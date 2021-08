Feri už je minulostí, koalice Spolu rozjela podruhé kampaň pro mladé

Více než dva měsíce od chvíle, kdy koalice Spolu představila poprvé kampaň pro mladé voliče, se pokusila o restart. Předsedové mládežnických organizací ODS, lidovců a TOP 09 ve středu odpoledne oznámili, že vyrážejí oslovit mladé voliče po celé zemi. Na rozdíl od květnového zahájení ale chyběl exposlanec TOP 09 Dominik Feri, který se kvůli podezření z násilného chování k ženám stáhl z politiky.

Už žádná žlutá dodávka se sloganem Mám hlas ani žádný web, který by nesl toto označení. Nemluvě o dřívějších všudypřítomných fotografiích poslance TOP 09 Dominika Feriho. Když zástupci koalice Spolu ve středu odpoledne oznamovali v Praze zahájení kampaně pro mladé, bylo zřejmé, že v ní není žádná zmínka o dřívější kampani s Ferim.

Koalice přitom počítala s tím, že právě Feri přitáhne k volebním urnám velké počty mladých. Když v květnu v Brně kampaň ve společnosti mladých startoval, nechyběli předsedové všech tří koaličních stran, kteří na mladého politika TOP 09 velmi spoléhali. Pak ale přišla svědectví několika žen, které v Deníku N a na webu A2larm promluvily o tom, že se na nich Feri dopouštěl psychického a fyzického násilí, a s kampaní byl konec.

"Musíme se jen zamyslet, jakým způsobem změníme strategii. Máme na kandidátkách další mladé lidi, kteří ale samozřejmě nemají takový dosah na sociálních sítích, jako měl Dominik Feri. Dokázal skloubit některá specifika, která my prostě nemáme. To tak je a my se s tím musíme vyrovnat," avizoval po Feriho rezignaci předseda lidovců Marian Jurečka. Nakonec trvalo dva měsíce, než k restartu došlo.

Z one-man show se stala týmová hra

Z kampaně, jejímž středem měla být původně tvář Dominika Feriho, se tak teď stala týmová hra a koalice vytvořila nový program, který se zaměřuje na to, co je pro mladé důležité.

"Nesázíme na jednu tvář, kdybych to přirovnal ke sportu, přesunuli jsme se z tenisu k fotbalu. V tenisu hraješ sám za sebe, ale ve fotbalu jsi součástí týmu," říká třiadvacetiletý předseda mládežnické organizace TOP 09 Karel Pelikán, který za koalici kandiduje v Jihomoravském kraji.

"V Česku je 2,2 milionu mladých lidí, kteří můžou přijít letos v říjnu k volbám. Jako jediní jsme se je rozhodli cíleně oslovit. Udělali jsme kampaň zaměřenou na témata, která je nejvíce zajímají, a takovou formou, abychom je co nejvíc zaujali," prohlásila na zahájení kampaně šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, vedle níž stál místopředseda ODS a předseda Senátu Miloš Vystrčil a místopředseda lidovců Petr Hladík.

Vystrčil přitom neskrýval, jak moc by se hlasy mladých koalici hodily. "My potřebujeme pomoc. A jsem rád, že mnozí mladí se už rozhodli nám pomoci. Jsem přesvědčený, že volby budou zejména o mladých. Prosím vás, pomozte," obrátil se Vystrčil k mladým zástupcům tří stran koalice. "Kampaň, kterou dnes zahajujeme, nevymysleli nějací markeťáci. Tu si vymysleli mladí kandidáti, protože je zajímá, jaká bude naše republika za deset, za dvacet let," tvrdil Hladík.

Protože jsem véééélkýýýý příznivec mládí v politice i vedení země, zeptal dnes jsem se těchto mladých nadějí ODS, lidovců a TOP 09, na které místa kandidátky do PS je spolustraníci umístili. A zda netouží přece jen po více volitelných místech. Více brzy na ⁦@Aktualnecz⁩ pic.twitter.com/ACd9HeLcgt — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 4, 2021

Vlastní bydlení, on-line úřady i boj s hoaxy

V programu zaměřeném na mladší věkové kategorie se tak koalice zaměřila především na vlastní bydlení pro mladé, školu, která nebude zahlcovat, ale vzdělávat, a nízké daně i zdravé veřejné finance. Zároveň se v programu jasně hlásí k Evropské unii, ochraně životního prostředí, on-line fungování úřadů i boji proti hoaxům.

Nejmladším kandidátem na předních místech koalice je patrně Radovan Gaudyn, který je předsedou Mladých lidovců. V Ústeckém kraji je dokonce lidoveckou jedničkou, což mu zajistilo na kandidátce Spolu čtvrté místo.

"Tuhle kampaň jsme zorganizovali, protože jsme přišli na to, že to musíme dělat sami. Že to za nás nikdo neudělá, že to děláme hlavně pro sebe a pro svoje okolí. Kdo bude řešit bytovou krizi a to, jak se tady bude za čtyřicet let žít? My mladí, kteří chceme mít slovo a chceme za to bojovat," prohlašuje Gaudyn.

Kampaň probíhá online i off-line. "Osobně chodíme za mladými lidmi po koupalištích, festivalech či klubech. Bavíme se s nimi o politice, rozdáváme jim náš merch a fotíme se přes barevné insta filtry," hlásají mladí příznivci ODS, lidovců a TOP 09.

I Pelikán zdůrazňuje, že se mladí tvůrci kampaně budou snažit navštěvovat místa, kde se mladí lidé sdružují. Zájem chtějí probudit i mezi lidmi žijícími mimo velká města. "Letní kina budeme pořádat i na menších vesnicích, chceme navštívit každý kraj a zasáhnout i lidi, kteří nemají Instagram nebo nejsou on-line," říká.

Jdeme volit

Díky tomu, že se na práci na kampani spojily mládežnické spolky všech tří stran, se šéf TOP týmu Pelikán domnívá, že mají reálnou šanci zasáhnout celé Česko. S tím souhlasí i sedmadvacetiletý starosta jihomoravských Branišovic Marek Sovka, který v kraji kandiduje za koalici na jedenáctém místě. "Kombinace všech tří stran bude podle mě fungovat i mimo Prahu. V každém kraji je silná určitá strana, například u nás na jižní Moravě toto spojení bude velice efektivní," doplňuje.

"Je to potřeba i vzhledem k tomu, že Tomio Okamura nebo Andrej Babiš hodně těží z toho, že se na menších vesnicích potkávají s lidmi. My to chceme dělat taky. Budeme se v rámci kampaně snažit komunikovat také s lidmi, kteří se o politiku tolik nezajímají. Je dost možné že z nich epidemie a vládní restrikce udělaly protestní voliče, jsou naštvaní a my se budeme snažit jim nabídnout alternativu, a to i v boji s covidem," uvádí Pelikán.

Kromě jiného mají koalici pomoci webové stránky, které se přejmenovaly z původní adresy Mám hlas na Jdeme volit. Vedle programu pro mladé jsou zájemci vybízeni, aby se vyfotili přes Instagram a napsali, proč jdou volit a co by chtěli svým hlasem změnit.