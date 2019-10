Hrad poslal statisíce za web k Zemanovu summitu firmě, která pracuje pro Zemanovce

Hrad zaplatil více než 200 tisíc korun za web pro summit Miloše Zemana s prezidenty Visegrádské skupiny, který se druhým dnem odehrává v Lánech. Dle expertů přitom vývoj podobného webu přijde jen na několik desítek tisíc. Veřejné peníze podřízení kancléře Mynáře poslali stejné firmě, která spravuje stránky Zemanovců, soukromý web prezidenta i doménu Zemannahrad.cz.

Summit visegrádské čtyřky (V4) je pro Miloše Zemana událost. Prezidenty nejenom Maďarska, Polska, Slovenska, ale i Chorvatska a Slovinska uvítal ve středu na zámku v Lánech 30 let po pádu socialismu ve střední Evropě. V době českého předsednictví V4.

A Správa Pražského hradu, kterou vede kancléř Vratislav Mynář, nechala dokonce pro akci vyrobit speciální internetové stránky. K dohledání jsou na adrese V4summit2019.cz. Je na nich k vidění třeba medailonek Miloše Zemana a dalších prezidentů nebo fotogalerie z akce.

Za více než 200 tisíc korun je podle zjištění Aktuálně.cz dodala firma, která zároveň spravuje soukromé stránky Zemanovi i Straně práv občanů -Zemanovci.

"Dodavatelé byli vybráni v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Kritériem byla nabídková cena. Žádná jiná souvislost než tato tam není," uvedl prezidentův kancléř Vratislav Mynář, který je za hradní zakázky odpovědný, sám bývalý předseda Zemanovců.

Cena webu? Maximálně 60 tisíc, říká expert

Experti poukazují na to, že firma, která mimo jiné Zemanovi pomáhala s kampaněmi, si přijde na velmi slušný zisk. "Grafika a kódování takového webu je do 20 tisíc korun, protože je to primitivní. Celkové náklady bych neviděl větší než 60 tisíc korun," konstatoval technologický expert Michal Bláha.

Deník Aktuálně.cz analyzoval zdrojový kód webu. A je vidět, že dodavatel šel nejúspornější možnou cestou. Stránky pohání redakční systém Wordpress, který je každému k dispozici ke stažení zdarma.

Samotný design zajišťuje "nadstavba" Divi, kterou její prodejce označuje za nejpopulárnější na světě. K mání je v přepočtu asi za 2000 korun. A má velkou výhodu - stránky díky ní není třeba draze programovat. Umožňuje je naklikat myší z předpřipravených bloků.

"Zadavatel za své peníze dostal technologicky i vizuálně velmi špatný výsledek. Takto se objednávaly malé weby před 10 lety. Dnes je na trhu mnoho systémů pro pronájem webu - české jsou třeba Solidpixels nebo Webnode, na kterých lze web levně naklikat i se splněním všech požadavků zadavatele, zadavatel si může vybrat z tisíců profesionálních grafických šablon, není potřeba vlastní redakční systém, hosting ani kódování," konstatoval jeden z největších českých expertů na tvorbu webů Jan Řezáč.

Podle něj navíc není vůbec jasné, k čemu má takový web sloužit. "Proč nestačí tisková zpráva? Na tom webu víceméně nic není - jen pár základních informací o prezidentech/prezidentkách V4+. Pro koho je ten web určen? Co očekáváme, že tam bude návštěvník dělat? Jak poznáme, že splnil svůj účel?" dodal Řezáč.

Statisíce pro firmu blízkou prezidentovi

Dle smlouvy, kterou má Aktuálně.cz k dispozici, Hrad za stránky s daní zaplatil téměř 223 tisíc korun. A to pražské společnosti web4ce. Ta dle registru smluv minimálně za poslední tři roky žádnou jinou veřejnou zakázku nezískala.

Zato stejná společnost obhospodařuje privátní web prezidenta na adrese Zemanmiloš.cz, ale na starost měla i jeho volební weby Zemannahrad.cz či Zemanznovu.cz. A také web Strany práv občanů Zemanovci na adrese Stranapráv.cz. Plyne to z registru domén.

Jednatel firmy Michal Ceé původně mluvil o tom, že ho Hrad oslovil, protože společnost pro něj kdysi měla něco dělat. Až když se ho Aktuálně.cz zeptalo, zda hradní zakázka souvisí s tím, že zároveň pracuje pro Zemanovce, následně přiznal, že k podání nabídky ho Správa Pražského hradu vyzvala kvůli těmto kontaktům.

"Když s někým udržujete kontakt, je přirozené, že vás následně osloví se zakázkou. Následovalo ale naprosto transparentní výběrové řízení. Tři uchazeči. Vyhráli jsme díky nejnižší ceně," řekl jednatel firmy Michal Ceé.

Žádný tendr ale veřejně dohledatelný není, protože jde o malou zakázku, kterou dle zákona Hrad nemusí zveřejňovat ani při ní dodržovat zákon o veřejných zakázkách.

Jaké firmy se o tvorbu webu ucházely a jakou nabídly cenu, tak není jasné. Mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek sice přijetí dotazů e-mailem v úterý odpoledne potvrdil, ale do vydání článku ani přes urgence neodpověděl.

Sama společnost na svém webu nabízí kalkulačku, v níž si zájemci mohou naklikat, kolik by stránky od firmy web4ce stály. Nejdražší varianta se všemi možnostmi přijde na sto tisíc korun.

Miliony pro blízké Zemana, Mynáře i sponzory kampaně

Speciální web si Hrad pořídil navrch k hlavnímu webu Hrad.cz. Ten vytvořila a spravuje agentura FG Forrest. Loni na podzim s ní Hrad uzavřel tříletou smlouvu na jeho údržbu za více než 1,5 milionu korun. Stejná firma loni za 150 tisíc dodala i stránky Archivu Pražského hradu.

Díky Zemanovu summitu dostala zakázku i další firma blízká Zemanovcům. Respekt už informoval, že poutače na summit V4 za více než 150 tisíc korun dodá firma Matchball z městečka Napajedla ve Zlínském kraji, jejíž majitel Jiří Rozsypálek přispěl Miloši Zemanovi na kampaň milion korun. Stejná firma přitom loni v květnu navrch poslala dalších 300 tisíc Zemanovcům. Ani tentokrát to dle Mynáře spolu v nejmenším nesouvisí a společnost Hrad vybral díky nízké ceně.