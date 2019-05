před 1 hodinou

Praha 5 představuje veřejnosti projekt výstavby dopravního terminálu na smíchovském nádraží. Návrh počítá se zánikem autobusového terminálu Na Knížecí, který se přesune o několik stovek metrů dál nad budovu smíchovského vlakového nádraží. V následujících letech má v okolí vzniknout čtvrť s bytovými domy, kancelářskými prostory nebo školou. Investorem je společnost Sekyra Group. První fáze projektu by měla být hotová za dva roky. Celkem projekt zahrnuje přes 216 tisíc metrů čtverečních pozemků a dokončen by mohl být za 12 až 15 let. Vizualizace jsou k nahlédnutí také v Malé Galerii ve Štefánikově ulici, kde jsou vystaveny od úterý do pátku odpoledne až do 28. června.