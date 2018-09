Peníze z exekucí, předražených úvěrů a obchodu s chudobou využil v kampani i Zeman

Mezi Zemanovy sponzory patřili lidé, kteří vydělávají na poskytování drahých úvěrů, exekucích, předváděcích akcích a dalších způsobech obchodu s chudobou.

Praha - Zejména ve své druhé prezidentské kampani se Miloš Zeman několikrát vyjádřil tvrdě proti dlužníkům a ve prospěch věřitelů. "Ne. Jsou dlužníci, kteří vyrážejí klín klínem. Mají pět nebo deset exekucí, místo aby zodpovědně hospodařili. Odpouštět někomu dluhy není dobře," odpověděl Zeman například při předvolební debatě na TV Nova na otázku, zda by měli mít dlužníci po sedmi letech možnost zbavit se svých dluhů, což navrhuje novela insolvenčního zákona připravená bývalým ministrem spravedlnosti Pelikánem.

I když se mohlo zdát, že Zeman v té chvíli šel proti řadě svých voličů, vyjádření mělo svoji logiku. Mezi významné sponzory muže, za jehož vlády vznikl kritizovaný exekuční řád, patřili i lidé, kteří vydělávají právě na poskytování drahých úvěrů, exekucích či dalších způsobech obchodu s chudobou.

Například třetí největší firemní Zemanův sponzor z poslední kampaně, firma Car Servis Group, která poskytla spolku Přátelé Miloše Zemana 950 tisíc korun, nabízí půjčky, jež mají minimálně velmi blízko k lichvě. Společnost ve svých šestnácti pobočkách po celé zemi inzeruje pod značkou Cash for car možnost zastavení vozu a půjčku adekvátní jeho ceně.

"Auto nám teď vlastně prodáte s tím, že si ho můžete zpětně odkoupit. Po dobu zástavy bude mezi námi nájemní smlouva, takže ho můžete dále užívat. U krátkodobých zástav, na měsíc, dva je sazba - nájemné - 10 procent měsíčně, u roku by to bylo při sto tisících asi šest tisíc měsíčně," odpověděl mužský hlas na pardubickém čísle pobočky na požadavek stotisícové půjčky.

Při půjčce sto tisíc by tak zákazník za měsíc vracel 110. Při roční půjčce by náklady věřitele činily 72 tisíc. "Je to spíš krátkodobé financování, peníze vyplácíme do druhého dne. U banky čekáte třeba 14 dní, předkládáte výkazy, daňové přiznání, je to u nás operativní, ale dražší," vysvětluje muž nabídku společnosti, jejíž základní jmění činí šest korun a jejím vlastníkem je sedmadvacetiletý Marek Zurian.

Zemanovi Zurianova firma darovala téměř milion navzdory tomu, že v roce 2016 skončila 200 tisíc v minusu, o rok dříve ve ztrátě padesát tisíc. Na mailem zaslané otázky, co ho vedlo ke sponzorování Zemana a proč jeho společnost poskytuje půjčky jejichž roční sazba úroku několikanásobně převyšuje obvyklou výši úroku požadovanou bankami a splňuje tak definici lichvy, odpověděl velmi stručně:

"Podnikání naší společnosti i její jednání s klienty je naprosto férové, jinak Vás odkáži na informace, které již byly zveřejněny," napsal Zurian. České televizi Zurian řekl, že chtěl jednoduše pomoci kampani na podporu znovuzvolení prezidenta Zemana. Na vysokou cenu nabízených úvěrů nikomu neodpovídal.

Významným podporovatelem současného českého prezidenta byl i René Gucký. Spolku, jehož sponzory odhalil Zeman až těsně před volbou v debatě na české televizi, věnoval 280 tisíc korun. Gucký byl přitom ještě v roce 2014 předsedou Asociace majitelů a provozovatelů ubytoven a zastupoval zájmy těch, kteří často vydělávali díky drahým nájmům a státním sociálním dávkám na bydlení. Sám jako projektový manažer společnosti Lukray service zastupoval provozovatele převážně ubytoven chudých lidí v Havířově, Ostravě, Frýdku - Místku a v Chomutově.

Po firmě zůstal například zpustlý bývalý hotel Merkur v Havířově, ze kterého se v roce 2015 po převzetí novým majitelem muselo 200 sociálně slabých lidí vystěhovat. Objekt dodnes chátrá, na čísle podniku se nyní ozve prodejna potravin. Luckray service vedl i podobně nevábnou ostravskou ubytovnu s honosným jménem Hotelový dům Hlubina, která je stále příbytkem pro chudé. Gucký, který je dnes předsedou představenstva firmy Vemodia, která provádí genetické testy pro zvířata, na otázky zaslané mailem neodpověděl.

Velkým sponzorem poslední Zemanovy kampaně, s celkem milionem korun, byl i jednatel společnosti EHG Jiří Berger. Dalším jednatelem téže firmy je Marek Loštický, který je také jednatelem a společníkem firmy Home Expert, která dodává na trh výrobky pro domácnost pod značkou AML.

Ta je jednou ze značek, které se objevují často na nechvalně proslulých předváděcích akcích zejména pro seniory, prodávají se tam například jejich parní čističe. "Neprovozujeme prodej na předváděcích akcích a ani skrz obchodní zástupce. Pokud se naše zboží na předváděcích akcích nabízí, jedná se buď o podvrh, nebo o re-export od našich odběratelů ze zahraničí," bránil se loni serveru iDnes, který nejčastější značky z předváděček mapoval, Loštický.

Rovný milion korun daroval Zemanovi v roce 2013 tehdy vsetínský exekutor František Gajdoš, který byl také místopředsedou SPOZ a v letech 1998 až 2002 zasedal v dozorčí radě OKD.

Štědrý sponzor volební kampaně prezidenta v roce 2013 exekutorský úřad zavřel. Krátce před odchodem prezidentovy úřednické vlády, na začátku roku 2014, ale získal významný post ve státní správě, když se bez výběrového řízení stal vedoucím Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Skončil ale ještě tentýž rok a nahradil ho současný vedoucí inspektor Libor Černý.

Dnes Gajdoš působí v orgánech nebo jako společník v energetice podnikajících firem Wero energy a FVE Čeladná, je místopředsedou představenstva Česko-černohorské obchodní a průmyslové komory založené a vedené Zemanovi blízkými lidmi.

V roce 2013 se také ukázalo, že Zemanovi nebo SPOZ přispěli lidé, například Vladimír Pavlík, Roman Ambrož či Vladimír Rybář, kteří působili ve firmách, které vymáhaly zejména drobné pohledávky pro pražský dopravní podnik a k pokutám si, jak bylo tehdy povoleno, přičítaly náklady několikanásobně převyšující výši sankce.

Ve společnostech Tessile ditta services a Credit management, které vymáhaly i pro energetický gigant ČEZ, navíc působil i náměstek dopravního podniku Martin Horák i dnešní hradní kancléř Vratislav Mynář.

Z působení ve společnost K.L.H. Holding i v dalších společnostech v 90. letech se s Vladimírem Pavlíkem znají i další dva klíčoví Zemanovi sponzoři, brněnští advokáti Jiří Jestřáb a Richard Tománek. Ti mu dohromady darovali v roce 2013 1,8 milionu korun a v roce 2017 jen o sto tisíc méně.

Právníci, kteří kancléři Vladimíru Mynářovi pomáhali s kontroverzním nákupem jeho vily, získali v roce 2015 zakázku na právní služby pro Lesní správu Lány. Jejich advokátní kancelář se zabývá především obchodním a občanským právem a specializuje se také na konkurzní právo. Právníků, kteří se zabývají insolvencemi, pohledávkami či konkurzy, je však v obou seznamech Zemanových sponzorů více.

Obchodem s chudobou se dlouho zabýval i bývalý Zemanův politický podporovatel a předseda SPOZ v letech 2013 a 2014 Zdeněk Štengl. V listopadu 2005 založil s Romanem Doležalem společnost Spirus, která se zabývá vymáháním pohledávek. V prosinci 2012 však svůj podíl Romanu Doležalovi prodal a firmu opustil.

Tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček věc odmítl komentovat. "Dovoluji si zdvořile upozornit, že pan prezident žádné sponzory nemá a žádné finanční prostředky od nich nepobírá. Naopak, přispívá každý měsíc nemalou částkou ve prospěch svého nadačního fondu, jehož výtěžek je každoročně poskytován na pomoc ohroženým dětem," uvedl.