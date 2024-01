Dvacet let se vyhýbat euru není správné, Pavlovu výzvu k přijetí měny experti vítají

Výzva prezidenta Petra Pavla, aby ČR po letech začala dělat konkrétní kroky, které zemi dovedou k naplnění závazku přijetí eura, je správná. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Ekonomické přínosy přijetí eura jsou ale podle nich minimálně sporné. Pavel v novoročním projevu řekl, že společná evropská měna je logickou budoucností.

"Případné přijetí eura je bytostně politickou záležitostí a je tudíž naprosto v pořádku, že vrcholný politik vysloví svůj názor. Evropská měna zajisté představuje určitý mezinárodně-politický symbol, což ji může v něčích očích činit atraktivní. Její ekonomický přínos je ovšem přinejlepším sporný," řekl analytik Cyrrusu Vít Hradil. Ekonomika eurozóny v uplynulých dekádách svým výkonem rozhodně neoslňovala a vstup zemí podobných Česku do ní jim nepřinesl zaznamenatelný růst prosperity. Dosavadní zkušenosti tedy podle něj neprokazují žádný významnější blahodárný vliv eura na ekonomiku.

"Ekonomicky na přijetí eura připraveni nejsme, na konci dne však půjde především o politické rozhodnutí," doplnil analytik XTB Štěpán Hájek. Krátkodobě způsobí ekonomickou bolest, ale dlouhodobě může podle něj přinést jisté výhody. Prostředí se bude muset změnit, ale aktuálně by přijetí eura mohlo přinést spíše negativa. Například boj s inflací je schopna provádět efektivněji ČNB. Důraz by měl být tedy kladen na dopady ekonomické, nikoliv na závazky politické, poznamenal.

Není správné se otázce eura vyhýbat

"Členství v EU znamená závazek přijetí eura. Není správné, když dvacet let od vstupu do EU se této otázce stále vyhýbáme. V tom smyslu je apel prezidenta pro otevření debaty správný," uvedl analytik Capitalinked.com Radim Dohnal. Byl by ale raději, pokud by výsledek debaty byl třeba parametrický plán, že ČR do eurozóny vstoupí, až podmínky členství budou pevné, neměnné a tvrdé. V žebříčku zemí EU jsou členové eurozóny jasně silně zadlužení a nečlenové zadluženi méně, řekl.

Hospodářské noviny loni v listopadu informovaly o tom, že se ministerstva přou o to, zda by vláda měla začít dělat kroky k přijetí eura. Zpráva ministerstva financí a České národní banky konstatovala, že Česko bude zřejmě letos plnit některá z takzvaných maastrichtských kritérií pro zavedení měny. Dokument ale zároveň doporučoval nedělat v tomto směru žádné kroky, což kritizovali ministři za hnutí STAN.