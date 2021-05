Jak oslovit mladé voliče bez Feriho, řeší koalice Spolu. Web s jeho tváří už zrušila

Pochybnosti o dřívějším chování Dominika Feriho a jeho následný odchod přidělaly starosti šéfům stran trojkoalice Spolu. Předsedové TOP 09, ODS a KDU-ČSL nyní řeší, jak na informace o Ferim reagovat a jak upravit kampaň pro podzimní volby. Ta byla zčásti postavená právě na Ferim, který měl oslovovat nejmladší generaci voličů. Byl i tváří iniciativy Mám hlas, jejíž web teď koalice zrušila.

Když koalice Spolu zahajovala před několika dny předvolební kampaň, měli hlavní roli čtyři lidé - předsedové tří stran Petr Fiala, Marian Jurečka a Markéta Pekarová Adamová a poslanec TOP 09 Dominik Feri. Právě oni drželi zvon, kterým chtěli dát najevo, že odzvoní všemu špatnému, co je podle nich spojené s vládou hnutí ANO.

Přítomnost Feriho při této události ukazuje, jak důležitou roli měl mít v kampani. Jen na sociální síti Instagram ho sleduje více než milion lidí, tedy i velké množství potenciálních voličů. TOP 09 dokonce hodně vděčí Ferimu za to, že se v roce 2017 dostala do sněmovny - Feri získal v Praze tolik hlasů, že TOP 09 těsně překročila nutnou pětiprocentní hranici.

"Samozřejmě se o tom, jak nahradit Dominika Feriho, v koalici bavíme, a to už od úterý, kdy byly informace o něm zveřejněny. Nejdříve jsme ale čekali na výsledek jednání mezi Markétou (Pekarovou Adamovou, předsedkyní TOP 09, pozn. red.), která to intenzivně s Dominikem řešila," sdělil Aktuálně.cz v pátek předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Podle jeho slov koalice rozhodně nevzdává snahu oslovit mladé voliče. "Musíme se jen zamyslet, jakým způsobem změníme strategii. Máme na kandidátkách další mladé lidi, kteří ale samozřejmě nemají takový dosah na sociálních sítích, jako měl Dominik Feri. Dokázal skloubit některá specifika, která my prostě nemáme. To tak je a my se s tím musíme vyrovnat," řekl Jurečka.

Feriho web pro mladé už je vypnutý

Teď jde především o to, jak změnit původní plán, kdy dodávka s Feriho tváří měla jezdit po celém Česku a lákat právě mladé. "Dámy a pánové, od minulých voleb získalo volební právo přes 400 tisíc Češek a Čechů," oznamoval Feri a lákal také na speciální web "Mám hlas", postavený na jeho osobě.

Feri tuto kampaň v Brně nastínil a představil i své dva "pobočníky", Adélu a Matěje, kteří měli jezdit s ním. "Máme v plánu setkávat se zde s mladými, aktivními lidmi. Chceme slyšet, co vás trápí, co vás zajímá a také co byste případně chtěli změnit," vysvětlovala Adéla.

Ve skutečnosti jde o členku lidovců, která je na pražské kandidátce Spolu, stejně jako Matěj, který je členem ODS. Oba dva by patrně v kampani měli pokračovat bez Feriho.

"Předpokládám, že kampaň modifikujeme. Ale chceme, aby mladí byli aktivní a jezdili i bez Dominika. Ještě ale nevíme, jak to technicky a komunikačně nastavíme. Ale poradíme si s tím, máme celý tým mladých lidí ze všech tří stran a budeme je chtít ukazovat," vysvětlil Jurečka.

Koalice tento týden na webu pro mladé mamhlas.cz nejprve vyměnila fotku Feriho za snímek muže z fotobanky, následně na stránce zůstal jen slogan. A v pátek koalice Feriho web úplně odstavila, návštěvníci jsou bez upozornění přesměrováni na hlavní stránky koalice.

Feri po výzvě vedení ve straně skončil

Zjišťování informací z TOP 09 je složitější, její předsedkyně Markéta Pekarová Adamová i celá strana jsou pod velkým tlakem a musí nyní řešit jiné věci než samotnou kampaň. Část členů i veřejnosti chce, aby topka zaujala vůči Ferimu tvrdší postoj, jiná část ho naopak hájí a žádá počkat na výsledky policejního prověřování, které tento týden začalo.

Předsednictvo TOP 09 v pátek vyzvalo Feriho, aby do prošetření přerušil své členství ve straně, což Feri následně udělal a v pátek ze strany vystoupil. "Vznesená obvinění jsou velmi vážná, vyjadřujeme podporu všem, kteří mohli být obětí takového jednání. O případné vině musí rozhodnout soud," stojí v usnesení předsednictva strany. Už po zveřejnění kauzy Feri také složil poslanecký mandát, ve sněmovně ho má od 1. června nahradit dokumentaristka Olga Sommerová.

Sama předsedkyně Pekarová Adamová Aktuálně.cz řekla, že ona i strana už udělaly maximum. "Dominik Feri opustil mandát i kandidátku v horizontu několika hodin, což není v rámci české politické kultury v posledních letech zvykem," připomněla.

"Násilí na ženách v naší společnosti přítomno je a obětem pomůžeme jen tak, když před tím nebudeme z bezohlednosti nebo zjevné arogance zavírat oči. Potvrzují jej statistiky a zejména příběhy konkrétních žen, které našly odvahu o něm mluvit," sdělila Aktuálně.cz. Dodala, že věří, že se případu budou věnovat všechny kompetentní orgány a všechny případy budou co nejdříve pečlivě vyšetřeny.

Jak může Feriho odchod ovlivnit kampaň, zatím neví, říká, že na řešení koalice potřebuje více času. "Událost je velice čerstvá, zatím nebyl prostor kampaň upravit podle posledního vývoje. Na ambici oslovovat ve větší míře také mladé voliče ale nic neměníme. Na konkrétních způsobech a parametrech kampaně v tuto chvíli pracujeme," avizovala Adamová.

Hodně debat vyvolalo zejména její první vyjádření k věci, které vyznělo jako podpora Feriho. "Dominika považuji za svého přítele a věřím, že očistí své jméno. Pro politiky však platí presumpce viny a já osobně po tom vždy volala. Chci proto poděkovat za jeho rozhodnutí vzdát se mandátu poslance a nekandidovat v nadcházejících volbách," sdělila v úterý v první reakci.

Ve čtvrtek se na Facebooku vyjádřila k případu podrobněji, opětovně Feriho postup z tohoto týdne ocenila a všechny vyzvala, ať počkají na výsledky vyšetřování. "Uplynulých 24 hodin pro nás samozřejmě není snadných. Nařčení, kterým teď čelí Dominik Feri, nechceme rozhodně žádným způsobem relativizovat a zlehčovat a bereme je za závažná. Myslím si však, že je potřeba rozlišovat dvě roviny," začala své vysvětlování.

Jedna rovina je podle ní to, že Feri vyvodil politickou odpovědnost během několika málo hodin tím, že rezignoval a nepůjde do voleb. Za druhou rovinu označila to, že Feri má jako každý občan právo na presumpci neviny. "Nyní je na policii, soudech a dalších orgánech, aby celou věc vyšetřily a rozhodly. V této rovině ctíme presumpci neviny, o což bych chtěla požádat také ostatní," uvedla.

TOP 09 ve čtvrtek večer rozhodla, koho postaví místo Feriho na kandidátku v Praze. Předsednictvo pražské organizace strany vyzvalo výkonný výbor, aby druhé místo určené TOP 09 na pražské kandidátce obsadil radní Prahy 2 Michal Zuna. Ten byl původně na kandidátce za Ferim a shodou náhod v poslední době upozorňoval obecně na problém sexuálního násilí na ženách. "Otevřeme na Praze 2 centrum pro oběti sexuálního násilí. Budeme první v České republice. Věřím, že inspirujeme i další," oznamoval letos v březnu.

Politolog: Mladí bez Feriho mohou tíhnout k Pirátům

Tím, kdo se k celé věci až do pátku vůbec nevyjádřil, byl možná poněkud paradoxně samotný lídr koalice Spolu, její kandidát na premiéra a předseda ODS Petr Fiala. Na Twitteru, kde komunikuje s veřejností nejvíce, měl za poslední dny stanoviska k Bělorusku, ke stavebnímu zákonu i k tomu, jak se vydal do terénu na kampaň. K případu Dominika Feriho ale nenapsal nic. Vyjádřil se až v pátek na dotaz Aktuálně.cz.

"Informace týkající se Dominika Feriho jsou velmi závažné, protože je obviňován z používání násilí ve vztahu k ženám. Násilí není možné tolerovat, je důležité, aby se vše důkladně objasnilo. Pan Feri reagoval bezprostředně po zveřejnění, odstoupil z funkce poslance i z kandidatury v nadcházejících volbách. A to je podstatné i pro koalici Spolu," uvedl Fiala.

Na kampani se podle něj nic nemění kromě toho, že se upravuje pražská kandidátka. "Jinak se pro naši koalici nic nemění, chceme vyhrát volby a změnit poměry v naší zemi, která je systematicky poškozována Babišovou vládou," řekl šéf ODS a lídr koalice.

Jak moc Feri kauza a jeho odchod z kampaně a kandidátky ovlivní volební výsledek koalice, není jasné. Například profesor politologie z Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček míní, že koalice Spolu neměla nikdy mezi mladými až tolik voličů a je těžké odhadovat, o kolik hlasů přijde bez Feriho.

"Je jasné, že koalice nemá nikoho jiného, kdo byl schopen komunikovat s mladými jako on. Fungoval tak, že u lidí, kteří nemají nějakou pevnější vazbu ke konkrétní straně, mohl mladé přitáhnout ke koalici," uvedl Kopeček.

Netroufá si ale odhadnout úbytek voličů koalice mezi mladými. "Byl bych ale strašně opatrný v tom, že by jich mohlo být hodně. Tato koalice dosud u mladých moc nebodovala, jádro jejích voličů je někde jinde. Odpadnutí fenoménu Feri může mít spíše ten efekt, že mladí voliči, kteří trochu proudí někde v prostoru mezi Piráty, Spolu a případně ještě někým dalším, se možná přikloní k Pirátům. Ale jaký by to byl počet, opravdu těžko říci," sdělil.

Aktuálně.cz oslovilo také lídry konkurenčních kandidátek v Praze. Ani ti se neshodli v tom, koho především budou mladí v metropoli volit. "Odchodem Dominika Feriho TOP 09 výrazně oslabila. Kdyby teď kandidovala sama, tak by zcela jednoznačně nepřešla přes pět procent. Myslím, že tito voliči přejdou hodně k Pirátům," uvedl lídr kandidátky ANO Patrik Nacher.

"Nejsem politolog, nevím. Jsem jako občanka ale smutná z toho, že tato věc přileje olej do ohně nedůvěry v politiku. Určitě to ubere důvěru v politiku a je otázka, jestli to některé neodradí od voleb," reagovala jednička pražské kandidátky Pirátů Olga Richterová.

Piráti jsou přitom občas na sociálních sítích obviňováni, že za kauzou stojí oni, což však kategoricky odmítli. Sama Richterová se nechtěla k obvinění Feriho v médiích příliš vyjadřovat, říká, že věc nevnímá jako politickou kauzu. "Obvinění, která se objevila, jsou velmi závažná. Je to pro mě velice smutné a pro tuto chvíli je to vyřešené rezignací Dominika Feriho. Další klíčové věci už musí vyřešit policie," podotkla.

Schwarzenberg se musí omluvit, říká Kania

Největší problémy má kvůli informacím o Ferim a následným reakcím právě TOP 09. Někteří členové nejsou spokojeni s tím, jak se strana k záležitosti postavila a dokonce mluví o možnosti odejít ze strany. Nelíbí se jim především vyjádření čestného předsedy strany a poslance Karla Schwarzenberga.

"Jsem proti násilí, ale kluci v jeho věku se už desetitisíce let snaží holky sbalit a dostat je do postele," řekl Schwarzenberg deníku Právo a pro iDnes.cz k tomu dodal: "Co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že 25letý kluk se snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci," řekl.

To rozčílilo podnikatele a zřizovatele soukromých škol Ondřeje Kaniu, který je členem TOP 09. Chce, aby se Schwarzenberg za tato slova veřejně omluvil. Stejně jako první místopředseda strany Tomáš Czernin, který na Seznam Zprávách zapochyboval o svědectví žen s poukazem na to, že zaznělo až krátce před volbami. "Jsou tam i zvláštní okolnosti, někde jsem četl, že se to děvče pouze někde zmínilo a poté nechtělo vypovídat, a pak najednou vypovídalo. Je to celé zvláštní," uvedl mimo jiné Czernin.

Naopak Kania je přesvědčený, že slova několika dívek je nutné brát velmi vážně, stejně jako celou problematiku sexuálního násilí vůči nim. Na Facebooku uvedl, že pokud se Schwarzenberg a Czernin do konce týdne za své výroky neomluví, vystoupí z TOP 09.

"Cítil jsem potřebu se od toho veřejně distancovat, protože mám nějaké postavení a není možné, abych s tím, jak reagují čelní představitelé strany, byl spojován. Říkám tím, že pokud je tu závažné obvinění, a ti novináři si s tím dali evidentně hodně práce, tak není možné, aby tito dva vysoce postavení pánové, kteří reprezentují i mě, vystoupili tak, jak vystoupili. Měli by se omluvit," sdělil Aktuálně.cz Kania.

Sám prý doufá, že reakce, vůči nimž se vymezil, vznikly ze šoku, který zpráva vyvolala. "Mám pocit, že lidé na nejvyšších pozicích se nestihli zkoordinovat, nestihli přijít s plánem na krizovou komunikaci. Vnímám to tak, že se tento týden jasně vyjádří, udělají za tím tlustou čáru a nebude důvod k odchodům ze strany. Ale samozřejmě to, že v průběhu dneška (ve čtvrtek, pozn. red.) se stále mlčí, to úplně šťastné není," řekl Kania.

Dominika Feriho prý potkal ve sněmovně asi před dvěma týdny, po několika letech, co se s ním neviděl. "Osobně jsme se viděli jen několikrát a bylo to především před čtyřmi, pěti roky, kdy jsem byl hodně mladý a on ještě nebyl ve sněmovně. Tehdy jsme byli oba aktivní v platformě mladých členů. Já jsem o žádných náznacích nevěděl, pro mě to byl docela šok. O to víc byla moje reakce razantnější," dodal Kania.

TOP 09 si hodně zakládá na tom, že je i stranou pro mladé a mladí v ní dostávají prostor a organizují se pod hlavičkou TOP tým. Předsedou je Karel Pelikán, prvním místopředsedou Robert Pecka a řadovými Klára Jenčová a Jiří Kuchař.

Pelikán odmítl na dotazy Aktuálně.cz týkající se Feriho nebo kampaně odpovědět s tím, že může poskytnout jedině písemné vyjádření. "TOP tým je samostatná organizace, jejímž členem Dominik Feri nikdy nebyl ani se neúčastnil většiny jejích aktivit či akcí. Obvinění, která vůči němu byla vznesena, jsou závažná. Je zcela na místě, že vyvodil politickou odpovědnost a rezignoval na mandát poslance. Já osobně jsem se potkal s Dominikem Ferim jen několikrát a mohu říct, že jsem se nikdy nesetkal s chováním, ze kterého je obviňován. V obecné rovině ale sexuální násilí vůči ženám, které je v obvinění popisováno, nemá v moderní společnosti místo," stojí ve vyjádření, které Pelikán redakci zaslal.



Na dotazy Aktuálně.cz nereaguje ani Dominik Feri. Neodpovídá na Instagramu, kde byl nejaktivnější, na e-mail ani na SMS a na jeho telefon se nedá dovolat. Odmítá, že by se dopustil sexuálního násilí, ve svém prohlášení se však omluvil za svoje dřívější nevhodné chování.

