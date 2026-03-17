Feri hraje o čas. Pobyt za mřížemi mu může notně prodloužit druhá větev kauzy

Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri nově čelí soudu ve druhé větvi kauzy. Exposlanec, který se v důsledku stíhání před pěti lety vzdal mandátu, si nyní odpykává tříletý trest kvůli znásilnění. Poté co Ústavní soud vrátil do hry jiný případ, mu teď ale hrozí, že ve vězení stráví mnohem delší dobu. Deník Aktuálně.cz nastiňuje celý případ dříve vlivného politika.
„Nejprve ji přemlouval k pohlavnímu styku bez kondomu, a když poškozená nechráněný styk odmítla, kondom si na penis nasadil. Následně však během soulože, kdy poškozená klečela a obviněný vykonával soulož zezadu, využil této pozice, ačkoliv věděl, že poškozená souhlasí s chráněným pohlavním stykem, bez vědomí poškozené si kondom sundal a pokračoval v souloži,“ zní popis skutku, kterého se měl dopustit Dominik Feri.
Devětadvacetiletý bývalý politik a právník si v současnosti odpykává tříletý trest vězení za dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Skutek, který jsme výše popsali a tento týden ho probíral soud, ale do původní obžaloby nepatřil. Nyní by však Ferimu mohl k aktuálnímu trestu přitížit.
„Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 podala dne 13. ledna 2026 k Obvodnímu soudu pro Prahu 3 obžalobu na jednu fyzickou osobu pro jednání, které bylo kvalifikováno jako zvlášť závažný zločin znásilnění,“ uvedl dříve pro iRozhlas mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala ohledně „druhé větve“ kauzy.
Obětí popsaného skutku měla být v roce 2015 tehdy sedmnáctiletá dívka. Zpočátku podle ní šlo o konsensuální sex, během kterého si ale Feri i přes její nesouhlas kondom sundal a ve styku pokračoval. Šlo o jeden z případů, které policie původně odložila, jelikož je nekvalifikovala jako znásilnění. Ústavní soud ale tento konkrétní případ vrátil do hry.
„Nechtěla jsem v tom pokračovat, ale on to nerespektoval. Prý už je to jedno a nemám to řešit. Dělal to dál, i když jsem ho žádala, ať přestane. Byla jsem z toho úplně paralyzovaná, nebránila jsem se fyzicky, protože jsem z toho byla fakt v šoku. Nikdy se mi to nestalo a já jsem tomu nemohla uvěřit,“ jsou slova ženy, která zveřejnily Deník N a Alarm v textu, který celou kauzu vynesl na světlo.
Ženy v něm už dříve popsaly sexualizované násilí, kterému je tehdejší vlivný politik vystavil. Vše následně začala vyšetřovat policie. Tehdejší poslanec v roce 2021 rezignoval na svůj mandát. Na konci roku 2023 mu pak olomoucký soud vyměřil trest tří let ve vězení, obětem má také zaplatit statisícové odškodné.
Bývalý poslanec TOP 09 se sice odvolal, pražský obvodní soud mu ale trest potvrdil a Feri tak v roce na jaře 2024 nastoupil do Vazební věznice Teplice, kde si trest odpykává i v současnosti. V polovině trestu zde taktéž požádal o propuštění na podmínku. To mu ale soud neumožnil. Neprojevil totiž sebereflexi. Expolitik obvinění nadále odmítá a tvrdí, že je nevinný.
Současná větev kauzy mu k stávajícímu trestu může výrazně přitížit. Obětí znásilnění totiž měla být tehdy sedmnáctiletá, tedy nezletilá, dívka. Za to mu hrozí až desetileté vězení. Žalobkyně ale zatím neupřesnila, jakou sazbu bude navrhovat. Zástupkyně oběti pak pro ženu požaduje i odškodnění ve výši 300 tisíc korun. Sám Feri pak tento týden před soudem nevypovídal. Mluvit chce až po výpovědích svědků. Další jednání se chystá na duben.
ŽIVĚ Trump: NATO dělá pošetilou chybu, USA jeho pomoc stejně nepotřebují
Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že Spojené státy byly většinou svých spojenců v NATO informovány, že se nechtějí zapojit do vojenské operace proti Íránu. Tento krok označil za „velmi pošetilou chybu“. Dodal, že ačkoli spojenci americký postup podporují, odmítají se do něj aktivně zapojit. Zároveň uvedl, že USA pomoc NATO nepotřebují ani nechtějí, protože jí nikdy nebylo třeba.
Vždyť jsem ještě dítě, nechápala Serena. Když ji Američané zavrhli, otec hrozil pěstí
Přesně před pětadvaceti lety zažila Serena Williamsová jeden z nejtemnějších dnů své fenomenální kariéry. Domácí velký turnaj v Indian Wells sice ovládla, během finálového klání se však musela vyrovnat s bezprecedentní nevolí vlastních amerických fanoušků. „Modlila jsem se k Bohu, aby mi pomohl,“ uvedla. Důsledkem byl čtrnáct let trvající bojkot.
Neštěstí na stavbě ve Vídni: zřícené lešení zabilo čtyři dělníky
Čtyři dělníci v úterý odpoledne zemřeli na stavbě ve Vídni, když se zřítila část lešení. V ohrožení života je navíc další z dělníků, informuje agentura APA.
ŽIVĚ V pátek skončí rozpočtové provizorium, Pavel podepíše rozpočet, řekl Babiš.
Prezident Petr Pavel podepíše zákon o státním rozpočtu v pátek. Po schůzce s hlavou státu to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Po podpisu hlavy státu může vyjít zákon o rozpočtu ve Sbírce zákonů, tím skončí rozpočtové provizorium, ve kterém Česko hospodaří od začátku roku. Státní rozpočet, který schválila Sněmovna, počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun.
Defibrilátor dostal i umírající. Trestní oznámení v třaskavé kauze podal také ministr
Nikdo nemůže vystavovat pacienty rizikovým zákrokům, které nemají jasné medicínské opodstatnění. A už vůbec ne za peníze z veřejného zdravotního pojištění. Tak se v úterý vyjádřil šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Narážel na dění ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde lékaři implantovali defibrilátory i lidem, kteří to nepotřebovali. Vojtěchem vedené ministerstvo podalo trestní oznámení.