Firma, jejíž lidé sponzorovali SPOZ, bude na Hradě pořádat trhy další tři roky

O nájemci lukrativního prostoru za katedrálou svatého Víta je až do konce funkčního období prezidenta Miloše Zemana o Vánocích a Velikonocích rozhodnuto. Hrad za čtyři miliony korun pronajal 400 metrů čtverečních v nejnavštěvovanější památce Česka firmě, jejíž zaměstnanci v minulosti stovkami tisíc sponzorovali Stranu práv občanů Zemanovce blízkou prezidentovi.

V letech 2020, 2021 a 2022 bude akce nazvané Vánoce na Pražském hradě a Velikonoce na Pražském hradě pořádat firma Astacus jednatele Martina Pechana. V době, kdy se rozhodovalo o předešlých pronájmech pro Pechanovu firmu na Hradě, naposílalo celkem pět jeho zaměstnanců na účet SPOZ minimálně 830 tisíc korun, jak dříve informovali Reportéři ČT.

Statisíce poslali například trenér Pechanova fitcentra Roman Gomola nebo manažerka z Pechanova klubu Jana Bendová.

Nyní se tak opakuje scénář z minulosti. Astacus už v roce 2015 bez soutěže na Hradě pořádal vánoční trhy. Navzdory obavám památkářů, že náměstí před katedrálou zaplaví nepořádek, a výtkám, že trhy se tam nehodí. Podle informací Hospodářských novin z roku 2016 pořádání trhů přes hradní památkáře prosadil kancléř Vratislav Mynář, tehdy předseda Strany práv občanů ve Zlínském kraji.

Stejná firma od roku 2016 na Hradě pořádá i velikonoční trhy. A letos ještě vyfasovala i Letní jarmark, jak upozornil Respekt.

Deník Aktuálně.cz oslovil kancléře a dřívějšího předsedu Zemanovců Vratislava Mynáře s dotazem, jak byla firma vybrána a zda to souvisí se sponzoringem strany blízké prezidentovi. Na dotazy zatím neodpověděl.

A zatím nereagoval ani mluvčí jeho podřízený - mluvčí Správy pražského hradu David Šebek.

Získali i pronájem hradní restaurace

Astacus také loni získal od Hradu do nájmu nově opravenou restauraci Lví dvůr, která se nachází přímo u vchodu do hradního areálu. Dva osobní trenéři z Pechanova fitcentra přinesli do banky v hotovosti 130 tisíc jen pár dní poté, co firma pronájem restaurace definitivně získala. A poslali je Zemanovcům. Letos ovšem Pechan smlouvu vypověděl, protože se mu prý provoz ekonomicky nevyplácí. Informoval o tom Deník N.

Astacus, ale i další Pechanovy firmy jako Pralinka, Galaxie Production nebo Infiteam, přitom policisté dle dokumentů, které má Aktuálně.cz k dispozici, podezřívají z fiktivních obchodů s cílem krátit daně. Byly součástí komplikovaného řetězce, který měl za cíl obejít kontrolu finančních úřadů. Samotného Pechana za to ale policisté neobvinili. Na rozdíl od lidí, kteří dle vyšetřovatelů byli hlavními organizátory.

Mezi firmami, které dle obvinění účelově upravovaly své účetnictví, ovšem je i přímo firma Bigbone, již vlastní manažerka z Pechanova klubu Theatro Jana Bendová, SPO v roce 2015 poslala na 100 tisíc korun. Dalších 200 tisíc poskytla samotná Bigbone.

Na krácení daní se dle policistů podílela i firma Napoletino, kterou vlastnil trenér z Pechanova fitcentra Michal Uzel. Zemanovcům z ní v té době putovalo 300 tisíc.

To, že na Hradě dostávají sponzoři Zemana, blízcí Mynářovi či Zemanovcům prebendy, přitom není nic nového. Slovenský magnát Milan Fiľo loni například ve Vladislavském sále Pražského hradu z rukou prezidenta Miloše Zemana převzal státní vyznamenání. Zároveň Fiľo, který je dobrý známý prezidentova poradce Martina Nejedlého, ze své společnosti Eco-Investment poslal za poslední tři roky Hradu na 700 tisíc korun. Dle smlouvy na pořádání vánočních koncertů.

Aktuálně.cz už také napsalo, že Hrad zaplatil více než 200 tisíc korun za web pro summit Miloše Zemana s prezidenty Visegrádské skupiny, který se před týdnem odehrál v Lánech. Dle expertů přitom vývoj podobného webu přijde jen na několik desítek tisíc. Veřejné peníze podřízení kancléře Mynáře poslali stejné firmě, která spravuje stránky Zemanovců, soukromý web prezidenta i doménu Zemannahrad.cz.

V sídle prezidenta v Lánech pak společnosti blízké Mynářovi a šéfovi Lán Miloši Balákovi či sponzoři Zemanovy kampaně získali za Zemanova vládnutí zakázky za stamiliony.