Muži, kteří uspávají a znásilňují ženy, se radí na síti. Drogy jim dodávají i Češi

Tisíce mužů si navzájem radí, jak uspat a následně znásilnit své přítelkyně, příbuzné i další jim blízké ženy. Německé novinářky odhalily, jak muži na sociální síti Telegram sdílí videa, která znásilnění dokládají, a prodávají zde i uspávací prostředky, kterými své oběti omamují. Uspávadla jim však dodávají i čeští kriminálníci.

"Je na prášcích na spaní a dost opilá. Takže bych snad si brzo měl užít," píše muž ve skupině na sociální síti Telegram. Skupina, kterou popsaly německé novinářky Isabel Ströh a Isabell Beer pro německou veřejnoprávní televizi ZDF a ARD, má okolo 70 tisíc členů, kteří si navzájem radí, jak nejlépe uspat a znásilnit své manželky, přítelkyně, příbuzné i další ženy. "Není to znásilnění, pokud o tom neví," píše se zde. Publikují zde i videa zdrogovaných žen, která sexualizované násilí dokládají. "Opilá sestra v bezvědomí," hlásá například komentář připojený k jednomu z nich. Muži pochází ze zemí napříč celým světem, komunikují ovšem převážně anglicky.

Podobných skupin se stovkami či tisíci členů je však na Telegramu více. "Jsem v tom nový," píše v jedné z nich například muž pod dotazem, jak nejlépe uspat svou přítelkyni prostředky, které má doma. Další uživatel mu pak obratem dává tip na konkrétní látky. Lidé si zde také dávají tipy, jak dávku nepřehnat, aby jejich oběť nezemřela.

"Nějaké drogy k uspání a znásilnění této princezny?" ptá se jeden z mužů a sdílí ve skupině fotografii ženy. "Dal jsem to své přítelkyni, a jakmile usnula, začala ztěžka dýchat, jako by se snažila ve spaní popadnout dech. Mám pocit, že jsem ji málem zabil," píše zde další z profilů zmíněných v reportáži.

"Děje se to každý týden"

Jak reportérky dodávají, není vždy jisté, zda jsou videa skutečná. Muži si zde ale vyměňují velmi specifické informace o tom, jak znásilnění probíhá. Dohledatelná jsou zde i videa přenášená v reálném čase, kdy člověk za kamerou točí bezvědomou ženu a reaguje na podněty sledujících, posílá jim fotky a videa podle jejich instrukcí. Násilí je přitom opakované. "Začíná to pintou vodky (zhruba 10 panáků - pozn. red.) a končí prášky na spaní a vazelínou," píše anglicky jeden z uživatelů. "Děje se to každý týden," dodává.

Jednu z žen, která se na fotografiích pořízených bez jejího souhlasu ve skupině objevila, se novinářkám povedlo dohledat na sociální síti. Přes ni pak zjistily identitu jejího přítele, který ji podle zpráv na Telegramu plánoval zneužít. Informovaly pak policii v Kanadě, kde žena žije. Jelikož ale dotyčná nakonec odmítla podat trestní oznámení, policie musela případ uzavřít.

Novinářkám se s obětí přesto povedlo spojit. "Jsem velmi vděčná za vaši práci. Procházím terapií a snažím se zpracovat, co se stalo. Nejsem si ale jistá, zda jsem o tom připravena mluvit," napsala jim. A dodala, že člověk, který ji zneužíval, nebyl její blízký.

Většina mužů ve skupinách přesto cílí na své nejbližší. Novinářky tak například dohledaly jednoho z uživatelů, který tvrdil, že je se svou přítelkyní osm let. A bez jejího vědomí či souhlasu do skupiny sdílel videa a fotky, na kterých ji zneužívá. "Mám rád ten pocit, že existuje jako porno," píše o ní. Následně se doptává na správnou dávku drogy, kterou ji plánuje uspat.

Další z mužů do jedné ze skupin podrobně popisuje svůj plán znásilnit svou manželku. Už má prý objednaná narkotika. Reportérkám se ho díky podrobným informacím, které násilník sdílel, podařilo vypátrat. Další informace však nemohou zveřejňovat kvůli probíhajícímu policejnímu vyšetřování.

Sexualizované násilí na Telegramu ovšem není záležitostí jen těchto skupin. "Má někdo odkaz na kanál se znásilněními? Chci videa znásilnění a nuceného sexu," objevuje se anglicky psaný dotaz v jedné z ruskojazyčných skupin, kterou dohledala redakce Aktuálně.cz. Běžně se zde nabízí drogy či násilí na objednávku. "Vím o jednom kanálu, ale je placený," odpovídá zájemci další člověk.

Placené kanály, které zachycují znásilnění i brutální bití napadených žen, na síti skutečně existují. "Balíček 280 videí znásilnění," zní rusky a anglicky psaný inzerát, který láká na vstup do jedné z nich. Cena je v přepočtu 300 korun, platí se v kryptoměnách.

Ruskojazyčné skupiny na Telegramu kromě videí zachycujících znásilnění publikují i ta zachycující brutální bití a mučení. Jak už dříve informovalo Aktuálně.cz, jde o fenomén spojený s drogovým obchodem v postsovětských zemích. Skupiny násilníků tak za úplatu trestají drogové dealery na nižších příčkách byznysu, kteří ztratí či ukradnou zboží. Skupiny jsou ale ochotny útočit i na lidi, kteří s drogami spojeni nejsou. Jak v létě popsalo Aktuálně.cz, jedna ze skupin nabízela podobné služby i v Česku.

Jedním z trestů, který míří výhradně na ženy, je právě znásilnění. Jako důkaz, že "trest" násilníci opravdu provedli, si muži znásilnění natáčí. Další lidé pak s videi obchodují. Jde o skutečný fenomén. Důkazy o fungování těchto gangů lze totiž kromě Telegramu nalézt i v ruském tisku, který informuje o zatčení násilníků.

Uspávací drogy nabízí i čeští prodejci

Ve skupinách, které zmapovaly německé novinářky, se krom rad, jak znásilnit své blízké, objevují i inzeráty nabízející drogy, které to usnadní. Na Telegramu se tak nachází "obchody", tedy specializované skupiny, kde lidé prodávají uspávací prostředky. Lidé si zde také vyměňují zkušenosti, jak dlouho po určitém prostředku jejich oběti spaly.

Reportérky si v jednom z obchodů nakonec objednaly dva přípravky. První z přípravků se jmenoval "spací tekutina". Balíček, který přicestoval až z Malajsie, dorazil za čtyři dny. Podle obalu má jít o přípravek na vlasy. Prodejce jim pak dodatečně poslal instrukce, jak jej dávkovat. Reportérky jej společně s dalším přípravkem, který si objednaly, poslaly na chemický rozbor.

"Spací tekutina" pak podle rozboru obsahovala směs přípravku, který zabraňuje zvracení, veterinární anestetikum a benzodiazepiny. Dvě z těchto látek přitom ani nejsou schváleny pro použití na lidech.

Druhý z přípravků obsahoval látku GBL, která se nachází například v čisticích prostředcích. Lze ji ale také použít jako uspávadlo. Pokud by však člověk vypil celou lahvičku, může přijít i o život. Jak ověřilo Aktuálně.cz, stejnou látku nabízí na Telegramu i čeští prodejci. V jedné z českých skupin, kde lidé obchodují s drogami, se dokonce objevuje inzerát, kde společně s uspávací látkou prodejce nabízí i viagru.

O zneužívání uspaných žen se v poslední době mluví v souvislosti s případem násilníka Dominique Pelicota, který ve Francii dostal 20 let vězení za to, že po řadu let nechal desítkami mužů znásilňovat svou omámenou manželku.

