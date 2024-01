Já se do eura pouštět nebudu, říká Fiala. Volání po evropské měně už zní i z jeho ODS

Když prezident Petr Pavel v novoročním projevu vyzval politiky ke konkrétním krokům pro přijetí eura, v případě ODS ťal do živého. I když hodně členů dál trvá na české koruně, přibývá těch, kteří volají po přehodnocení postoje. Ministr financí Zbyněk Stanjura odhaduje, že poměr příznivců a odpůrců eura v ODS se vyrovnává. Premiér Petr Fiala ale řekl, že současná vláda se eurem zabývat nebude.

"Nejvyšší ústavní představitel země vyjádřil jasnou podporu přijetí eura v České republice. Řekl to jednoznačně a bez prázdných větiček o tom, až to bude výhodné!" nadšeně reagoval člen výkonné rady ODS Pavel Drobil na prezidentova slova o tom, že je načase, aby Česko začalo dělat konkrétní kroky k přijetí eura.

Kritiky se naopak dočkal od jiného vlivného straníka a Drobilova kolegy z výkonné rady ODS Jana Skopečka. "Prezident by měl vysvětlit, proč by Česká republika měla přijímat euro ve chvíli, kdy si to drtivá část české společnosti nepřeje," řekl bývalý poradce prezidenta Václava Klause a dlouholetý člen ODS, která přijetí eura po léta odmítá. "Proč bychom měli přijímat nějakou průměrnou měnovou politiku, kterou budou vytvářet v centrální bance ve Frankfurtu?" pokračoval Skopeček.

Zmíněné reakce dvou členů nejsilnější vládní strany, kteří se do sebe pustili kvůli euru i na sociálních sítích, ilustrují rostoucí napětí ve straně ohledně jednotné evropské měny. Byť podle Skopečka převládají v poslaneckém klubu i mezi straníky příznivci koruny. "Pro ODS je česká koruna důležité téma. V předchozích kampaních do eurovoleb jsme kampaň vedli například prostřednictvím Petice pro korunu, takže je to poměrně integrální součástí myšlení průměrného člena ODS," řekl.

Jeho zmínka o myšlení průměrného člena ODS ale úplně nesedí, ve straně je mnoho příznivců přijetí eura, jen nejsou tolik vidět a slyšet jako právě konzervativec Skopeček. Vidět to bylo i loni v květnu na ideové konferenci ODS. Několik členů tam apelovalo na předsedu strany i vlády Petra Fialu a ministra financí Zbyňka Stanjuru, aby začali směřovat k euru Česko i samotné občanské demokraty.

"Exportní firmy dlouhodobě tlačí na to, abychom euro přijali. A jestli ODS zastupuje právě firmy a podnikatele, tak by měla revidovat svůj postoj k euru a snažit se, aby bylo přijato," prohlásil například člen strany z Uherského Brodu Jiří Daniel Trávníček.

"Díky přijetí eura budeme moct ovlivňovat měnovou politiku eurozóny. Zatím se jenom díváme. Nastal čas, aby se naše strana stala hybatelem procesů, který bude zakončen vstupem do eurozóny," přidal se David Futschik z Liberce. A následovali další.

Trávníček nyní Aktuálně.cz potvrdil, že na svém postoji trvá. Dodal, že jeho cílem je vytvořit skupinu členů ODS podporujících euro, kteří budou tento názor ve straně prosazovat. "Vím, že to rozhodně není marginální část," ujišťoval.

Fiala: Vítám debatu, ale v programu to nemáme

Premiér Fiala ani ministr financí Stanjura ale nejsou příznivci rychlejšího postupu. V minulosti dokonce chtěli, aby o přijetí eura rozhodli lidé v referendu, od čehož později ustoupili. Fiala sice vzbudil naděje příznivců eura loni v červenci, kdy prohlásil, že "pravděpodobně už příští rok budeme plnit klíčové maastrichtské kritérium (nutné pro přijetí eura), že zadlužení nebo deficit veřejných rozpočtů bude pod třemi procenty", na svá slova ale dalšími kroky nenavázal.

Tuto středu pak Fiala na dotaz Aktuálně.cz uvedl, že jeho kabinet přibližování k euru nezahájí. "Vítám debatu na toto téma, ale já ctím programové prohlášení vlády, ve kterém jsme se nedohodli, že bychom se v tomto volebním období zabývali otázkou přijetí eura," řekl s tím, že Česko zatím stejně neplní kritéria pro vstup do eurozóny. "Takže já se do toho nebudu pouštět," zdůraznil.

Ministr Stanjura mluví stejně jako Fiala, ale přiznává, že debata o euru je v ODS velmi živá. "Jestliže to bylo dříve 9:1 ve prospěch těch, kteří jsou proti euru, tak se debata posouvá. Nemám to změřené, ale řekl bych, že dnes je to 6:4. Vedeme o tom velmi často debatu na našich interních fórech," uvedl.

Dodal, že v současnosti nevidí důvod pro přibližování k euru. Připustil ale, že před sněmovními volbami v roce 2025 to může být důležité téma. Jaké v té době zaujme stanovisko ODS, je podle něj předčasné řešit.

S tahem na euro nesouhlasím, vytýká Vondra

Politici ODS jsou ale ve vládě pod tlakem od koaličních stran, po euru volá TOP 09 nebo ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák ze Starostů a nezávislých. "Ať dopadne hlasování o ERM II (předstupeň pro vstup do eurozóny, kdy země musí dva roky udržovat kurz své měny v povoleném rozpětí, pozn. red.) jakkoli, vláda se kvůli tomu nerozpadne. Je ale čas vyložit karty na stůl," prohlašuje Dvořák. Podle něj je úkolem politiků vysvětlovat veřejnosti, že je pro ně euro dobré.

Pro ODS je téma o to citlivější a emotivnější, že je z pětice vládních stran jedinou, která otevřeně brzdí přibližování k evropské měně. Prezident Pavel navíc vyzval ke změně přístupu jen několik týdnů poté, co se do ODS ostře pustili někteří zástupci dalších vládních stran.

Nelíbilo se jim rozhodnutí ministerstva financí, na které loni v listopadu upozornilo Aktuálně.cz a Hospodářské noviny. Resort Zbyňka Stanjury připravil do vlády návrh, aby nestanovovala cílové datum vstupu do eurozóny a ani neusilovala o vstup do mechanismu směnných kurzů (ERM II).

Skopeček odmítá, že by ODS svůj názor měnila i s odkazem na to, že kandidátku koalice Spolu do letošních evropských voleb vede další příznivec české koruny Alexandr Vondra. Ten prezidentův novoroční projev pochválil - ovšem s výjimkou zmínky o euru. "S tahem na euro nesouhlasím. To teď opravdu nepomůže," prohlašuje Vondra, za což jej Skopeček pochválil.

Jenže situaci ODS komplikuje to, že jde do evropských voleb v koalici s TOP 09 a KDU-ČSL. A na třetím místě kandidátky je naopak jeden z největších příznivců přijetí eura, europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. Ten nepřímo viní z odporu veřejnosti vůči společné měně euroskeptiky, tedy i hlasitější část ODS.

"Odmítání eura u nás dlouhodobě vychází z nepříznivé společenské atmosféry, kterou ve velké míře část politiků vytvořila a přiživovala," stěžuje si Niedermayer, který na projev Petra Pavla reagoval s nadšením.

"Za českou skepsí k euru stojí řada vlivných politiků - Klaus, Zeman, Babiš. Je ostuda, že další pak ztratili odvahu za přijetím eura stát. Nyní se situace aspoň trochu mění. Je skvělé mít v politice lidi, kteří se neřídí jen aktuálními průzkumy. Takže opět: Díky, pane prezidente," napsal Niedermayer na sociálních sítích.

