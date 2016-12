Pád Aleppa otevírá novou etapu války, je třeba zajistit ve městě bezpečnost, tvrdí šéf Hizballáhu

AKTUALIZOVÁNO před 14 hodinami

Pád syrského Aleppa by mohl odstartovat novou etapu konfliktu s odpůrci vlády Bašára Asada, řekl vůdce libanonského šíitského hnutí Hizballáh Hasan Nasralláh, který stojí na straně syrského režimu. "V nadcházejícím období je třeba se zaměřit na posílení Aleppa a na zajištění jeho bezpečnosti," uvedl Nasralláh. Nejrůznější skupiny budou Aleppo a přilehlé okolí nejspíš stále ostřelovat, myslí si šéf hnutí. Evakuace východního Aleppa byla ukončena ve čtvrtek, v pátek syrské letectvo znovu zaútočilo na okolí Aleppa.

Bejrút/Damašek - Pád syrského Aleppa do rukou vlády prezidenta Bašára Asada otevírá novou etapu konfliktu a mohl by připravit cestu pro politické řešení téměř šest let trvající války. V televizním projevu to řekl vůdce libanonského šíitského hnutí Hizballáh Hasan Nasralláh. Hnutí Hizballáh bojuje v Sýrii po boku syrské armády.

"V nadcházejícím období je třeba se zaměřit na posílení Aleppa a na zajištění jeho bezpečnosti," uvedl Nasralláh. Porážka rebelů ve městě podle něj ukončila naděje povstalců na svržení syrského prezidenta. "Vítězství v Aleppu může otevřít nové možnosti pro politická řešení... některé národy to může přimět k tomu, že se stanou realističtějšími a uvidí nová východiska," dodal.

Posílit bezpečnost v nově dobytém syrském městě je potřeba hlavně z toho důvodu, že nejrůznější skupiny budou Aleppo a přilehlé okolí nejspíš stále ostřelovat, myslí si šéf radikálního hnutí. Evakuace východního Aleppa byla ukončena ve čtvrtek. Z bývalých povstaleckých čtvrtí odjelo podle Ankary až 40 tisíc lidí, mezi nimiž byli civilisté i bojovníci.

Další úder syrského letectva

Syrské letectvo v pátek znovu udeřilo na oblasti kontrolované povstalci poblíž města Aleppo. Informovali o tom opoziční aktivisté ze Syrské organizace pro lidská práva (SOHR), kteří se zatím nezmiňují o žádných obětech. Jde o první nálet po nedávném ukončení evakuace povstalců a civilistů z města.



Letectvo zasáhlo venkovní oblasti a také západní, jihozápadní a jižní část Aleppa. Ve čtvrtek z města odjel poslední konvoj s povstalci a civilisty. Syrská armáda oznámila, že se město vrátilo pod kontrolu vlády, čímž byla ukončena čtyři roky trvající nadvláda povstalců nad některými částmi tohoto druhého největšího syrského města.

Krize v Sýrii začala v březnu 2011 demonstracemi proti vládě prezidenta Bašára Asada. Násilné potlačení protestů vedlo k ozbrojenému povstání, které přerostlo v občanskou válku. Chaosu využili radikální islamisté, aby ovládli část Sýrie i sousedního Iráku. Boje v Sýrii si podle odhadů vyžádaly už přes 300 tisíc mrtvých.

Nejtvrdší boje se poslední dobou odehrávaly právě v Aleppu, což je druhé největší město Sýrie. Syrská armáda následně ve čtvrtek oznámila, že má město plně pod kontrolou. Jeho východní části od roku 2012 ovládali bojovníci opozice. Syrská armáda, která se opírá o pomoc Ruska a Íránu, ale rebely v ofenzivě zahájené v listopadu porazila.

Třicet procent evakuovaných jsou děti a ještě stále hodně raněných dětí i dospělých ve východním Aleppu zůstává, říká Denisa Augustínová. | Video: Martin Veselovský | 16:28

autor: ČTK