Zeman se stýká s bojovníky za autonomii Rusínů. Podporují ruskou agresi vůči Ukrajině, varuje Kyjev

před 3 hodinami

V blízkosti prezidenta Miloše Zemana se objevují zástupci rusínské organizace, která má podle Kyjeva kontakty na Rusko.

Praha - Prezident Miloš Zeman má s Ukrajinou napjaté vztahy, například kvůli svým výrokům o tom, že ruská anexe Krymu je fait accompli, tedy hotová věc. Naopak překvapivě vřelý vztah má prezident s jednou ze zájmových organizací podkarpatských Rusínů, kteří usilují o autonomii v rámci Ukrajiny.

Vasyl Džuhan a Mychajlo Ťasko, kteří tvoří vedení Světové rady podkarpatských Rusínů, byli v sobotu mezi prezidentovými podporovateli ve volebním štábu, ale jejich kontakty s Hradem trvají už léta. Chodí na oficiální akce pořádané prezidentskou kanceláří, a oba muži dokonce Zemana doprovázeli při loňské cestě do Ruska.

I když Džuhan i Ťasko dlouhodobě žijí v Česku, jejich programem je uznání rusínského národa na Ukrajině a autonomie Zakarpatské oblasti, tedy někdejší československé Podkarpatské Rusi. A také sdílejí odpor vůči současné ukrajinské vládě, který velmi často a expresivně vyjadřují na svých sociálních sítích.

Naopak podle Kyjeva Světová rada podkarpatských Rusínů vystupuje protiukrajinsky a udržuje kontakty s Ruskem, které okupuje část ukrajinského území. "Někteří zástupci této organizace jsou známí svými těsnými kontakty s Ruskem a podporou jeho agrese proti Ukrajině. Jejich protiukrajinskou činnost vnímáme negativně," řekl Aktuálně.cz ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis.

Ťasko s Džuhanem, jehož rodina mimo jiné na Pardubicku provozuje restauraci Dašické sklepy a pivovar, udržují kontakty s Milošem Zemanem už řadu let. Právě díky své restauraci se nejspíše s budoucím prezidentem Džuhan setkal, když jej během prezidentské kampaně v roce 2012 hostil.

Oba muže tehdy seznámil šéf dašické Strany práv občanů Jiří Jelínek. "Jsme sousedi v Dašicích, a když jsme tenkrát dělali první kampaň v rámci tehdejší SPOZ, tak jsme navštěvovali různá místa v kraji, mimo jiné jsme byli na návštěvě v Dašických sklepích a tam jsem je seznámil," řekl Aktuálně.cz Jelínek. Zeman si později jako prezident na jejich pohostinnost vzpomněl a při své návštěvě Pardubického kraje v roce 2015 se ubytoval právě tam.

Prezident Zeman se ale skrze svého mluvčího od dvojice Rusínů distancoval. "Nejsou zde žádné osobní vztahy," řekl Aktuálně.cz mluvčí Ovčáček. Odmítl také, že prezident podporoval požadavek Rusínů na autonomii. "Je to plně vnitřní záležitostí Ukrajiny," napsal mluvčí.

Naopak Mychajlo Ťasko pro Aktuálně.cz tvrdí, že právě u prezidenta Miloše Zemana našli se svými plány zastání. "Jediní, kteří s námi v této otázce byli ochotni spolupracovat, jsou Tomio Okamura a prezident Miloš Zeman," uvedl.

"Pan prezident demokratickým způsobem řekl, že na tom nevidí nic špatného a že Rusíni, pokud chtějí, mají být uznáváni. Jsou ostatně uznáváni ve všech sousedních státech, dokonce i v Rusku. A že nevidí důvod, proč by Ukrajina neměla uznávat rusínský národ," vysvětlil Ťasko.

Ten se spolu s Džuhanem opakovaně objevuje na oficiálních akcích na Hradě. Byli například loni 28. října ve Španělském sále na recepci po udělování státních vyznamenání nebo 9. ledna na zahájení oslav stého výročí založení Československa. Tam se fotili s kancléřem Vratislavem Mynářem, premiérem Andrejem Babišem, předsedou slovenské vlády Robertem Ficem nebo exprezidentem Václavem Klausem.

Pozvánku do štábu dostali od SPO

O víkendu byli navíc mezi Zemanovými příznivci v jeho volebním štábu. "Nebyli pozváni štábem pana prezidenta nebo Hradem. Byli pozváni jako příznivci Strany práv občanů," vysvětlil hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Největším úspěchem dvojice Rusínů ale je, že doprovázeli Miloše Zemana na jeho loňské cestě do Ruska. "Drazí přátelé, informuji vás, že se rusínská delegace připravuje na cestu do Ruska, společně s českým prezidentem!" napsal Ťasko na Facebook. Svou účast doložili i řadou fotek. "Nebyli členy národní delegace ani doprovodu národní delegace. Byli součástí podnikatelské mise," popsal mluvčí Ovčáček. To potvrzuje i Ťasko: "Byli jsme tam s pivovarem, chtěli jsme navázat spolupráci v oblasti turistiky."

Oba Rusíni mají také vazby na SPD a jejího předsedu Tomia Okamuru, kterého před dvěma lety hostili v Zakarpatské oblasti, o víkendu s ním mluvili i ve volebním štábu Miloše Zemana. Zúčastnili se také loňského setkání ultrapravicových a protiimigrantských předáků v Praze, kam kromě Okamury dorazila i Marine Le Penová nebo Geert Wilders.

Ťasko Aktuálně.cz řekl, že se neobrací pouze na české politiky, ale i na zástupce dalších evropských zemí, aby pomohli přesvědčit Ukrajinu k uznání rusínské národnosti a jazyka. "Ukrajina to dnes blokuje a její politika je taková, že Rusíni neexistují a neexistovali, že jsme Ukrajinci. Ale každý Čech, který se učil dějepis, ví, že Podkarpatská Rus byla součástí Československa a také Rakouska-Uherska," vysvětluje s tím, že na základě referenda z roku 1991 požadují autonomii Zakarpatské oblasti.

Odmítl ale, že by požadovali, aby se Zakarpatská oblast od Ukrajiny odtrhla, jak o nich tvrdí některá ukrajinská média. "Jak se vymkla válka v Donbasu, tak to spojují se separatismem, to ale není pravda, protože to, co děláme, pochází z roku 1991, to není teď," sdělil.

Na otázku, proč se stýkali s představiteli neuznaných východoukrajinských separatistických republik, Ťasko odpovídá, že se setkává se všemi a válku na Ukrajině si nepřejí. Konflikt je podle něj způsoben tím, že mezi sebou válčí jednotliví oligarchové. Džuhan s Aktuálně.cz nechtěl hovořit.

Naopak bývalý místopředseda Rady vlády pro národnostní menšiny Igor Zolotarev poukazuje na to, že Světová rada podkarpatských Rusínů sdílí ruský pohled na svět. "Jako mnoho jiných nových přistěhovalců z Ruska a Ukrajiny zastávají prokremelské názory a ideologii. Podle názorů rusínských organizací jsou to samozvanci, kteří nic neuskutečnili v oblasti kulturně-společenských aktivit Rusínů, a jejich organizace slouží pouze jako střecha pro špinavé politické hrátky," tvrdí Zolotarev.