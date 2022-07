Obrazem: Druhé nejstarší pražské nádraží dožívá. Čeká ho zásadní proměna za miliardy

Přesně před 160 lety přijel první vlak na nádraží České západní dráhy na Smíchově. Tehdy šlo o samostatné město, které ještě nebylo součástí Prahy. Vlaky odtud jezdily do Plzně a dále do Bavorska. Původní nádraží nepřežilo druhou světovou válku, současná podoba pochází z 50. let a na vzhledu i stavu nádraží je to patrné. Změnit to má zásadní přestavba za několik miliard, začít by mohla příští rok.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!