoupit na nějaký kompromis. "Držíme se pravidla, že obě strany mají mít nejdříve možnost si své názory a postoje vysvětlit přímo bez účasti médií," uvádí mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.

Z vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ale vyplývá, že přistoupení na návrhy obce není pravděpodobné. "Právě nepotřebnost tohoto majetku pro stát neumožňuje, aby úřad provozoval areál zámku Štiřín společně s obcí, jak navrhuje starosta Kamenice. Provozovat nepotřebný ryze komerční areál s hotelem, restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm je v rozporu se zákonnými kompetencemi úřadu," dodává mluvčí Tesařová.

"Hlavně chceme, aby park co nejvíce sloužil veřejnosti, nebyl uzavřen, abychom přes něj mohli dál chodit. A cokoliv navíc bude spíše třešničkou na dortu. Jenom vidina, že to bude uzavřeno, nás straší," poukazuje Čermák.

I místní obyvatel Bohumil Skála je k návrhům radnice spíše skeptický. "Místní by přivítali školku a doktora, ale nemyslím si, že na to bude mít radnice peníze. Bude to ale ohromná škoda, jestli se to uzavře," říká.