Naši voliči to pochopí, věří TOP 09. Do voleb jdou v čele s euroskeptiky

Koalice Spolu půjde do eurovoleb ve stejném složení, v jakém uspěla už předloni ve sněmovních volbách. Do poslední chvíle však dohoda nebyla jistá. Rozpory byly hlavně mezi proevropskou TOP 09 a euroskeptickou ODS. Podle TOP 09 ale nakonec převážil názor, že společný postup je vhodnější. I proto, aby se udržela síla koalice Spolu coby alternativy k hnutí ANO pro následující volby.

Program TOP 09 byl vždy výrazně proevropštější než v případě lidovců a zejména pak občanských demokratů. Ještě více vyniká kontrast u nynějších europoslanců, kteří budou lídry jednotlivých stran - Luďka Niedermayera z TOP 09, Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL a Alexandra Vondry z ODS. Přesto spolu budou na jedné kandidátce.

Že nebyla jednání jednoduchá, dokazuje už to, že probíhala až do poslední chvíle, než koalice představí výslednou dohodu na páteční tiskové konferenci. Podle informací Aktuálně.cz probíhala nejbouřlivější debata uvnitř TOP 09. Její lídr Luděk Niedermayer je například dlouhodobě velkým příznivcem přijetí eura a podporuje Zelenou dohodu.

Naopak lídr celé kandidátky Vondra se k těmto i dalším evropským projektům vyjadřuje odmítavě. Stejně jako možná dvojka kandidátky Veronika Vrecionová z ODS. Někteří členové a příznivci TOP 09 se vůči společné kandidátce ohrazovali. Nebo dokonce prohlašovali, že ji nebudou volit.

"Naprosto chápu názory kritiků, ale jsem bytostně přesvědčený, že společný postup na jedné kandidátce je lepší," hájí zvolené řešení místopředseda TOP 09 a předseda jejího poslaneckého klubu Jan Jakob. Argumentuje tím, že podobná situace byla ve sněmovních volbách v roce 2021, které díky společnému postupu vyhrála koalice Spolu a poté mohla složit vládu s Piráty a Starosty.

"Už u sněmovních voleb přece platilo, že se potkávaly osobnosti, které k sobě neměly úplně blízko. Už tehdy jsme se přes to přenesli, protože lidé s poněkud odlišnějšími názory dokázali táhnout za jeden provaz. Věřím, že tomu bude tak i nyní," věří Jakob. Mít politiky s protichůdnými názory na jedné kandidátce podle něj nebude problém ani pro voliče, kteří navíc mohou kroužkovat. "Volič si může vybrat, když bude mít na kandidátce různé osobnosti s různými názory," dodává.

Udržet koalici Spolu je důležitější

Jenže názorové rozdíly mezi Vondrou a Niedermayerem jsou často zásadní, což potvrzuje i jejich hlasování v Evropském parlamentu. Nejde zdaleka jen o přijetí eura nebo Green Deal. Niedermayer například ostře odsuzoval politiku Polska a Maďarska, ať už v případě potlačování opozice nebo ovládnutí médií či justice, zatímco Vondra byl smířlivější.

Ostatně každý z nich sedí i v jiné politické skupině europarlamentu. Niedermayer je s TOP 09 součástí Evropské lidové strany, podobně jako třeba německá CDU/CSU. Zatímco Vondrova ODS je ve frakci Evropských konzervativců a reformistů, spolu s polskou stranou Právo a spravedlnost, britskými konzervativci nebo populistickou stranou Bratři Itálie. Hlásí se k euroskepticismu, konzervatismu a oponují federalizaci unie.

"To, že naše strana a ODS nepatří do stejné frakce, je fakt. Ale kolik lidí v Česku ví, jaké frakce v Evropském parlamentu jsou? Ano, rozdílné názory jsou také na euro, ale o jeho přijetí přece Evropský parlament nerozhoduje. A pokud jde o rozdílné názory na Green Deal, tak ten už je stejně schválený. Na něm se nic měnit nebude," namítá poslanec TOP 09 Marek Ženíšek.

Z rozhovoru s ním i s dalšími politiky všech tří stran vyplývá, že podstatnější než názorové rozdíly je pro ně udržet koalici Spolu, vyhrát volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025 a znovu sestavovat vládu. Hned několik politiků v kuloárech vysvětlovalo, že kdyby nyní šly strany proti sobě v evropských volbách, mohlo by to narušit vzájemné vztahy a koalice by už nikdy nebyla tak silná a vnímaná voliči jako alternativa k hnutí ANO.

"Mám obavu, že pokud nepůjdeme do voleb jako koalice, tak by to mohl být začátek konce tohoto projektu. Každá kampaň nese nějaké vyostření vztahů. A nedej Bože, abychom předali na zlatém podnose tuto zemi Babišovi," uvádí místopředseda TOP 09 Jakob. Stejně mluví i Ženíšek. "Snažím se dívat na celou věc z větší výšky než přes rozdílnost některých názorů. A z této výšky je zřejmé, že je opravdu lepší jít do voleb společně," míní.

Měli jsme jít samostatně, navrhoval Kolář

Ne všichni topkaři ale preferovali takový postup. Pro samostatnou kandidaturu byl třeba poslanec a bývalý starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. "Eurovolby jsou výborná příležitost, abychom se ukázali jako strana, která má ještě svou vlastní autenticitu," říká.

"Zejména když máme témata, která jsou pro nás zásadní, držíme se jich a týkají se hodně právě směřování Evropské unie. V těchto volbách jsme to mohli ukázat výrazně víc než v jiných," myslí si Kolář. Podle něj je to důležitější, i kdyby strana ve volbách neuspěla. "Mám pocit, že se naše autenticita poslední dva roky vytrácí," stěžuje si. Proti zvolenému řešení ale prý rozhodně nepůjde. "Spolu je skvělý projekt, který výborně funguje," říká.

"Samozřejmě jsme se mohli ukázat jako jasně proevropská, svébytná a liberální strana. Ale přece nestojí za to, abychom ohrozili společný projekt s ODS a KDU-ČSL jen proto, že ukážeme, jak jsme svébytnou stranou," podivuje se Jakob. "Samozřejmě jsme zvažovali všechna pro a proti, zaznívaly různé názory, někteří měli obavu, že to může odradit čistokrevného voliče TOP 09. Ale shodli jsme se, že když budeme co nejlépe vysvětlovat výhody společného postupu, tak to naši voliči pochopí," věří Ženíšek.

Příznivců tohoto řešení je nakonec v TOP 09 většina, včetně předsedkyně Markéty Pekarové Adamové, místopředsedy Tomáše Czernina i ministrů Vlastimila Válka a Heleny Langšádlové. "Koalice Spolu má spoustu společných věcí. Dokonce jsem viděla průzkumy, kde názorové pozice zrovna voličů TOP 09 a ODS byly opravdu velice podobné," tvrdí ministryně.

Spojení TOP 09 s ODS je "mimo realitu"

Luděk Niedermayer, kterého si TOP 09 vybrala za svého lídra a na kandidátce má být na třetím nebo čtvrtém místě, nechce zatím ke kandidatuře s Vondrou ani ke společnému postupu koalice nic říkat. "Omlouvám se, ale slíbil jsem, že nebudu nijak komentovat dění kolem evropských voleb do chvíle, než vystoupí předsedové stran. To chci dodržet," prohlásil Niedermayer, který se neúčastnil ani samotných jednání. Nicméně zdroje z TOP 09 Aktuálně.cz prozradily, že se jejich lídr zúčastní páteční tiskové konference, kde bude představen jako jednička TOP 09.

Někteří politici TOP 09 však připouštějí, že se obávají o budoucnost své strany. Odhadují, že časem uzavře velmi těsnou spolupráci s ODS, pokud neskončí přímo v její náručí. Tento konec se nabízí i proto, že TOP 09 má oproti ODS i KDU-ČSL mnohem slabší krajské organizace a je nucena hledat do voleb další partnery.

Podle místopředsedy Jakoba je ale splynutí s ODS zatím vyloučené. "V této chvíli je to mimo realitu," tvrdí. Nicméně už za dva týdny čeká TOP 09 celostátní sněm, kde proběhne velká debata i o budoucnosti strany.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v červnu příštího roku. Lidé budou vybírat celkem 720 poslanců, Česko bude mít stejně jako dosud 21 zástupců. O hlasy se ucházejí národní politické strany, po zvolení se poslanci sdružují do nadnárodních frakcí podle své politické orientace. Nejsilnějšími frakcemi jsou lidovci a sociální demokraté.

