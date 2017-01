před 45 minutami

Civilní pochod z Berlína do syrského Aleppa dnes dorazil do Prahy. K několika desítkám lidí, kteří ušli cestu z německého hlavního města do Čech, se přidali další a nyní jich je přes dvě stě. Hodně z nich se ale zase brzy odpojí, pochodující čeká v ideálním případě ještě náročných tři tisíce kilometrů. Přesto účastníci neztrácí optimismus. "Je na čase něco podniknout. Až moc dlouho jsme všichni přihlíželi. Chci lidem dodat odvahu a donutit je k zamyšlení, jestli se situací v Aleppu nelze něco udělat," řekla Aktuálně jedna z německých účastnic pochodu, která zatím prošla celou cestu. Podívejte se, jak pochod vypadal a co provázelo cestu přes Karlův most i kolem syrské a ruské ambasády.

autor: Jakub Plíhal